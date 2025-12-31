อ่านเพิ่มเติม
20:00 · 31 ธันวาคม 2025

🎉 สวัสดีปีใหม่! รับหุ้น GRAB ฟรี

เริ่มปีใหม่ด้วยโอกาสพิเศษ! 🌟
เปิดบัญชีใหม่กับ XTB วันนี้ และรับหุ้น Grab Holdings Ltd (GRAB.US) ฟรีโดยอัตโนมัติ

ทำตาม 3 ขั้นตอนง่าย ๆ:

  1. เปิดบัญชีใหม่

  2. ฝากเงินครั้งแรกเพื่อเปิดใช้งานบัญชี

  3. ยอมรับเงื่อนไขโปรโมชั่นและรับหุ้นฟรี

📌 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่น: Landing Page

📌 เงื่อนไขและข้อกำหนด: T&C

 

31 ธันวาคม 2025, 09:29

US OPEN: วอลล์สตรีทจับตารายงานการประชุม FOMC
31 ธันวาคม 2025, 09:25

DE40: DAX แตะระดับสูงสุดในรอบ 2.5 เดือน 📈 Rheinmetall พุ่งหลังความตึงเครียดระหว่างรัสเซีย–ยูเครนกลับมา
30 ธันวาคม 2025, 08:14

US OPEN: เปิดตลาดต้นสัปดาห์ด้วยแรงกดดันเล็กน้อย ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
24 ธันวาคม 2025, 08:46

Novo Nordisk – จากความเสี่ยงสู่โอกาส

