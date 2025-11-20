อ่านเพิ่มเติม
US100 ปรับตัวขึ้น 1% ก่อนประกาศผลประกอบการของ Nvidia 📈

 ตลาดสหรัฐเปิดวันพุธด้วยบวก

การซื้อขายวันพุธทำให้เกิดการหยุดช่วงการปรับตัวลดลงต่อเนื่องในดัชนีหลักของสหรัฐ ตลาดกำลังได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังบวกเกี่ยวกับการรายงานผลประกอบการของ Nvidia นอกจากนี้ บันทึกการประชุม FOMC จะถูกเผยแพร่เมื่อปิดตลาด

ตลาดคาดว่า Nvidia จะรายงานรายได้เพิ่มขึ้นเป็นครั้งที่ 12 ติดต่อกันที่ประมาณ 54 พันล้านดอลลาร์ และ EPS ประมาณ 1.25 ดอลลาร์ แม้บริษัทจะสูญเสียมูลค่ากว่า 11% ในสามสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นแล้ว 2% ก่อนการประกาศผลประกอบการ

NVDA.US (D1) 

 

Source: xStation5

ดัชนีตลาดหุ้นยังได้รับแรงหนุนจากความสำเร็จที่ปฏิเสธไม่ได้ของ Google จากการเปิดตัวโมเดลใหม่ Gemini 3 ซึ่งสร้างความประทับใจให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวขึ้นกว่า 6%

ตลาดเชื่อว่าตอนนี้มีข้อมูลเพียงพอในการประเมินแนวทางอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ ตลาดได้ประเมินแล้วว่ามีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม อย่างไรก็ตาม หากมีถ้อยคำจาก FOMC ที่ตีความว่าเป็นเชิงผ่อนคลาย (dovish), เตือนถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานะตลาดอย่างรุนแรง, หรือพูดถึงแนวโน้มปีหน้า ก็อาจกระตุ้นให้เกิดความเคลื่อนไหวของตลาดเพิ่มเติมได้

US100 (D1) 

 

Source: xStation5 

20 พฤศจิกายน 2025, 08:29

