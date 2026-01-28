ก๊าซธรรมชาติพยายามฟื้นตัว 📈 จับตาสภาพอากาศชายฝั่งตะวันออกสหรัฐฯ

ก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ (Henry Hub NATGAS) พยายามฟื้นตัว 📈
หลังจาก rollover ของสัญญาและการปรับตัวลงจากการวิ่งขึ้นสัปดาห์ก่อน ราคากำลังค่อย ๆ ปรับสูงขึ้นอีกครั้ง หลังจากพุ่งและปรับฐานจากระดับสูงสุด 3 ปีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ปัจจัยขับเคลื่อนตลาด
1️⃣ แรงดีมานด์ช่วงพายุฤดูหนาว
-
พุ่งขึ้นจากพายุ Fern และการหยุดผลิตหลายแหล่งสำคัญ
-
การใช้ก๊าซในภาค ที่อยู่อาศัยและพาณิชย์ วันจันทร์สูงราว 69 Bcf → ระดับสูงสุดตามฤดูกาลในช่วงความหนาวจัด
-
การใช้ในภาคไฟฟ้า ประมาณ 50 Bcf เทียบเท่าช่วงร้อนสุดของซัมเมอร์ แต่เกิดในฤดูหนาว
2️⃣ แรงกดดันด้านอุปทาน
-
การหยุดผลิตหลายพื้นที่ในสหรัฐฯ ตั้งแต่ 2 Bcf/วัน → เพิ่มขึ้นเป็น 12 Bcf/วัน
-
ภาค Permian และ Gulf Coast กระทบมากที่สุด
แนวโน้มระยะสั้น
-
ตลาดกำลังติดตามว่า แรงกระแทกด้านอุปสงค์จะอยู่ได้นานแค่ไหน → คาดสูงต่อเนื่องจนถึงต้นสัปดาห์หน้า ก่อนอุณหภูมิเริ่มอ่อนตัว
-
สัญญา Nymex เดือนกุมภาพันธ์ ลดลง ~3% ก่อนหมดอายุวันพุธ
-
สัญญาเดือนมีนาคม ลด ~3.5% อยู่ที่ $3.84 → แสดงถึงช่องว่างระหว่างความตึงตัวทันทีกับคาดการณ์ฟื้นตัวเร็วของอุปทาน (storm-driven backwardation)
สรุป:
-
ตลาดยังไม่สงบ แม้ราคาปรับลง นักลงทุนเริ่มประเมินจุดสูงสุดของความหนาวและการฟื้นตัวของการผลิต
-
ความผันผวนสูงยังคงเป็นฐาน จนกว่าอุณหภูมิและการผลิตจะกลับสู่ภาวะปกติ
Source: xStation5
Weather forecasts for the U.S. indicate that cold temperatures may persist along the East Coast in early February.
Source: NOAA, CPC
