20:00 · 2 มีนาคม 2026

🔴LIVE:สงครามตะวันออกกลางรอบใหม่?

ประเด็นหลัก
  •  US - Iran จุดชนวนตลาดโลก

 

27 กุมภาพันธ์ 2026, 18:30

🔴LIVE:สัญญาณมือโปรจับจังหวะไม้แรก
21 มกราคม 2026, 20:00

เหลือเวลาไม่กี่วัน รับหุ้น GRAB ฟรี ⏳
24 ธันวาคม 2025, 10:02

✨ XTB ขอให้ทุกท่านมีความสุข
20 พฤศจิกายน 2025, 08:25

US100 ปรับตัวขึ้น 1% ก่อนประกาศผลประกอบการของ Nvidia 📈
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก