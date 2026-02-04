สรุปข่าวเช้า 04 กุมภาพันธ์

- หุ้นเทคโนโลยีสหรัฐร่วงแรง กดตลาดเอเชียเปิดลบ
🇺🇸 ตลาดหุ้นสหรัฐ: เทคโนโลยีนำตลาดร่วง
ตลาดหุ้นสหรัฐปิดลบอย่างชัดเจนจากแรงขายในกลุ่มเทคโนโลยี
Nasdaq 100 ลดลงสูงสุดเกือบ 2% ก่อนปิดลบ 1.43% ขณะที่ S&P 500 ลดลงเกือบ 0.9% สู่ระดับ 6,900 จุด
หุ้น Big Tech อย่าง Nvidia และ Microsoft ร่วงมากกว่า 3% โดยเฉพาะกลุ่มบริการไอทีและซอฟต์แวร์ที่อ่อนแอที่สุดของตลาด
💻 ซอฟต์แวร์–ฮาร์ดแวร์เผชิญแรงกดดันจาก AI และแนวโน้มธุรกิจ
ความกังวลเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม AI ใหม่ของ Anthropic สร้างแรงกดดันต่อหุ้นซอฟต์แวร์ นักลงทุนเกรงว่าการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นอาจกระทบโมเดลธุรกิจและจำกัดการเติบโต
หุ้น Intuit, Salesforce และ ServiceNow ปรับตัวลงแรง
แรงขายยังลามไปถึงฮาร์ดแวร์ Broadcom ดิ่งกว่า 6% และ Micron ลดลงมากกว่า 4%
นอกจากนี้ มีรายงานว่าการส่งออกชิป AI ของ NVIDIA ไปจีนถูกระงับจากมาตรการความมั่นคงของสหรัฐ
ด้าน AMD แม้งบไตรมาส 4 ดีกว่าคาด แต่แนวโน้มอนาคตอ่อนแอ ส่งผลให้หุ้นร่วงในการซื้อขายนอกเวลา
📈 หุ้นเด่นสวนตลาด
ท่ามกลางแรงขาย ยังมีบางบริษัทที่ปรับตัวขึ้น
Palantir พุ่ง 6% จากผลประกอบการแข็งแกร่ง
Walmart บวกเกือบ 2.5% และมีมูลค่าตลาดแตะ 1 ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก
PepsiCo เพิ่มขึ้นมากกว่า 3% หลังรายงานกำไรดีกว่าคาด
🏛️ นโยบายสหรัฐและข้อมูลแรงงาน
การปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐบางส่วนเป็นเวลา 4 วันสิ้นสุดลง หลังร่างงบประมาณผ่านสภาและประธานาธิบดีลงนามแล้ว
อย่างไรก็ตาม สำนักงานสถิติแรงงาน (BLS) เลื่อนการเผยแพร่รายงานการจ้างงานและข้อมูล JOLTS เนื่องจากผลกระทบจากการปิดหน่วยงาน
🌏 เศรษฐกิจเอเชียฟื้นตัว
ดัชนี PMI ภาคบริการของหลายประเทศปรับตัวดีขึ้น
จีนเพิ่มเป็น 52.3 สูงสุดในรอบ 3 เดือน
ญี่ปุ่นแตะ 53.7 สูงสุดในรอบ 11 เดือน
ออสเตรเลียขยายตัวแข็งแกร่งที่สุดในรอบเกือบ 4 ปี
🏦 ผลประกอบการบริษัทการเงิน–เภสัช
UBS รายงานกำไรไตรมาส 4 ดีกว่าคาด พร้อมประกาศโครงการซื้อหุ้นคืน 3 พันล้านปอนด์
Novartis กำไรต่อหุ้นสูงกว่าคาด แม้รายได้ต่ำกว่าประมาณการเล็กน้อย
Crédit Agricole รายได้สูงกว่าคาด แต่กำไรสุทธิต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมิน
💱 Forex & สินค้าโภคภัณฑ์
ในตลาดค่าเงิน ปอนด์และยูโรแข็งค่าที่สุด ขณะที่เยนญี่ปุ่นและดอลลาร์นิวซีแลนด์อ่อนตัว
NZD/USD ลดลง หลังอัตราว่างงานนิวซีแลนด์พุ่งสู่ 5.4% สูงสุดในรอบ 10 ปี
ราคาน้ำมัน WTI ลดลงเล็กน้อย 0.35% แม้มีข่าวความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ร่วง 2% จากคาดการณ์อากาศอุ่นขึ้นในสหรัฐ
