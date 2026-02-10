อ่านเพิ่มเติม
22:18 · 10 กุมภาพันธ์ 2026

Coca-Cola Earnings: CEO คนใหม่เจอแรงกดดันหนัก!

-
-
Open account Download free app

Coca-Cola (COKE.US) – ผลประกอบการไตรมาส 4 ปีการเงิน 2025

ผู้ผลิตเครื่องดื่มอัดลมหวานชื่อดัง รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2025 พร้อมแนวโน้มยอดขายปี 2026

  • ผลประกอบการ ไม่ได้รุนแรงถึงขั้นวิกฤติ แต่ปฏิกิริยาของนักลงทุนแสดงความผิดหวังชัดเจน

ภาพรวมไตรมาส:

  • EPS ลดลงเหลือ 0.58 ดอลลาร์ แต่ยังสูงกว่าที่ตลาดคาด (~0.56 ดอลลาร์)

  • รายได้ ลดลง เหลือ 11.8 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าความคาดหมายของนักลงทุนที่ 12 พันล้านดอลลาร์

เมื่อเทียบปีต่อปี:

  • EPS เพิ่มขึ้น 4% และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด แสดงให้เห็น การจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพสูง

  • รายได้รวมเพิ่มขึ้น 2% เทียบปีต่อปี

  • ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 1% โดยมาจาก สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และบราซิล

  • ปรับราคาขายเพิ่มเฉลี่ย 4% ต่อปี

การสื่อสารจากผู้บริหาร:

  • CEO คนใหม่และ COO ปัจจุบัน Henrique Braun ระบุถึง แรงกดดันด้านอุปสงค์ โดยบริษัทตอบสนองด้วย การออกแพ็กเกจใหม่ที่เหมาะกับลูกค้ากำลังซื้อปานกลางถึงต่ำ

ความกังวลของผู้ถือหุ้น:

  • แนวโน้มยอดขายปี 2026 คาดว่า Organic Revenue Growth 4–5% และ กำไรเพิ่ม 7–8%

  • การคาดการณ์นี้ ไม่ได้สะท้อนการเติบโตที่โดดเด่น และตลาดยัง ไม่แน่ใจว่าบริษัทจะรับมือกับแรงกดดันจากการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคได้อย่างไร

 

Source: xStation5

12 กุมภาพันธ์ 2026, 15:55

ปฏิทินเศรษฐกิจ: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ และคำกล่าวของ ECB ช่วยให้ตลาดผ่อนคลาย
12 กุมภาพันธ์ 2026, 14:44

ข่าวเด่น: เงินปอนด์ทรงตัว หลังตัวเลข GDP ของสหราชอาณาจักรออกมาต่ำกว่าที่คาด 🇬🇧 📉
12 กุมภาพันธ์ 2026, 14:39

สรุปข่าวเช้า
12 กุมภาพันธ์ 2026, 08:13

ข่าวเด่นวันนี้
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก