อ่านเพิ่มเติม
09:00 · 4 กุมภาพันธ์ 2026

ข่าวเด่นวันนี้

ประเด็นหลัก
-
-
Open account Download free app
ประเด็นหลัก
  • แรงเทขายรุนแรงในวอลล์สตรีท 📉 Bitcoin และ Ethereum ร่วงต่อเนื่องในภาวะตื่นตระหนก

📉 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ:

  • Nasdaq 100 ร่วงเกิน 2% จากแรงเทขายในกลุ่มเทคโนโลยี

  • S&P 500 Futures (US500) ลดลงเกือบ 1.7% สู่ประมาณ 6,900 จุด

  • หุ้น Big Tech ที่ปรับตัวลงแรง ได้แก่ Nvidia และ Microsoft (-มากกว่า 3%)

  • กลุ่ม IT Services อ่อนแอเป็นพิเศษ

  • กลุ่มธนาคาร, กองทัพ/ป้องกันประเทศ และผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซปรับตัวขึ้น

💻 หุ้นซอฟต์แวร์:

  • แรงกดดันมาจาก Anthropic ขยาย Claude ไปยังเลเยอร์แอปพลิเคชัน

  • นักลงทุนกังวลว่าผลิตภัณฑ์ AI แบบเดียวกันอาจเข้ามากระทบโมเดลธุรกิจซอฟต์แวร์ ทำให้การเติบโตจำกัดและลูกค้าอาจย้ายออก

  • หุ้นที่ร่วงหนักวันนี้: Intuit, Salesforce, ServiceNow

🖥 ฮาร์ดแวร์:

  • GPU-related เช่น Broadcom ร่วงกว่า 6%

  • Memory suppliers อ่อนแอ เช่น Micron (-มากกว่า 4%)

  • Palantir โดดเด่นหลังผลประกอบการดี (+เกือบ 6%)

🏪 หุ้นเด่นอื่น ๆ:

  • Walmart ขึ้น ~2.5% แตะมูลค่าตลาด 1 ล้านล้านดอลลาร์ครั้งแรก

  • PepsiCo +3% หลังประกาศผลประกอบการ

🛢 น้ำมัน:

  • ราคาน้ำมันปรับขึ้นเล็กน้อย >67$/บาร์เรล หลังสหรัฐฯ ยิงโดรนอิหร่าน Shahed-139

  • การเจรจากับอิหร่านยังคงตามตารางเดิม

🥇 โลหะมีค่า:

  • ทองคำ +5%

  • เงิน +10%

  • ราคายังคงฟื้นตัวได้ดีกว่าหุ้นสหรัฐฯ

  • ดอลลาร์สหรัฐฯ ทรงตัวและอ่อนลงเล็กน้อย

₿ Cryptocurrency:

  • Bitcoin ทดสอบ 72,500$ ต่ำสุดตั้งแต่ต้นพฤศจิกายน 2024

  • Ethereum -10% เหลือ ~2,100$

☕ Coffee (Arabica futures):

  • ปรับฐานแรง >6%

  • อานิสงส์จากสภาพอากาศดีขึ้นในบราซิล คาดการณ์ผลผลิตปี 2026/27 ~72.5 ล้านถุง (47.5 ล้านถุง Arabica)

  • อุปทานตึงตัวยังเป็นความเสี่ยงหลัก

💡 เทคโนโลยีและนโยบาย:

  • CEO Intel ระบุ สหรัฐฯ ตามหลังจีนด้าน Open-Source AI และเทคโนโลยีอวกาศ

  • Sam Altman (OpenAI) เตือนว่าการนำ AI ไปใช้ในสหรัฐฯ ช้ากว่าคาด อาจเสียเปรียบด้าน AI

  • สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ผ่านงบประมาณรัฐบาล ยุติการ shutdown บางส่วน

กราฟ D1

Source: xStation5


Source: xStation5

6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:06

US100 รีบาวด์หลังข้อมูล UoM 🗽 Nvidia ดีดแรง +5%
6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:04

Geopolitical Briefing : Iran ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่หรือไม่?
6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:03

Kongsberg Gruppen หลังประกาศผลประกอบการ: บริษัทไล่ตามแนวโน้มของกลุ่มอุตสาหกรรมได้
6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:00

Market wrap: ดัชนียุโรปพยายามรีบาวด์ หลังวอลล์สตรีทเผชิญแรงเทขายหนักเป็นประวัติการณ์ 🔨
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก