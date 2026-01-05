อ่านเพิ่มเติม
15:01 · 5 มกราคม 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงานดัชนี ISM ภาคการผลิตของสหรัฐฯ 📈

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
วันนี้ปฏิทินเศรษฐกิจค่อนข้างเบา เหตุการณ์สำคัญเพียงอย่างเดียวคือ รายงานดัชนี ISM ภาคการผลิตของสหรัฐฯ

รายละเอียดปฏิทินรายวัน:

  • 08:00 น. BST, สเปน – ข้อมูลการจ้างงาน เดือนธันวาคม

    • การเปลี่ยนแปลงการว่างงานของสเปน: คาดการณ์ 5.7K; ก่อนหน้า -18.8K

  • 08:30 น. BST, สวิตเซอร์แลนด์ – ข้อมูล PMI เดือนธันวาคม

    • ดัชนี PMI ภาคการผลิต procure.ch: คาดการณ์ 49.9; ก่อนหน้า 49.7

  • 15:00 น. BST, สหรัฐอเมริกา – ข้อมูล ISM เดือนธันวาคม

    • ISM Manufacturing PMI: คาดการณ์ 48.3; ก่อนหน้า 48.2

    • ISM Manufacturing Employment: ก่อนหน้า 44.0

    • ISM Manufacturing New Orders Index: ก่อนหน้า 47.4

    • ISM Manufacturing Prices: คาดการณ์ 59.0; ก่อนหน้า 58.5

 

