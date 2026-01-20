อ่านเพิ่มเติม
20:00 · 20 มกราคม 2026

โอกาสสุดท้าย รับหุ้น GRAB ฟรี 🔔

ประเด็นหลัก
-
-
ประเด็นหลัก
  • รับหุ้นฟรี หมดเขต ก.พ.

รับหุ้น Grab ฟรี เข้าพอร์ตลงทุนของคุณได้ง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอน

  1. เปิดบัญชีใหม่กับ XTB
  2. ฝากเงินครั้งแรกเพื่อเปิดใช้งานบัญชี
  3. ยอมรับเงื่อนไขโปรโมชั่น และรับหุ้นฟรีทันที

เริ่มเป็นเจ้าของหุ้นเทคโนโลยีระดับโลกวันนี้ ค่าคอม 0%*

📌 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่น: Link

📌 เงื่อนไขและข้อกำหนด: T&C

📌 วิธีฝากเงินเข้า XTB: Video

หมายเหตุ: โปรโมชันนี้ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่ไม่เคยเปิดบัญชีจริงกับเรามาก่อนเท่านั้น
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก