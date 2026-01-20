โอกาสสุดท้าย รับหุ้น GRAB ฟรี 🔔

- รับหุ้นฟรี หมดเขต ก.พ.
รับหุ้น Grab ฟรี เข้าพอร์ตลงทุนของคุณได้ง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอน
- เปิดบัญชีใหม่กับ XTB
- ฝากเงินครั้งแรกเพื่อเปิดใช้งานบัญชี
- ยอมรับเงื่อนไขโปรโมชั่น และรับหุ้นฟรีทันที
เริ่มเป็นเจ้าของหุ้นเทคโนโลยีระดับโลกวันนี้ ค่าคอม 0%*
📌 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่น: Link
📌 เงื่อนไขและข้อกำหนด: T&C
📌 วิธีฝากเงินเข้า XTB: Videoหมายเหตุ: โปรโมชันนี้ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่ไม่เคยเปิดบัญชีจริงกับเรามาก่อนเท่านั้น
Intel: ผลลัพธ์แข็งแกร่ง
GRAB - ประสิทธิภาพทางธุรกิจดีขึ้น หุ้นอยู่ในช่วงขาขึ้น?
Meta Platforms พุ่งแรง หลัง Jefferies ย้ำคำแนะนำ “ซื้อ” 📈
US Open: พยายามดีดตัวบนวอลล์สตรีท 📈 Meta Platforms พุ่งขึ้น 3.5%