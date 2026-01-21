อ่านเพิ่มเติม
20:00 · 21 มกราคม 2026

เหลือเวลาไม่กี่วัน รับหุ้น GRAB ฟรี ⏳

  • รีบทำ 3 ขั้นตอนเพื่อรับหุ้นฟรี

รับหุ้น Grab ฟรี เข้าพอร์ตลงทุนของคุณได้ง่าย ๆ เพียง3 ขั้นตอน

  1. เปิดบัญชีใหม่กับ XTB
  2. ฝากเงินครั้งแรกเพื่อเปิดใช้งานบัญชี
  3. ยอมรับเงื่อนไขโปรโมชั่น และรับหุ้นฟรีโดยอัตโนมัติ

หุ้นมีจำนวนจำกัด อย่าพลาดโอกาสเป็นเจ้าของหุ้นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก

📌 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่น: Link

📌 เงื่อนไขและข้อกำหนด: T&C

📌 วิธีฝากเงินเข้า XTB: Video

หมายเหตุ: โปรโมชันนี้ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่ไม่เคยเปิดบัญชีเทรดจริงกับเรามาก่อนเท่านั้น


 
