✨ XTB ขอให้ทุกท่านมีความสุข

🔔 วันหยุด:
คริสต์มาส: 24/12/2025 ถึง 26/12/2025
ปีใหม่: 01/01/2026
🟥 กิจกรรมตลาด: ข้อมูลรายละเอียดจะอัปเดตที่นี่
🟥 บริการฝากเงินยังดำเนินตามปกติ
🟥 บริการถอนเงิน:
- วันที่ 24/12 และ 26/12 จะมีการส่งคำสั่งถอนเงินรอบเดียว เวลา 15:00 น.
- วันที่ 25/12 และ 1/1 ไม่มีการส่งคำสั่งถอนเงิน
🟥 ข่าวสารและวิเคราะห์ตลาด: หยุดให้บริการตามวันหยุดข้างต้น
หากลูกค้ามีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อผู้จัดการบัญชีเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม:
📩 อีเมล: cs_int@xtb.com
หรือ sales_th@xtb.global
📲 โทรศัพท์: +66 2-0261 622 (เวลา 12:00 – 23:00 น.)
💬 แชทสดผ่านแอป XTB
XTB ขอให้ลูกค้าทุกท่านมีช่วงวันหยุดที่เต็มไปด้วยความสุข ปลอดภัย และอบอวลไปด้วยความรักจากครอบครัวและคนที่คุณรัก!
