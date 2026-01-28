อ่านเพิ่มเติม
22:00 · 28 มกราคม 2026

เหลือไม่มาก! หุ้น GRAB ฟรี ⏰

ประเด็นหลัก
-
-
Open account Download free app
ประเด็นหลัก
  •  สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าใหม่ XTB

เริ่มต้นการลงทุนหุ้นด้วยค่าคอมฯ 0%* XTB แจกหุ้น Grab ฟรี เพียง 3 ขั้นตอน

  1. เปิดบัญชีใหม่กับ XTB
  2. ฝากเงินครั้งแรกเพื่อเปิดใช้งานบัญชี
  3. ยอมรับเงื่อนไขโปรโมชั่น และรับหุ้นฟรีทันที

📌 เกี่ยวกับโปรโมชั่น: Link

📌 เงื่อนไขและข้อกำหนด: T&C

📌 วิธีฝากเงินเข้า XTB: Video

*ค่าคอมมิชชั่น 0% สำหรับมูลค่าการซื้อขายต่อเดือนไม่เกิน 100,000 ยูโร ธุรกรรมที่เกินขีดจำกัดนี้จะถูกเรียกเก็บค่าคอมฯ 0.2% (ขั้นต่ำ 10 ยูโร) และ 0.5% อาจถูกเก็บสำหรับการแปลงสกุลเงิน


 
31 มกราคม 2026, 00:59

ผลประกอบการ Lockheed Martin: จุดสูงสุดของความตึงเครียดโลกและมูลค่าหุ้น
31 มกราคม 2026, 00:54

ดัชนียุโรปทำผลงานดีกว่าหุ้นสหรัฐฯ ก่อนตลาด Wall Street เปิด 📉
30 มกราคม 2026, 13:54

Apple ทำสถิติใหม่: iPhone, บริการ และ AI ‘ล่องหน’ - ใกล้คืนบัลลังก์?
30 มกราคม 2026, 08:40

หุ้น Apple ปรับขึ้นหลังงบไตรมาส 📈 ขับเคลื่อนจากยอดขาย iPhone แข็งแกร่ง

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก