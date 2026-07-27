  
11:05 · 27 กรกฎาคม 2026

🔴Live: ทองจะร่วงต่อ หรือกลับ $4,200?

 ⏰ เข้าร่วม ไลฟ์กับผู้เชี่ยวชาญ XTB เวลา 11:00 น. 

 
 

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24 กรกฎาคม 2026, 15:40

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24 กรกฎาคม 2026, 11:06

🔴Live: ทองโลกกลับ$3,900 ไหม?!
20 กรกฎาคม 2026, 17:34

สัปดาห์ข้างหน้า: ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น ขณะที่ตลาดหุ้นเผชิญบททดสอบจากผลประกอบการ
20 กรกฎาคม 2026, 11:03

🔴Live: ทองโลกพุ่ง $4,100?!
การวิเคราะห์ทางเทคนิค Live
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก