ข่าวเด่นวันนี้

- แรงเทขายรุนแรงในวอลล์สตรีท 📉 Bitcoin และ Ethereum ร่วงต่อเนื่องในภาวะตื่นตระหนก
📉 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ:
Nasdaq 100 ร่วงเกิน 2% จากแรงเทขายในกลุ่มเทคโนโลยี
S&P 500 Futures (US500) ลดลงเกือบ 1.7% สู่ประมาณ 6,900 จุด
หุ้น Big Tech ที่ปรับตัวลงแรง ได้แก่ Nvidia และ Microsoft (-มากกว่า 3%)
กลุ่ม IT Services อ่อนแอเป็นพิเศษ
กลุ่มธนาคาร, กองทัพ/ป้องกันประเทศ และผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซปรับตัวขึ้น
💻 หุ้นซอฟต์แวร์:
แรงกดดันมาจาก Anthropic ขยาย Claude ไปยังเลเยอร์แอปพลิเคชัน
นักลงทุนกังวลว่าผลิตภัณฑ์ AI แบบเดียวกันอาจเข้ามากระทบโมเดลธุรกิจซอฟต์แวร์ ทำให้การเติบโตจำกัดและลูกค้าอาจย้ายออก
หุ้นที่ร่วงหนักวันนี้: Intuit, Salesforce, ServiceNow
🖥 ฮาร์ดแวร์:
GPU-related เช่น Broadcom ร่วงกว่า 6%
Memory suppliers อ่อนแอ เช่น Micron (-มากกว่า 4%)
Palantir โดดเด่นหลังผลประกอบการดี (+เกือบ 6%)
🏪 หุ้นเด่นอื่น ๆ:
Walmart ขึ้น ~2.5% แตะมูลค่าตลาด 1 ล้านล้านดอลลาร์ครั้งแรก
PepsiCo +3% หลังประกาศผลประกอบการ
🛢 น้ำมัน:
ราคาน้ำมันปรับขึ้นเล็กน้อย >67$/บาร์เรล หลังสหรัฐฯ ยิงโดรนอิหร่าน Shahed-139
การเจรจากับอิหร่านยังคงตามตารางเดิม
🥇 โลหะมีค่า:
ทองคำ +5%
เงิน +10%
ราคายังคงฟื้นตัวได้ดีกว่าหุ้นสหรัฐฯ
ดอลลาร์สหรัฐฯ ทรงตัวและอ่อนลงเล็กน้อย
₿ Cryptocurrency:
Bitcoin ทดสอบ 72,500$ ต่ำสุดตั้งแต่ต้นพฤศจิกายน 2024
Ethereum -10% เหลือ ~2,100$
☕ Coffee (Arabica futures):
ปรับฐานแรง >6%
อานิสงส์จากสภาพอากาศดีขึ้นในบราซิล คาดการณ์ผลผลิตปี 2026/27 ~72.5 ล้านถุง (47.5 ล้านถุง Arabica)
อุปทานตึงตัวยังเป็นความเสี่ยงหลัก
💡 เทคโนโลยีและนโยบาย:
CEO Intel ระบุ สหรัฐฯ ตามหลังจีนด้าน Open-Source AI และเทคโนโลยีอวกาศ
Sam Altman (OpenAI) เตือนว่าการนำ AI ไปใช้ในสหรัฐฯ ช้ากว่าคาด อาจเสียเปรียบด้าน AI
สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ผ่านงบประมาณรัฐบาล ยุติการ shutdown บางส่วน
กราฟ D1
Source: xStation5
Source: xStation5
