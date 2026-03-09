อ่านเพิ่มเติม
16:13 · 9 มีนาคม 2026

DE40 ลดลง 2.6% 📉 หุ้นยุโรปกดดันตลาดต่อเนื่อง

-
-
Open account Download free app

ตลาดหุ้นยุโรป ตอบสนองอย่างตื่นตระหนกต่อราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นอย่างรุนแรง ขณะนี้น้ำมันดิบซื้อขายใกล้ 107 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากพุ่งกว่า 15%

สัญญาฟิวเจอร์ส DAX ของเยอรมนี (DE40) เป็นหนึ่งในผู้แพ้หนักที่สุดในยุโรป เนื่องจากยุโรปพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซจากตะวันออกกลางเป็นหลัก

  • ตลาดหุ้นเยอรมนีซึ่งมีหุ้นกลุ่ม เคมีและอุตสาหกรรม หนาแน่น จึงเสี่ยงต่อผลกระทบระยะยาวจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น

  • เยอรมนียังพึ่งพาวัตถุดิบอื่น ๆ ที่ขนส่งผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ

ปัจจุบัน DAX ซื้อขายต่ำกว่า EMA 200 วัน ประมาณ 1,000 จุด และลดลงราว 12% จากจุดสูงสุดล่าสุด

  • บนกรอบเวลา รายวัน (D1), RSI ชี้ถึงภาวะ Oversold ที่ 26

  • ในขณะเดียวกันมีสัญญาณแรกของการกลับเข้าซื้ออย่างระมัดระวัง

  • แท่งเทียนรายวันวันนี้มี ไส้เทียนยาว และดัชนีสามารถ ยืนอยู่ใกล้ระดับ 23,670 จุด

Source: xStation5

11 มีนาคม 2026, 19:19

🚨 EURUSD ก่อนการประกาศ CPI ของสหรัฐฯ
11 มีนาคม 2026, 19:13

AUDUSD: ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะเป็นธนาคารกลางแห่งแรกที่กลับมาขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหรือไม่? 🪙
11 มีนาคม 2026, 08:47

ข่าวเด่นวันนี้ 11 มี.ค.
10 มีนาคม 2026, 23:35

📈 US100 ฟื้นตัวกลับเหนือค่า EMA 100 วัน
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก