- โลหะมีค่าปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ทองคำ -3.5% เงิน -5% ขณะที่รัฐบาลสหรัฐปิดทำการบางส่วนสร้างความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ 🔒
- ตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปยังบวก ดอลลาร์แข็งค่า ส่วนตลาดน้ำมันและก๊าซปรับลดแรง ขณะที่คริปโตฟื้นตัวเล็กน้อย
โลหะมีค่ากำลังปรับตัวลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม
ณ เวลา 20:00 น. ราคาทองคำร่วงกว่า 3.5% ทดสอบแนว $4,650 ต่อออนซ์
ขณะที่เงินคำร่วงมากกว่า 5% ต่ำกว่า $79 ต่อออนซ์
เหตุการณ์สำคัญวันนี้คือ การปิดทำการบางส่วนของรัฐบาลสหรัฐ หลังจากรัฐสภาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงด้านงบประมาณ การระงับงบประมาณทำให้บางหน่วยงานรัฐหยุดทำงาน และสร้างความไม่แน่นอนให้กับพนักงานภาครัฐหลายพันคน
อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นสหรัฐเริ่มเดือนใหม่ในบรรยากาศบวก
S&P 500 +0.6%
Nasdaq +0.8%
Dow Jones ใกล้ +1%
ฝั่งยุโรปก็สงบและเป็นบวก ดัชนีหลักเติบโตเด่น
DAX เยอรมัน +1%
CAC 40 ฝรั่งเศส +0.7%
FTSE 100 อังกฤษ +1.2%
IBEX 35 สเปน +1.2%
ในตลาด Forex ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นชัดเจน เงินทุนที่ไหลเข้าตลาดโลหะมีค่ากำลังไหลกลับสู่ดอลลาร์
สถิติเศรษฐกิจสำคัญ:
สหรัฐ: PMI ภาคอุตสาหกรรมสุดท้ายของม.ค. 52.4 สูงกว่าคาด 51.9
สหรัฐ: ISM ภาคการผลิตม.ค. 52.6 สูงกว่าคาด สนับสนุนดอลลาร์และชี้ว่า Fed อาจระมัดระวังการลดดอกเบี้ยเร็ว ๆ
แคนาดา: PMI ภาคอุตสาหกรรมม.ค. 50.4 จาก 48.6 เดือนก่อน สัญญาณการกลับสู่การเติบโต
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์:
ก๊าซธรรมชาติ Henry (NATGAS) ร่วงกว่า 25% จากการเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ
น้ำมันปรับตัวลดลงอย่างมาก Brent -5.5% ≈ $66/บาร์เรล, WTI -6% < $62/บาร์เรล
สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์อิหร่าน หลังตลาดคาดการณ์การโจมตีของสหรัฐเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
คริปโตเคอร์เรนซี:
Bitcoin +2% ทะลุใกล้ $78,500
Ethereum +1.3% ที่ $2,350
ข่าวเด่นวันนี้
Tech Sell-Off เร่งตัว❗️ US100 ร่วง 2% 📉
ดอลลาร์ขยับแข็งค่าขึ้น หลังทรัมป์ . สี จิ้นผิง โทรศัพท์หารือ 💸
อินเดีย: สมรภูมิใหม่ของสงครามการค้า?