US100 ปรับตัวขึ้น 1% ก่อนประกาศผลประกอบการของ Nvidia 📈

ตลาดสหรัฐเปิดวันพุธด้วยบวก
การซื้อขายวันพุธทำให้เกิดการหยุดช่วงการปรับตัวลดลงต่อเนื่องในดัชนีหลักของสหรัฐ ตลาดกำลังได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังบวกเกี่ยวกับการรายงานผลประกอบการของ Nvidia นอกจากนี้ บันทึกการประชุม FOMC จะถูกเผยแพร่เมื่อปิดตลาด
ตลาดคาดว่า Nvidia จะรายงานรายได้เพิ่มขึ้นเป็นครั้งที่ 12 ติดต่อกันที่ประมาณ 54 พันล้านดอลลาร์ และ EPS ประมาณ 1.25 ดอลลาร์ แม้บริษัทจะสูญเสียมูลค่ากว่า 11% ในสามสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นแล้ว 2% ก่อนการประกาศผลประกอบการ
NVDA.US (D1)
Source: xStation5
ดัชนีตลาดหุ้นยังได้รับแรงหนุนจากความสำเร็จที่ปฏิเสธไม่ได้ของ Google จากการเปิดตัวโมเดลใหม่ Gemini 3 ซึ่งสร้างความประทับใจให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวขึ้นกว่า 6%
ตลาดเชื่อว่าตอนนี้มีข้อมูลเพียงพอในการประเมินแนวทางอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ ตลาดได้ประเมินแล้วว่ามีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม อย่างไรก็ตาม หากมีถ้อยคำจาก FOMC ที่ตีความว่าเป็นเชิงผ่อนคลาย (dovish), เตือนถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานะตลาดอย่างรุนแรง, หรือพูดถึงแนวโน้มปีหน้า ก็อาจกระตุ้นให้เกิดความเคลื่อนไหวของตลาดเพิ่มเติมได้
US100 (D1)
Source: xStation5
