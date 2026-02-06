อ่านเพิ่มเติม
23:03 · 6 กุมภาพันธ์ 2026

Kongsberg Gruppen หลังประกาศผลประกอบการ: บริษัทไล่ตามแนวโน้มของกลุ่มอุตสาหกรรมได้

ประเด็นหลัก
-
-
Open account Download free app
ประเด็นหลัก

  • ผลประกอบการสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์

  • สัญญารายใหญ่เป็นประวัติการณ์จากโปแลนด์

  • อัตรากำไรขยายตัว

  • บริษัทแบ่งธุรกิจออกเป็นหลายเซ็กเมนต์

Kongsberg Gruppen (ไม่ใช่ Kongsberg Automotive) บริษัทผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์จากนอร์เวย์ ประกาศผลประกอบการวันนี้ ทำให้หุ้นพุ่งแรงราว 15% ในวันเดียว
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นออสโลมีมูลค่า (valuation) ค่อนข้างคงที่มานาน แม้กลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันยุโรปจะปรับตัวขึ้นแรงจากโครงการเสริมกำลังทหารขนาดใหญ่ ซึ่งผลประกอบการวันนี้อาจเป็นสัญญาณสิ้นสุดของช่วงราคาติดขัด

ผลประกอบการ Q4 2025 ที่โดดเด่น:

  • รายได้เพิ่มขึ้นเป็น NOK 16.8 พันล้าน ทำเหนือความคาดหมาย

  • กำไรจากการดำเนินงาน NOK 2.46 พันล้าน สูงกว่าคาดการณ์ตลาด 5% และ 22% ตามลำดับ

  • อัตรากำไรจากการดำเนินงานเพิ่มจาก 12.7% เป็น 14.7%

ธุรกิจหลัก “Defence and Aerospace”

  • ยอดขายเพิ่มขึ้น 44% เมื่อเทียบกับปีก่อน

  • อัตรากำไรเพิ่มเป็น 18.7%

  • เชี่ยวชาญด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศและการตรวจการณ์ทางอากาศ

  • ด้วยภัยคุกคามจากโดรนรัสเซียอย่างต่อเนื่อง ความต้องการผลิตภัณฑ์เหล่านี้สูงขึ้น

  • อัตราสัดส่วนคำสั่งซื้อเทียบกับยอดขาย (bill-to-book ratio) อยู่ที่ 2.8

  • คำสั่งซื้อใหญ่ส่วนมากมาจากโปแลนด์ บริษัทถูกเลือกให้จัดส่งระบบ “San” เพื่อป้องกันอากาศยานและชายแดนตะวันออกของโปแลนด์ มูลค่ารวมของโปรเจกต์ประมาณ PLN 15 พันล้าน (ราว NOK 40 พันล้าน)

ประเด็นสำคัญที่ผู้บริหารแจ้งผู้ถือหุ้น:

  • บริษัทยืนยันนโยบายจ่าย ปันผลสูง ตามกำไรที่ทำสถิติใหม่

  • ธุรกิจ Maritime ซึ่งมีอัตรากำไรต่ำกว่า จะถูกแยกออกเป็นบริษัทใหม่

  • ความพยายามในการเสริมกำลังทหารต่อเนื่องยังคงเป็นประโยชน์ต่อ Kongsberg และผู้ถือหุ้น

KOG.NO (D1)

 

หลังจากแตะระดับต่ำสุดในช่วงเปลี่ยนปี 2025/2026 มูลค่าหุ้นปรับตัวดีดตัวขึ้นจากระดับ 230 และปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวโน้มเร่งตัวชัดเจนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:06

US100 รีบาวด์หลังข้อมูล UoM 🗽 Nvidia ดีดแรง +5%
6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:04

Geopolitical Briefing : Iran ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่หรือไม่?
6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:00

Market wrap: ดัชนียุโรปพยายามรีบาวด์ หลังวอลล์สตรีทเผชิญแรงเทขายหนักเป็นประวัติการณ์ 🔨
6 กุมภาพันธ์ 2026, 22:53

โลหะเงินพุ่งแรง 5% 📈
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก