DE40 ลดลง 2.6% 📉 หุ้นยุโรปกดดันตลาดต่อเนื่อง

ตลาดหุ้นยุโรป ตอบสนองอย่างตื่นตระหนกต่อราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นอย่างรุนแรง ขณะนี้น้ำมันดิบซื้อขายใกล้ 107 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากพุ่งกว่า 15%
สัญญาฟิวเจอร์ส DAX ของเยอรมนี (DE40) เป็นหนึ่งในผู้แพ้หนักที่สุดในยุโรป เนื่องจากยุโรปพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซจากตะวันออกกลางเป็นหลัก
ตลาดหุ้นเยอรมนีซึ่งมีหุ้นกลุ่ม เคมีและอุตสาหกรรม หนาแน่น จึงเสี่ยงต่อผลกระทบระยะยาวจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น
เยอรมนียังพึ่งพาวัตถุดิบอื่น ๆ ที่ขนส่งผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ
ปัจจุบัน DAX ซื้อขายต่ำกว่า EMA 200 วัน ประมาณ 1,000 จุด และลดลงราว 12% จากจุดสูงสุดล่าสุด
บนกรอบเวลา รายวัน (D1), RSI ชี้ถึงภาวะ Oversold ที่ 26
ในขณะเดียวกันมีสัญญาณแรกของการกลับเข้าซื้ออย่างระมัดระวัง
แท่งเทียนรายวันวันนี้มี ไส้เทียนยาว และดัชนีสามารถ ยืนอยู่ใกล้ระดับ 23,670 จุด
Source: xStation5
