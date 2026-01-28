อ่านเพิ่มเติม
ก๊าซธรรมชาติพยายามฟื้นตัว 📈 จับตาสภาพอากาศชายฝั่งตะวันออกสหรัฐฯ

ก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ (Henry Hub NATGAS) พยายามฟื้นตัว 📈
หลังจาก rollover ของสัญญาและการปรับตัวลงจากการวิ่งขึ้นสัปดาห์ก่อน ราคากำลังค่อย ๆ ปรับสูงขึ้นอีกครั้ง หลังจากพุ่งและปรับฐานจากระดับสูงสุด 3 ปีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาด

1️⃣ แรงดีมานด์ช่วงพายุฤดูหนาว

  • พุ่งขึ้นจากพายุ Fern และการหยุดผลิตหลายแหล่งสำคัญ

  • การใช้ก๊าซในภาค ที่อยู่อาศัยและพาณิชย์ วันจันทร์สูงราว 69 Bcf → ระดับสูงสุดตามฤดูกาลในช่วงความหนาวจัด

  • การใช้ในภาคไฟฟ้า ประมาณ 50 Bcf เทียบเท่าช่วงร้อนสุดของซัมเมอร์ แต่เกิดในฤดูหนาว

2️⃣ แรงกดดันด้านอุปทาน

  • การหยุดผลิตหลายพื้นที่ในสหรัฐฯ ตั้งแต่ 2 Bcf/วัน → เพิ่มขึ้นเป็น 12 Bcf/วัน

  • ภาค Permian และ Gulf Coast กระทบมากที่สุด

แนวโน้มระยะสั้น

  • ตลาดกำลังติดตามว่า แรงกระแทกด้านอุปสงค์จะอยู่ได้นานแค่ไหน → คาดสูงต่อเนื่องจนถึงต้นสัปดาห์หน้า ก่อนอุณหภูมิเริ่มอ่อนตัว

  • สัญญา Nymex เดือนกุมภาพันธ์ ลดลง ~3% ก่อนหมดอายุวันพุธ

  • สัญญาเดือนมีนาคม ลด ~3.5% อยู่ที่ $3.84 → แสดงถึงช่องว่างระหว่างความตึงตัวทันทีกับคาดการณ์ฟื้นตัวเร็วของอุปทาน (storm-driven backwardation)

สรุป:

  • ตลาดยังไม่สงบ แม้ราคาปรับลง นักลงทุนเริ่มประเมินจุดสูงสุดของความหนาวและการฟื้นตัวของการผลิต

  • ความผันผวนสูงยังคงเป็นฐาน จนกว่าอุณหภูมิและการผลิตจะกลับสู่ภาวะปกติ


Source: xStation5

Weather forecasts for the U.S. indicate that cold temperatures may persist along the East Coast in early February.


Source: NOAA, CPC

30 มกราคม 2026, 17:53

