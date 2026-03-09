3 ตลาดที่น่าจับตาสัปดาห์นี้

- น้ำมัน - BITCOIN - EURUSD
ตลาดการเงินเริ่มต้นเดือนมีนาคมด้วย ความเป็นจริงใหม่ การตัดสินใจของ โดนัลด์ ทรัมป์ ในการโจมตีอิหร่านได้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตลาดโลก โดยเฉพาะในภาคสินค้าพลังงาน ความสนใจของนักลงทุนจึงมุ่งไปที่ความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะว่า ช่องแคบฮอร์มุซยังคงเปิดสำหรับการสัญจรของแท็งก์น้ำมันหรือไม่
อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่า ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคหายไป ในสัปดาห์ข้างหน้า ตลาดจะได้รับข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐ เช่น CPI และ PCE ด้วยความผสมผสานระหว่างความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และตัวเลขเศรษฐกิจที่จะออก ตลาด 3 แห่งที่น่าจับตามองเป็นพิเศษในสัปดาห์หน้าได้แก่ น้ำมัน (OIL), Bitcoin และคู่สกุลเงิน EURUSD
OIL – น้ำมัน
ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นเกือบ 50% ตั้งแต่ต้นปี ทำให้ราคาอยู่สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2024 ความเสี่ยงด้านอุปทานตอนนี้ดูรุนแรงกว่าช่วงต้นของสงครามรัสเซีย–ยูเครนในปี 2022
แม้ว่าตลาดจะอยู่ในช่วง อุปทานเกินเชิงทฤษฎี และการขนส่งบางส่วนสามารถเลี่ยงผ่านเส้นทางอื่นนอกช่องแคบฮอร์มุซได้ แต่ตลาดโลกชัดเจนว่าได้รับ แรงกระแทกครั้งใหญ่ หากความขัดข้องนี้ยืดเยื้อหลายสัปดาห์ ราคาน้ำมันอาจกลับไปสู่ระดับสูงสุดเหมือนเมื่อสองปีที่แล้ว
นอกจากนี้ ราคาปัจจุบันยังเป็นเรื่อง ยากต่อผู้บริโภคสหรัฐทางการเมือง ทำให้รัฐบาลทรัมป์อาจเผชิญแรงกดดันทั้งในการ แก้ไขปัญหาทางทหารอย่างรวดเร็ว หรือ ผลักดันให้ลดความตึงเครียดและเจรจาหยุดยิง
BITCOIN
Bitcoin พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบเดือนช่วงต้นมีนาคม
สกุลเงินคริปโตดูเหมือนจะกลับมาเป็นทางเลือกในช่วงความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ แม้ว่าประสบการณ์ในปี 2022 จะเตือนให้ระมัดระวังเมื่อนำคริปโตมาใช้เป็น “Safe Haven” จริง
กำไรล่าสุดส่วนใหญ่เกิดจาก แรงหนุนจาก Clarity Act กฎหมายสำคัญของภาคคริปโต หากผ่านการประกาศใช้ อาจช่วยดึงดูดความสนใจของนักลงทุนสถาบันในสินทรัพย์ดิจิทัล
ทรัมป์ยังเรียกร้องให้ ภาคธนาคารทำข้อตกลงกับอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล และหยุดขัดขวางการพัฒนาของภาคนี้
EURUSD
คู่สกุลเงิน EURUSD ปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ พฤศจิกายน 2025 และยังมีความเสี่ยงที่จะอ่อนค่าต่อเนื่อง หากราคาสินค้าพลังงานยังคงสูง
ยูโรมีความอ่อนไหวต่อ ราคาก๊าซ LNG ที่สูงขึ้น ขณะที่ราคาน้ำมันสูงจำกัดความสามารถของ ECB ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
รายงาน NFP ของสหรัฐวันศุกร์ เพิ่มความไม่แน่นอน หลังจากเดือนมกราคมที่แข็งแกร่ง เดือนกุมภาพันธ์พบการจ้างงานลดลงเกือบ 100,000 ตำแหน่ง พร้อมทั้งอัตราว่างงานและอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้น
ดังนั้น ตัวเลขเงินเฟ้อที่จะประกาศ (CPI กุมภาพันธ์ และ PCE มกราคม) จะมีความสำคัญอย่างยิ่ง
หากมีสัญญาณว่าแรงกดดันด้านราคายังคงต่อเนื่อง อาจทำให้ การคาดการณ์การลดดอกเบี้ยสหรัฐล่าช้า แม้ตลาดแรงงานจะเริ่มแสดงสัญญาณอ่อนแอ แต่ยังตีความยากเนื่องจากข้อมูลล่าสุดมีความผันผวนสูง
