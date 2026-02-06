Kongsberg Gruppen หลังประกาศผลประกอบการ: บริษัทไล่ตามแนวโน้มของกลุ่มอุตสาหกรรมได้

-
ผลประกอบการสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์
สัญญารายใหญ่เป็นประวัติการณ์จากโปแลนด์
อัตรากำไรขยายตัว
บริษัทแบ่งธุรกิจออกเป็นหลายเซ็กเมนต์
Kongsberg Gruppen (ไม่ใช่ Kongsberg Automotive) บริษัทผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์จากนอร์เวย์ ประกาศผลประกอบการวันนี้ ทำให้หุ้นพุ่งแรงราว 15% ในวันเดียว
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นออสโลมีมูลค่า (valuation) ค่อนข้างคงที่มานาน แม้กลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันยุโรปจะปรับตัวขึ้นแรงจากโครงการเสริมกำลังทหารขนาดใหญ่ ซึ่งผลประกอบการวันนี้อาจเป็นสัญญาณสิ้นสุดของช่วงราคาติดขัด
ผลประกอบการ Q4 2025 ที่โดดเด่น:
รายได้เพิ่มขึ้นเป็น NOK 16.8 พันล้าน ทำเหนือความคาดหมาย
กำไรจากการดำเนินงาน NOK 2.46 พันล้าน สูงกว่าคาดการณ์ตลาด 5% และ 22% ตามลำดับ
อัตรากำไรจากการดำเนินงานเพิ่มจาก 12.7% เป็น 14.7%
ธุรกิจหลัก “Defence and Aerospace”
ยอดขายเพิ่มขึ้น 44% เมื่อเทียบกับปีก่อน
อัตรากำไรเพิ่มเป็น 18.7%
เชี่ยวชาญด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศและการตรวจการณ์ทางอากาศ
ด้วยภัยคุกคามจากโดรนรัสเซียอย่างต่อเนื่อง ความต้องการผลิตภัณฑ์เหล่านี้สูงขึ้น
อัตราสัดส่วนคำสั่งซื้อเทียบกับยอดขาย (bill-to-book ratio) อยู่ที่ 2.8
คำสั่งซื้อใหญ่ส่วนมากมาจากโปแลนด์ บริษัทถูกเลือกให้จัดส่งระบบ “San” เพื่อป้องกันอากาศยานและชายแดนตะวันออกของโปแลนด์ มูลค่ารวมของโปรเจกต์ประมาณ PLN 15 พันล้าน (ราว NOK 40 พันล้าน)
ประเด็นสำคัญที่ผู้บริหารแจ้งผู้ถือหุ้น:
บริษัทยืนยันนโยบายจ่าย ปันผลสูง ตามกำไรที่ทำสถิติใหม่
ธุรกิจ Maritime ซึ่งมีอัตรากำไรต่ำกว่า จะถูกแยกออกเป็นบริษัทใหม่
ความพยายามในการเสริมกำลังทหารต่อเนื่องยังคงเป็นประโยชน์ต่อ Kongsberg และผู้ถือหุ้น
KOG.NO (D1)
หลังจากแตะระดับต่ำสุดในช่วงเปลี่ยนปี 2025/2026 มูลค่าหุ้นปรับตัวดีดตัวขึ้นจากระดับ 230 และปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวโน้มเร่งตัวชัดเจนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
