หลือเวลาไม่กี่วัน รีบรับหุ้นฟรี ⏳

เริ่มต้นการลงทุนหุ้นด้วยค่าคอมฯ 0%* XTB แจกหุ้น Grab ฟรี เพียง 3 ขั้นตอน
- เปิดบัญชีใหม่กับ XTB
- ฝากเงินครั้งแรกเพื่อเปิดใช้งานบัญชี
- ยอมรับเงื่อนไขโปรโมชั่น และรับหุ้นฟรีทันที
📌 เกี่ยวกับโปรโมชั่น: Link
📌 เงื่อนไขและข้อกำหนด: T&C
📌 วิธีฝากเงินเข้า XTB: Video
*ค่าคอมมิชชั่น 0% สำหรับมูลค่าการซื้อขายต่อเดือนไม่เกิน 100,000 ยูโร ธุรกรรมที่เกินขีดจำกัดนี้จะถูกเรียกเก็บค่าคอมฯ 0.2% (ขั้นต่ำ 10 ยูโร) และ 0.5% อาจถูกเก็บสำหรับการแปลงสกุลเงิน
Kongsberg Gruppen หลังประกาศผลประกอบการ: บริษัทไล่ตามแนวโน้มของกลุ่มอุตสาหกรรมได้
Market wrap: ดัชนียุโรปพยายามรีบาวด์ หลังวอลล์สตรีทเผชิญแรงเทขายหนักเป็นประวัติการณ์ 🔨
เหลือไม่มาก! หุ้น GRAB ฟรี ⏰
สรุปข่าวเช้า