อ่านเพิ่มเติม
23:49 · 9 มีนาคม 2026

น้ำมันถูกกดดัน ตลาดรอการตัดสินใจจาก G7

-
-
Open account Download free app

น้ำมันเผชิญแรงกดดัน ขณะตลาดรอการตัดสินใจจาก G7

ตลาดน้ำมันกำลังอยู่ในภาวะ ความไม่แน่นอนสูง ราคาน้ำมันดิบ Brent พุ่งขึ้นเกือบ 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในช่วงเช้าวันนี้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2022 หลังความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น และเกิดการหยุดชะงักของเส้นทางขนส่งสำคัญผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ

การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันส่งผลกระทบทันทีต่อตลาดการเงินทั่วโลก ทำให้ดัชนีหุ้นในเอเชีย ยุโรป และสหรัฐปรับตัวลดลง ขณะที่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้น สะท้อนความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น และความเสี่ยงต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

G7 พิจารณาปล่อยน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์

กลุ่ม G7 ร่วมกับ International Energy Agency (IEA) ระบุว่ากำลังพิจารณา การปล่อยน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Petroleum Reserves) เพื่อช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านราคาและสร้างเสถียรภาพให้ตลาด

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการตัดสินใจอย่างเป็นทางการ โดยผู้กำหนดนโยบายยังคงต้องการวิเคราะห์สถานการณ์เพิ่มเติมและประสานงานกันระหว่างประเทศสมาชิก

การที่สหรัฐและยุโรปยัง ไม่ได้เผชิญภาวะขาดแคลนน้ำมันจริง ทำให้รัฐบาลสามารถใช้แนวทางที่ระมัดระวัง และอธิบายได้ว่าทำไมจึงยังไม่เร่งดำเนินมาตรการทันที

เพียงแค่สัญญาณจากนโยบายก็ส่งผลต่อตลาด

แม้ยังไม่มีการปล่อยน้ำมันสำรองจริง แต่เพียงแค่การประกาศความเป็นไปได้ของมาตรการดังกล่าวก็ส่งผลต่อตลาดทันที

ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลดลง โดย Brent ลดลงมาต่ำกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แสดงให้เห็นว่าตลาดตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อ สัญญาณด้านนโยบายพลังงานและความคาดหวังเรื่องอุปทาน

ปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางตลาด

การตัดสินใจของ G7 เกี่ยวกับน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ยังคงเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่กำหนด Sentiment ของนักลงทุน

  • หากมีการปล่อยสำรองอย่างรวดเร็ว อาจช่วยลดแรงกดดันด้านราคา

  • แต่การแทรกแซงตลาดก็มีความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และอาจทำให้เครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์นี้ลดประสิทธิภาพลงในช่วงวิกฤต

ขณะเดียวกัน ความไม่แน่นอนของสงคราม ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่เพิ่ม Risk Premium ให้กับราคาน้ำมัน และอาจทำให้ความผันผวนของตลาดยังคงอยู่ในระดับสูงในอีกหลายสัปดาห์ข้างหน้า

ภาพใหญ่ของตลาดพลังงานโลก

สถานการณ์นี้สะท้อนภาพรวมของตลาดพลังงานโลก ซึ่งปัจจัยอย่าง

  • ความมั่นคงด้านอุปทาน

  • ภูมิรัฐศาสตร์

  • การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์พลังงานฟอสซิล

ยังคงมีอิทธิพลอย่างมากต่อ เสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค

ดังนั้นตลาดในปัจจุบันต้องติดตามไม่เพียงแค่พัฒนาการของความขัดแย้งในภูมิภาคที่สำคัญต่อการผลิตน้ำมัน แต่ยังรวมถึง การตัดสินใจทางการเมืองของประเทศที่ถือครองน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งสามารถกำหนดทิศทางราคาน้ำมันในระยะสั้น และมีผลต่อแนวโน้มเงินเฟ้อและเศรษฐกิจโลก

สรุป

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ตลาดยังคงอยู่ในภาวะ ความไม่แน่นอนสูง

การเคลื่อนไหวของราคาน้ำมัน การตัดสินใจของ G7 และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคผู้ส่งออกพลังงาน จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก

ทั้งนักลงทุน ผู้บริโภค และผู้ผลิตจึงต้องเตรียมรับมือกับ ความผันผวนของราคาและอุปทานน้ำมัน ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า

 

Source: xStation5

 

11 มีนาคม 2026, 19:19

🚨 EURUSD ก่อนการประกาศ CPI ของสหรัฐฯ
11 มีนาคม 2026, 19:13

AUDUSD: ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะเป็นธนาคารกลางแห่งแรกที่กลับมาขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหรือไม่? 🪙
11 มีนาคม 2026, 08:47

ข่าวเด่นวันนี้ 11 มี.ค.
10 มีนาคม 2026, 23:35

📈 US100 ฟื้นตัวกลับเหนือค่า EMA 100 วัน
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก