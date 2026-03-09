อ่านเพิ่มเติม
16:03 · 9 มีนาคม 2026

Bitcoin ฟื้นตัว แม้หุ้นโลกเทขาย น้ำมันพุ่งแรง

สกุลเงินคริปโต ยังคงยืนยันความเป็นอิสระจากตลาดหุ้นแบบดั้งเดิม หลังจากการปรับตัวลดลงครั้งก่อน ซึ่ง “ล้างพอร์ต” ตำแหน่งจำนวนมากในตลาดอนุพันธ์ ความสัมพันธ์กับตลาดหุ้นจึงยังจำกัดอยู่ ทำให้ ความผันผวนระยะสั้นตอบสนองต่อข่าว Wall Street ลดลง แต่ไม่ได้หมายความว่าสกุลเงินดิจิทัลจะได้รับประโยชน์จากความกังวลหรือ Risk-off ของตลาดโลกโดยตรง

วันนี้ Bitcoin กำลังปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 68,000 ดอลลาร์ ขณะที่ Ethereum เพิ่มขึ้น 2.5% แม้ว่าราคาน้ำมันพุ่งกว่า 16% และตลาดหุ้นสหรัฐเกิดการเทขายต่อเนื่อง เมื่อไม่กี่เดือนก่อน นักลงทุนหลายคนคงไม่คาดคิดว่าสถานการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นได้ แม้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้น ก็ยังไม่ได้กระตุ้นแรงขายคริปโตอย่างชัดเจน

ความต้องการในตลาดยังแข็งแรงพอที่จะดูดซับอุปทานในระดับราคาปัจจุบัน

แนวต้านสำคัญ (Medium Term): $74,000–$75,000

  • ตรงกับ Fibonacci retracement 38.2% ของการปรับตัวลงตั้งแต่กลางเดือนมกราคม

  • และ Fibonacci retracement 23.6% ของการปรับตัวลงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2025

แนวรับสำคัญ: $60,000–$63,000

  • พื้นที่นี้แสดงให้เห็นหลายครั้งว่าความต้องการยังแข็งแรง

  • แต่หากราคาลงต่ำกว่า $63,000 อย่างรุนแรง อาจเปิดทางให้เกิด แรงขายต่อเนื่องรุนแรง

Bitcoin (D1 timeframe)

Source: xStation5

11 มีนาคม 2026, 19:19

🚨 EURUSD ก่อนการประกาศ CPI ของสหรัฐฯ
11 มีนาคม 2026, 19:13

AUDUSD: ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะเป็นธนาคารกลางแห่งแรกที่กลับมาขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหรือไม่? 🪙
11 มีนาคม 2026, 08:47

ข่าวเด่นวันนี้ 11 มี.ค.
10 มีนาคม 2026, 23:35

📈 US100 ฟื้นตัวกลับเหนือค่า EMA 100 วัน
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก