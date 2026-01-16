JP Morgan และ Goldman Sachs: ยักษ์ใหญ่โดดเด่นหลังประกาศผลประกอบการ

สองผู้นำในธุรกิจวาณิชธนกิจ ได้ประกาศผลประกอบการวันนี้ก่อนการเปิดตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด หุ้นของ Goldman Sachs ค่อย ๆ ปรับตัวลดลงราว 1.5% ขณะที่ Morgan Stanley ปรับขึ้นแรงกว่า 1% ในช่วงแรก แต่ต่อมาก็อ่อนตัวลงและลดช่วงบวกไปตามลำดับ

Morgan Stanley

บริษัททำผลงาน ดีกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ ทั้งในด้านกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 2.68 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ที่ 2.41 ดอลลาร์ และรายได้ที่ 17.9 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 17.7 พันล้านดอลลาร์

กำไรสุทธิอยู่ที่ 4.4 พันล้านดอลลาร์

ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า รายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่กำไรลดลงเล็กน้อย โดยกลุ่มธุรกิจที่ทำผลงานโดดเด่นที่สุดคือ ธุรกรรมการซื้อขาย (Trading) และ การบริหารสินทรัพย์/ความมั่งคั่ง (Capital & Wealth Management)

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่าย เงินปันผลรายไตรมาส 1 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่ง ไม่เปลี่ยนแปลงจากสองงวดก่อนหน้า

MS.US (D1)

Source: xStation5

Goldman Sachs

The company boasts a significant positive surprise in terms of profits. Earnings per share were $14 compared to expectations of $11.6, a quarter-over-quarter increase of about 15%. Revenues were disappointing, amounting to 13.45 billion compared to expectations of 14.5 billion dollars, a decrease of about 10% compared to the previous quarter.

The biggest positive surprises were revenues from asset management and advisory services. Both segments registered a year-over-year growth of 25%.

What is concerning is the increase in operating costs, which rose by 18% year-over-year in Q4.

The board raised the dividend from $4 to $4.5 per share.

GS.US (D1)

Source: xStation5