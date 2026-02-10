Coca-Cola Earnings: CEO คนใหม่เจอแรงกดดันหนัก!

Coca-Cola (COKE.US) – ผลประกอบการไตรมาส 4 ปีการเงิน 2025
ผู้ผลิตเครื่องดื่มอัดลมหวานชื่อดัง รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2025 พร้อมแนวโน้มยอดขายปี 2026
-
ผลประกอบการ ไม่ได้รุนแรงถึงขั้นวิกฤติ แต่ปฏิกิริยาของนักลงทุนแสดงความผิดหวังชัดเจน
ภาพรวมไตรมาส:
-
EPS ลดลงเหลือ 0.58 ดอลลาร์ แต่ยังสูงกว่าที่ตลาดคาด (~0.56 ดอลลาร์)
-
รายได้ ลดลง เหลือ 11.8 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าความคาดหมายของนักลงทุนที่ 12 พันล้านดอลลาร์
เมื่อเทียบปีต่อปี:
-
EPS เพิ่มขึ้น 4% และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด แสดงให้เห็น การจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพสูง
-
รายได้รวมเพิ่มขึ้น 2% เทียบปีต่อปี
-
ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 1% โดยมาจาก สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และบราซิล
-
ปรับราคาขายเพิ่มเฉลี่ย 4% ต่อปี
การสื่อสารจากผู้บริหาร:
-
CEO คนใหม่และ COO ปัจจุบัน Henrique Braun ระบุถึง แรงกดดันด้านอุปสงค์ โดยบริษัทตอบสนองด้วย การออกแพ็กเกจใหม่ที่เหมาะกับลูกค้ากำลังซื้อปานกลางถึงต่ำ
ความกังวลของผู้ถือหุ้น:
-
แนวโน้มยอดขายปี 2026 คาดว่า Organic Revenue Growth 4–5% และ กำไรเพิ่ม 7–8%
-
การคาดการณ์นี้ ไม่ได้สะท้อนการเติบโตที่โดดเด่น และตลาดยัง ไม่แน่ใจว่าบริษัทจะรับมือกับแรงกดดันจากการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคได้อย่างไร
Source: xStation5
ปฏิทินเศรษฐกิจ: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ และคำกล่าวของ ECB ช่วยให้ตลาดผ่อนคลาย
ข่าวเด่น: เงินปอนด์ทรงตัว หลังตัวเลข GDP ของสหราชอาณาจักรออกมาต่ำกว่าที่คาด 🇬🇧 📉
สรุปข่าวเช้า
ข่าวเด่นวันนี้