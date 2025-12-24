อ่านเพิ่มเติม
10:02 · 24 ธันวาคม 2025

✨ XTB ขอให้ทุกท่านมีความสุข

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการวางแผนการเทรด XTB ขอแจ้ง ตารางการให้บริการช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ ดังนี้:

🔔 วันหยุด:
คริสต์มาส: 24/12/2025 ถึง 26/12/2025
ปีใหม่: 01/01/2026

🟥 กิจกรรมตลาด: ข้อมูลรายละเอียดจะอัปเดตที่นี่
🟥 บริการฝากเงินยังดำเนินตามปกติ
🟥 บริการถอนเงิน:
  • วันที่ 24/12 และ 26/12 จะมีการส่งคำสั่งถอนเงินรอบเดียว เวลา 15:00 น.
  • วันที่ 25/12 และ 1/1 ไม่มีการส่งคำสั่งถอนเงิน
🟥 ฝ่าย Support & Sales: หยุดให้บริการตามวันหยุดข้างต้น
🟥 ข่าวสารและวิเคราะห์ตลาด: หยุดให้บริการตามวันหยุดข้างต้น

หากลูกค้ามีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อผู้จัดการบัญชีเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม:
📩 อีเมล: cs_int@xtb.com
 หรือ sales_th@xtb.global

📲 โทรศัพท์: +66 2-0261 622 (เวลา 12:00 – 23:00 น.)
💬 แชทสดผ่านแอป XTB

XTB ขอให้ลูกค้าทุกท่านมีช่วงวันหยุดที่เต็มไปด้วยความสุข ปลอดภัย และอบอวลไปด้วยความรักจากครอบครัวและคนที่คุณรัก!
20 พฤศจิกายน 2025, 08:25

US100 ปรับตัวขึ้น 1% ก่อนประกาศผลประกอบการของ Nvidia 📈
3 พฤศจิกายน 2025, 13:57

LIVE | ศาลสูงสหรัฐฯ ปะทะนโยบายภาษี Trump
27 ตุลาคม 2025, 13:45

🔥 Live! ข่าว Fed × การเมืองการค้า
20 ตุลาคม 2025, 13:06

🔴 ตลาดกำลังเข้าสู่ "Data-Driven Week"

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก