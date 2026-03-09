น้ำมันถูกกดดัน ตลาดรอการตัดสินใจจาก G7

น้ำมันเผชิญแรงกดดัน ขณะตลาดรอการตัดสินใจจาก G7
ตลาดน้ำมันกำลังอยู่ในภาวะ ความไม่แน่นอนสูง ราคาน้ำมันดิบ Brent พุ่งขึ้นเกือบ 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในช่วงเช้าวันนี้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2022 หลังความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น และเกิดการหยุดชะงักของเส้นทางขนส่งสำคัญผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ
การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันส่งผลกระทบทันทีต่อตลาดการเงินทั่วโลก ทำให้ดัชนีหุ้นในเอเชีย ยุโรป และสหรัฐปรับตัวลดลง ขณะที่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้น สะท้อนความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น และความเสี่ยงต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
G7 พิจารณาปล่อยน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์
กลุ่ม G7 ร่วมกับ International Energy Agency (IEA) ระบุว่ากำลังพิจารณา การปล่อยน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Petroleum Reserves) เพื่อช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านราคาและสร้างเสถียรภาพให้ตลาด
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการตัดสินใจอย่างเป็นทางการ โดยผู้กำหนดนโยบายยังคงต้องการวิเคราะห์สถานการณ์เพิ่มเติมและประสานงานกันระหว่างประเทศสมาชิก
การที่สหรัฐและยุโรปยัง ไม่ได้เผชิญภาวะขาดแคลนน้ำมันจริง ทำให้รัฐบาลสามารถใช้แนวทางที่ระมัดระวัง และอธิบายได้ว่าทำไมจึงยังไม่เร่งดำเนินมาตรการทันที
เพียงแค่สัญญาณจากนโยบายก็ส่งผลต่อตลาด
แม้ยังไม่มีการปล่อยน้ำมันสำรองจริง แต่เพียงแค่การประกาศความเป็นไปได้ของมาตรการดังกล่าวก็ส่งผลต่อตลาดทันที
ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลดลง โดย Brent ลดลงมาต่ำกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แสดงให้เห็นว่าตลาดตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อ สัญญาณด้านนโยบายพลังงานและความคาดหวังเรื่องอุปทาน
ปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางตลาด
การตัดสินใจของ G7 เกี่ยวกับน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ยังคงเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่กำหนด Sentiment ของนักลงทุน
-
หากมีการปล่อยสำรองอย่างรวดเร็ว อาจช่วยลดแรงกดดันด้านราคา
-
แต่การแทรกแซงตลาดก็มีความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และอาจทำให้เครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์นี้ลดประสิทธิภาพลงในช่วงวิกฤต
ขณะเดียวกัน ความไม่แน่นอนของสงคราม ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่เพิ่ม Risk Premium ให้กับราคาน้ำมัน และอาจทำให้ความผันผวนของตลาดยังคงอยู่ในระดับสูงในอีกหลายสัปดาห์ข้างหน้า
ภาพใหญ่ของตลาดพลังงานโลก
สถานการณ์นี้สะท้อนภาพรวมของตลาดพลังงานโลก ซึ่งปัจจัยอย่าง
-
ความมั่นคงด้านอุปทาน
-
ภูมิรัฐศาสตร์
-
การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์พลังงานฟอสซิล
ยังคงมีอิทธิพลอย่างมากต่อ เสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค
ดังนั้นตลาดในปัจจุบันต้องติดตามไม่เพียงแค่พัฒนาการของความขัดแย้งในภูมิภาคที่สำคัญต่อการผลิตน้ำมัน แต่ยังรวมถึง การตัดสินใจทางการเมืองของประเทศที่ถือครองน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งสามารถกำหนดทิศทางราคาน้ำมันในระยะสั้น และมีผลต่อแนวโน้มเงินเฟ้อและเศรษฐกิจโลก
สรุป
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ตลาดยังคงอยู่ในภาวะ ความไม่แน่นอนสูง
การเคลื่อนไหวของราคาน้ำมัน การตัดสินใจของ G7 และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคผู้ส่งออกพลังงาน จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก
ทั้งนักลงทุน ผู้บริโภค และผู้ผลิตจึงต้องเตรียมรับมือกับ ความผันผวนของราคาและอุปทานน้ำมัน ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า
Source: xStation5
🚨 EURUSD ก่อนการประกาศ CPI ของสหรัฐฯ
AUDUSD: ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะเป็นธนาคารกลางแห่งแรกที่กลับมาขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหรือไม่? 🪙
ข่าวเด่นวันนี้ 11 มี.ค.
📈 US100 ฟื้นตัวกลับเหนือค่า EMA 100 วัน