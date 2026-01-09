อ่านเพิ่มเติม
09:00 · 9 มกราคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้

📈 ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ

  • US100 (Nasdaq 100): กดดันต่อเนื่อง ลดลง 0.70%

  • US500 (S&P 500): ปรับลดเล็กน้อย –0.10%

  • US2000 (Russell 2000): นำตลาดขึ้นแรง +1.10%

หุ้นขนาดเล็กและกลุ่มกลาโหมนำการปรับตัวขึ้น ขณะที่หุ้นเทคโนโลยีถูกขายทำกำไรหลังปรับตัวขึ้นก่อนหน้า

💵 ดอลลาร์สหรัฐฯ

  • แข็งค่าต่อเนื่อง USDIDX +0.20%, EURUSD –0.25%

  • ได้แรงหนุนจาก ขาดดุลการค้าต่ำเป็นพิเศษ (−29.4 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาด −58.1 พันล้าน)

  • การปรับตัวนี้สะท้อนทั้ง การนำเข้าลดลง (ผลของมาตรการภาษี) และ การส่งออกเพิ่มขึ้น (จากดอลลาร์อ่อนค่า)

🛡️ ปัจจัยเด่นวันนี้

  • ประธานาธิบดี Trump เรียกร้อง งบกลาโหมเพิ่มสูงสุด 1.5 ล้านล้านดอลลาร์

  • ชี้ให้ลด การจ่ายเงินผู้ถือหุ้นของผู้รับเหมาหลัก จนกว่าจะลงทุนเพิ่มในกำลังการผลิตและ R&D

📊 ข่าวเศรษฐกิจ

  • การว่างงานเบื้องต้น: 208k (คาด 213k)

  • ความคาดหวังเงินเฟ้อ NY Fed (ธ.ค.): ระยะสั้นเพิ่มขึ้น 3.4% (จาก 3.2%) ระยะกลาง-ยาวยังคง 3.0%

💻 ข่าวบริษัทสำคัญ

  • Alphabet (GOOG) ขึ้น +1.9% หลังแซง Apple กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงเป็นอันดับสองของโลกครั้งแรกตั้งแต่ปี 2019

  • แสดงถึงความเป็นผู้นำด้าน AI

🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์

  • ทองคำ: ลงเล็กน้อย –0.04%

  • เงิน (Silver): ปรับตัวลดแรง –3.40% นักลงทุนเทขาย ETF เงินและเล่น short เพิ่มขึ้น

  • กองทุน Passive: กว่า 100 พันล้านดอลลาร์กำลังปรับพอร์ตตาม BCOM และ S&P GSCI → เพิ่มความผันผวนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

₿ คริปโตเคอร์เรนซี

  • ขายออกช่วงเช้า แต่ BTC ฟื้นตัวช่วงปิดตลาด

  • ราคาปิดประมาณ 91,200 ดอลลาร์ –0.05%

สรุป: ตลาดสหรัฐฯ ผสมระหว่างหุ้นขนาดเล็กและกลุ่มกลาโหมที่เด่น ดอลลาร์แข็งค่า สินค้าโภคภัณฑ์ผันผวน โดยเฉพาะเงิน และคริปโตฟื้นตัวเล็กน้อยก่อนปิดตลาด

9 มกราคม 2026, 15:46

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: ตัวชี้วัดสำคัญที่ตลาดจับตา
9 มกราคม 2026, 15:45

BREAKING: 📈 เงินเฟ้อของนอร์เวย์ (CPI) ปรับตัวสูงขึ้น
9 มกราคม 2026, 15:42

สรุปข่าวเช้า
9 มกราคม 2026, 08:58

NY Fed Survey: higher inflation expectations, but also higher equity price expectations 📄🔎

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก