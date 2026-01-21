เหลือเวลาไม่กี่วัน รับหุ้น GRAB ฟรี ⏳

- รีบทำ 3 ขั้นตอนเพื่อรับหุ้นฟรี
- รีบทำ 3 ขั้นตอนเพื่อรับหุ้นฟรี
รับหุ้น Grab ฟรี เข้าพอร์ตลงทุนของคุณได้ง่าย ๆ เพียง3 ขั้นตอน
- เปิดบัญชีใหม่กับ XTB
- ฝากเงินครั้งแรกเพื่อเปิดใช้งานบัญชี
- ยอมรับเงื่อนไขโปรโมชั่น และรับหุ้นฟรีโดยอัตโนมัติ
หุ้นมีจำนวนจำกัด อย่าพลาดโอกาสเป็นเจ้าของหุ้นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก
📌 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่น: Link
📌 เงื่อนไขและข้อกำหนด: T&C
📌 วิธีฝากเงินเข้า XTB: Video
หมายเหตุ: โปรโมชันนี้ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่ไม่เคยเปิดบัญชีเทรดจริงกับเรามาก่อนเท่านั้น
✨ XTB ขอให้ทุกท่านมีความสุข
US100 ปรับตัวขึ้น 1% ก่อนประกาศผลประกอบการของ Nvidia 📈
LIVE | ศาลสูงสหรัฐฯ ปะทะนโยบายภาษี Trump
🔥 Live! ข่าว Fed × การเมืองการค้า