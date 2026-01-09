ข่าวเด่นวันนี้

📈 ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ
-
US100 (Nasdaq 100): กดดันต่อเนื่อง ลดลง 0.70%
-
US500 (S&P 500): ปรับลดเล็กน้อย –0.10%
-
US2000 (Russell 2000): นำตลาดขึ้นแรง +1.10%
หุ้นขนาดเล็กและกลุ่มกลาโหมนำการปรับตัวขึ้น ขณะที่หุ้นเทคโนโลยีถูกขายทำกำไรหลังปรับตัวขึ้นก่อนหน้า
💵 ดอลลาร์สหรัฐฯ
-
แข็งค่าต่อเนื่อง USDIDX +0.20%, EURUSD –0.25%
-
ได้แรงหนุนจาก ขาดดุลการค้าต่ำเป็นพิเศษ (−29.4 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาด −58.1 พันล้าน)
-
การปรับตัวนี้สะท้อนทั้ง การนำเข้าลดลง (ผลของมาตรการภาษี) และ การส่งออกเพิ่มขึ้น (จากดอลลาร์อ่อนค่า)
🛡️ ปัจจัยเด่นวันนี้
-
ประธานาธิบดี Trump เรียกร้อง งบกลาโหมเพิ่มสูงสุด 1.5 ล้านล้านดอลลาร์
-
ชี้ให้ลด การจ่ายเงินผู้ถือหุ้นของผู้รับเหมาหลัก จนกว่าจะลงทุนเพิ่มในกำลังการผลิตและ R&D
📊 ข่าวเศรษฐกิจ
-
การว่างงานเบื้องต้น: 208k (คาด 213k)
-
ความคาดหวังเงินเฟ้อ NY Fed (ธ.ค.): ระยะสั้นเพิ่มขึ้น 3.4% (จาก 3.2%) ระยะกลาง-ยาวยังคง 3.0%
💻 ข่าวบริษัทสำคัญ
-
Alphabet (GOOG) ขึ้น +1.9% หลังแซง Apple กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงเป็นอันดับสองของโลกครั้งแรกตั้งแต่ปี 2019
-
แสดงถึงความเป็นผู้นำด้าน AI
🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์
-
ทองคำ: ลงเล็กน้อย –0.04%
-
เงิน (Silver): ปรับตัวลดแรง –3.40% นักลงทุนเทขาย ETF เงินและเล่น short เพิ่มขึ้น
-
กองทุน Passive: กว่า 100 พันล้านดอลลาร์กำลังปรับพอร์ตตาม BCOM และ S&P GSCI → เพิ่มความผันผวนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
₿ คริปโตเคอร์เรนซี
-
ขายออกช่วงเช้า แต่ BTC ฟื้นตัวช่วงปิดตลาด
-
ราคาปิดประมาณ 91,200 ดอลลาร์ –0.05%
สรุป: ตลาดสหรัฐฯ ผสมระหว่างหุ้นขนาดเล็กและกลุ่มกลาโหมที่เด่น ดอลลาร์แข็งค่า สินค้าโภคภัณฑ์ผันผวน โดยเฉพาะเงิน และคริปโตฟื้นตัวเล็กน้อยก่อนปิดตลาด
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: ตัวชี้วัดสำคัญที่ตลาดจับตา
BREAKING: 📈 เงินเฟ้อของนอร์เวย์ (CPI) ปรับตัวสูงขึ้น
สรุปข่าวเช้า
NY Fed Survey: higher inflation expectations, but also higher equity price expectations 📄🔎