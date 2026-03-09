Bitcoin ฟื้นตัว แม้หุ้นโลกเทขาย น้ำมันพุ่งแรง

สกุลเงินคริปโต ยังคงยืนยันความเป็นอิสระจากตลาดหุ้นแบบดั้งเดิม หลังจากการปรับตัวลดลงครั้งก่อน ซึ่ง “ล้างพอร์ต” ตำแหน่งจำนวนมากในตลาดอนุพันธ์ ความสัมพันธ์กับตลาดหุ้นจึงยังจำกัดอยู่ ทำให้ ความผันผวนระยะสั้นตอบสนองต่อข่าว Wall Street ลดลง แต่ไม่ได้หมายความว่าสกุลเงินดิจิทัลจะได้รับประโยชน์จากความกังวลหรือ Risk-off ของตลาดโลกโดยตรง
วันนี้ Bitcoin กำลังปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 68,000 ดอลลาร์ ขณะที่ Ethereum เพิ่มขึ้น 2.5% แม้ว่าราคาน้ำมันพุ่งกว่า 16% และตลาดหุ้นสหรัฐเกิดการเทขายต่อเนื่อง เมื่อไม่กี่เดือนก่อน นักลงทุนหลายคนคงไม่คาดคิดว่าสถานการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นได้ แม้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้น ก็ยังไม่ได้กระตุ้นแรงขายคริปโตอย่างชัดเจน
ความต้องการในตลาดยังแข็งแรงพอที่จะดูดซับอุปทานในระดับราคาปัจจุบัน
แนวต้านสำคัญ (Medium Term): $74,000–$75,000
-
ตรงกับ Fibonacci retracement 38.2% ของการปรับตัวลงตั้งแต่กลางเดือนมกราคม
-
และ Fibonacci retracement 23.6% ของการปรับตัวลงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2025
แนวรับสำคัญ: $60,000–$63,000
-
พื้นที่นี้แสดงให้เห็นหลายครั้งว่าความต้องการยังแข็งแรง
-
แต่หากราคาลงต่ำกว่า $63,000 อย่างรุนแรง อาจเปิดทางให้เกิด แรงขายต่อเนื่องรุนแรง
Bitcoin (D1 timeframe)
Source: xStation5
