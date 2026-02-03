ข่าวเด่นวันนี้

อ่านเพิ่มเติม
08:18 · 3 กุมภาพันธ์ 2026

  • โลหะมีค่าปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ทองคำ -3.5% เงิน -5% ขณะที่รัฐบาลสหรัฐปิดทำการบางส่วนสร้างความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ 🔒
  • ตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปยังบวก ดอลลาร์แข็งค่า ส่วนตลาดน้ำมันและก๊าซปรับลดแรง ขณะที่คริปโตฟื้นตัวเล็กน้อย

โลหะมีค่ากำลังปรับตัวลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม
ณ เวลา 20:00 น. ราคาทองคำร่วงกว่า 3.5% ทดสอบแนว $4,650 ต่อออนซ์
ขณะที่เงินคำร่วงมากกว่า 5% ต่ำกว่า $79 ต่อออนซ์

เหตุการณ์สำคัญวันนี้คือ การปิดทำการบางส่วนของรัฐบาลสหรัฐ หลังจากรัฐสภาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงด้านงบประมาณ การระงับงบประมาณทำให้บางหน่วยงานรัฐหยุดทำงาน และสร้างความไม่แน่นอนให้กับพนักงานภาครัฐหลายพันคน

อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นสหรัฐเริ่มเดือนใหม่ในบรรยากาศบวก

  • S&P 500 +0.6%

  • Nasdaq +0.8%

  • Dow Jones ใกล้ +1%

ฝั่งยุโรปก็สงบและเป็นบวก ดัชนีหลักเติบโตเด่น

  • DAX เยอรมัน +1%

  • CAC 40 ฝรั่งเศส +0.7%

  • FTSE 100 อังกฤษ +1.2%

  • IBEX 35 สเปน +1.2%

ในตลาด Forex ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นชัดเจน เงินทุนที่ไหลเข้าตลาดโลหะมีค่ากำลังไหลกลับสู่ดอลลาร์

สถิติเศรษฐกิจสำคัญ:

  • สหรัฐ: PMI ภาคอุตสาหกรรมสุดท้ายของม.ค. 52.4 สูงกว่าคาด 51.9

  • สหรัฐ: ISM ภาคการผลิตม.ค. 52.6 สูงกว่าคาด สนับสนุนดอลลาร์และชี้ว่า Fed อาจระมัดระวังการลดดอกเบี้ยเร็ว ๆ

  • แคนาดา: PMI ภาคอุตสาหกรรมม.ค. 50.4 จาก 48.6 เดือนก่อน สัญญาณการกลับสู่การเติบโต

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์:

  • ก๊าซธรรมชาติ Henry (NATGAS) ร่วงกว่า 25% จากการเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

  • น้ำมันปรับตัวลดลงอย่างมาก Brent -5.5% ≈ $66/บาร์เรล, WTI -6% < $62/บาร์เรล

  • สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์อิหร่าน หลังตลาดคาดการณ์การโจมตีของสหรัฐเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

คริปโตเคอร์เรนซี:

  • Bitcoin +2% ทะลุใกล้ $78,500

  • Ethereum +1.3% ที่ $2,350

