อ่านเพิ่มเติม
14:45 · 4 กุมภาพันธ์ 2026

สรุปข่าวเช้า 04 กุมภาพันธ์

ประเด็นหลัก
-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
ประเด็นหลัก
  • หุ้นเทคโนโลยีสหรัฐร่วงแรง กดตลาดเอเชียเปิดลบ

🇺🇸 ตลาดหุ้นสหรัฐ: เทคโนโลยีนำตลาดร่วง

ตลาดหุ้นสหรัฐปิดลบอย่างชัดเจนจากแรงขายในกลุ่มเทคโนโลยี
Nasdaq 100 ลดลงสูงสุดเกือบ 2% ก่อนปิดลบ 1.43% ขณะที่ S&P 500 ลดลงเกือบ 0.9% สู่ระดับ 6,900 จุด

หุ้น Big Tech อย่าง Nvidia และ Microsoft ร่วงมากกว่า 3% โดยเฉพาะกลุ่มบริการไอทีและซอฟต์แวร์ที่อ่อนแอที่สุดของตลาด

💻 ซอฟต์แวร์–ฮาร์ดแวร์เผชิญแรงกดดันจาก AI และแนวโน้มธุรกิจ

ความกังวลเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม AI ใหม่ของ Anthropic สร้างแรงกดดันต่อหุ้นซอฟต์แวร์ นักลงทุนเกรงว่าการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นอาจกระทบโมเดลธุรกิจและจำกัดการเติบโต
หุ้น Intuit, Salesforce และ ServiceNow ปรับตัวลงแรง

แรงขายยังลามไปถึงฮาร์ดแวร์ Broadcom ดิ่งกว่า 6% และ Micron ลดลงมากกว่า 4%
นอกจากนี้ มีรายงานว่าการส่งออกชิป AI ของ NVIDIA ไปจีนถูกระงับจากมาตรการความมั่นคงของสหรัฐ

ด้าน AMD แม้งบไตรมาส 4 ดีกว่าคาด แต่แนวโน้มอนาคตอ่อนแอ ส่งผลให้หุ้นร่วงในการซื้อขายนอกเวลา

📈 หุ้นเด่นสวนตลาด

ท่ามกลางแรงขาย ยังมีบางบริษัทที่ปรับตัวขึ้น
Palantir พุ่ง 6% จากผลประกอบการแข็งแกร่ง
Walmart บวกเกือบ 2.5% และมีมูลค่าตลาดแตะ 1 ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก
PepsiCo เพิ่มขึ้นมากกว่า 3% หลังรายงานกำไรดีกว่าคาด

🏛️ นโยบายสหรัฐและข้อมูลแรงงาน

การปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐบางส่วนเป็นเวลา 4 วันสิ้นสุดลง หลังร่างงบประมาณผ่านสภาและประธานาธิบดีลงนามแล้ว
อย่างไรก็ตาม สำนักงานสถิติแรงงาน (BLS) เลื่อนการเผยแพร่รายงานการจ้างงานและข้อมูล JOLTS เนื่องจากผลกระทบจากการปิดหน่วยงาน

🌏 เศรษฐกิจเอเชียฟื้นตัว

ดัชนี PMI ภาคบริการของหลายประเทศปรับตัวดีขึ้น
จีนเพิ่มเป็น 52.3 สูงสุดในรอบ 3 เดือน
ญี่ปุ่นแตะ 53.7 สูงสุดในรอบ 11 เดือน
ออสเตรเลียขยายตัวแข็งแกร่งที่สุดในรอบเกือบ 4 ปี

🏦 ผลประกอบการบริษัทการเงิน–เภสัช

UBS รายงานกำไรไตรมาส 4 ดีกว่าคาด พร้อมประกาศโครงการซื้อหุ้นคืน 3 พันล้านปอนด์
Novartis กำไรต่อหุ้นสูงกว่าคาด แม้รายได้ต่ำกว่าประมาณการเล็กน้อย
Crédit Agricole รายได้สูงกว่าคาด แต่กำไรสุทธิต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมิน

💱 Forex & สินค้าโภคภัณฑ์

ในตลาดค่าเงิน ปอนด์และยูโรแข็งค่าที่สุด ขณะที่เยนญี่ปุ่นและดอลลาร์นิวซีแลนด์อ่อนตัว
NZD/USD ลดลง หลังอัตราว่างงานนิวซีแลนด์พุ่งสู่ 5.4% สูงสุดในรอบ 10 ปี

ราคาน้ำมัน WTI ลดลงเล็กน้อย 0.35% แม้มีข่าวความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ร่วง 2% จากคาดการณ์อากาศอุ่นขึ้นในสหรัฐ

6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:06

US100 รีบาวด์หลังข้อมูล UoM 🗽 Nvidia ดีดแรง +5%
6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:04

Geopolitical Briefing : Iran ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่หรือไม่?
6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:03

Kongsberg Gruppen หลังประกาศผลประกอบการ: บริษัทไล่ตามแนวโน้มของกลุ่มอุตสาหกรรมได้
6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:00

Market wrap: ดัชนียุโรปพยายามรีบาวด์ หลังวอลล์สตรีทเผชิญแรงเทขายหนักเป็นประวัติการณ์ 🔨
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก