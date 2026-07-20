  
17:34 · 20 กรกฎาคม 2026

สัปดาห์ข้างหน้า: ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น ขณะที่ตลาดหุ้นเผชิญบททดสอบจากผลประกอบการ

Kathleen Brooks
·

Research Director UK

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • ช่องแคบฮอร์มุซแทบหยุดชะงัก การขนส่งน้ำมันสะดุดหนัก
  • ราคาน้ำมันพุ่ง สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาค
  • ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเริ่มถูกจำกัด
  • ฝั่งกระทิงเริ่มสูญเสียการควบคุมตลาด
  • อนาคตของ SpaceX จะเป็นอย่างไร?
  • นักลงทุนสายล่าหุ้นราคาถูกอยู่ที่ไหน?
  • สินทรัพย์จริงกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง
  • ฤดูกาลประกาศผลประกอบการเริ่มเข้มข้นขึ้น
  • Burnham เตรียมเป็นนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรคนใหม่อีกครั้ง

ช่วงต้นสัปดาห์นี้ ราคาน้ำมันกลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้ง โดย Brent ปรับตัวขึ้นมากกว่า 3% และกำลังทดสอบระดับ $91 ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน

  • ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยกองกำลังสหรัฐฯ ดำเนินการโจมตีอิหร่านต่อเนื่องเป็นวันที่ 9 ในวันจันทร์ ขณะที่ตลาดกังวลว่าช่องแคบฮอร์มุซอาจถูกปิดอย่างสมบูรณ์ หลังอิหร่านระบุว่าเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำถูกโจมตีและไม่สามารถเดินเรือต่อได้

ช่องแคบฮอร์มุซ การขนส่งชะลอตัวจนแทบหยุดนิ่ง

  • ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวกำลังคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่อง และช่องแคบฮอร์มุซมีแนวโน้มที่จะเห็นปริมาณการเดินเรือลดลงจนเกือบหยุดชะงักจากความตึงเครียดรอบใหม่
  • มีรายงานว่าเจ้าของเรือบางรายยังคงพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบดังกล่าว แต่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่สูงขึ้น รวมถึงต้นทุนประกันภัยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ประกอบการรายอื่นหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้
  • อีกหนึ่งสัญญาณของความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นคือ อิหร่านได้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของพันธมิตรสหรัฐฯ ในภูมิภาค รวมถึงคูเวต ซึ่งสะท้อนว่าการโจมตีจากสหรัฐฯ อาจดำเนินต่อไปในระยะใกล้

ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งผลต่อเศรษฐกิจมหภาค

  • ราคาน้ำมัน Brent ปรับตัวขึ้น 8% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยความเสี่ยงทางการเมืองทำให้ราคาน้ำมันทะลุระดับ $90 ต่อบาร์เรล และเพิ่มความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งหลังของปี
  • สถานการณ์ดังกล่าวยังทำลายมุมมองเดิมที่ว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางสิ้นสุดลงแล้ว และราคาพลังงานจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
  • หากแรงกดดันด้านราคาพลังงานเริ่มส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในช่วงหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนข้างหน้า ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์อาจกลับมาเป็นปัญหาสำคัญสำหรับธนาคารกลางทั่วโลกอีกครั้ง

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเริ่มถูกจำกัด

  • หลังตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเผชิญสัปดาห์ที่ขาดทุน ดัชนีฟิวเจอร์สยังเคลื่อนไหวค่อนข้างทรงตัว โดย Nasdaq futures ส่งสัญญาณบวกเล็กน้อย ขณะที่ S&P 500 มีแนวโน้มเปิดตลาดลดลงเล็กน้อย
  • ตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปรับตัวลงในช่วงเช้า หลังตลาดเอเชียเผชิญแรงขายอีกครั้ง โดย Nikkei และ Kospi ต่างร่วงลง 4% ในวันจันทร์
  • เมื่อเข้าสู่สัปดาห์ใหม่ ความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน นักลงทุนเริ่มลดความกระตือรือร้นต่อหุ้น AI บางกลุ่ม และไตรมาส 3 กำลังพิสูจน์ว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากกว่าช่วงไตรมาส 2
  • นักลงทุนกำลังเปลี่ยนจากความคาดหวังเชิงบวกในไตรมาสก่อน ไปสู่การประเมินพื้นฐานของบริษัทมากขึ้น โดยต้องการเห็นผลลัพธ์ที่แท้จริงจากบริษัท AI ชั้นนำก่อนที่จะกลับเข้าลงทุนในรอบใหม่

ฝั่งกระทิงเริ่มสูญเสียการควบคุมตลาด

  • นี่เป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับตลาดหุ้นทั่วโลก และเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่ฝั่งกระทิงไม่ได้เป็นฝ่ายควบคุมตลาด
  • สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดการหมุนเวียนเงินลงทุนครั้งใหญ่จากหุ้นเทคโนโลยี โดย Nasdaq 100 ลดลงเกือบ 3.5% เทียบกับ S&P 500 ที่ลดลง 1.2% และ Russell 2000 ที่ลดลง 1%
  • แรงขายรุนแรงที่สุดเกิดขึ้นในกลุ่มชิป โดยดัชนี Philadelphia Semiconductor Index ร่วงเกือบ 9% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และลดลง 14% ในช่วงหนึ่งเดือนล่าสุด
  • ปัจจัยหลักมาจากข่าวว่า Google อาจเลื่อนการเปิดตัวโมเดล AI รุ่นล่าสุด ซึ่งสร้างความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของการลงทุนด้าน AI ในไตรมาสต่อ ๆ ไป
  • นอกจากนี้ TSMC ยังรายงานต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความกังวลว่าแรงกดดันด้านต้นทุนในห่วงโซ่ AI อาจเพิ่มขึ้น และอาจกระทบต่อความต้องการในอนาคต

อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปกับ SpaceX?

  • ในช่วงต้นสัปดาห์ นักลงทุนควรจับตา 2 ปัจจัยสำคัญ
  • ประการแรกคือทิศทางของ SpaceX หลังราคาหุ้นลดลงต่ำกว่าราคา IPO ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปิดตลาดต่ำกว่า $124 ต่อหุ้น หลังร่วงลง 5.4% ในวันศุกร์
  • หุ้น SpaceX ลดลง 17% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และต่ำกว่าจุดสูงสุดประมาณ 40%
  • ประการที่สอง หลังจากหุ้น AI ถูกเทขายอย่างหนัก หุ้นบางตัวเริ่มเข้าสู่ภาวะ oversold แต่คำถามสำคัญคือ นักลงทุนจะกลับเข้าซื้อหรือไม่ หลังระดับมูลค่าหุ้นเริ่มน่าสนใจมากขึ้น

นักลงทุนสายล่าหุ้นราคาถูกอยู่ที่ไหน?

  • หุ้น AI ที่ถูกขายอย่างหนัก ได้แก่ Oracle ซึ่งลดลง 15% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้จะฟื้นตัวขึ้น 1.7% ในวันศุกร์
  • Super Micro ก็ลดลง 15% เช่นกัน ขณะที่ IBM เผชิญแรงขายครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยร่วงลงมากกว่า 28%
  • ราคาหุ้น Oracle เริ่มปรับตัวลงหลังบริษัทประกาศว่ากระแสเงินสดอิสระจะติดลบในปีนี้ ขณะเดียวกันบริษัทกำลังระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายการลงทุนด้าน AI
  • นักลงทุนไม่ชอบแนวทางการบริหารเงินลักษณะนี้ และตลาดกำลังจับตาว่าการปรับตัวลงอย่างรุนแรงจะเพียงพอที่จะดึงดูดนักลงทุนกลับเข้ามาหรือไม่
  • ปัจจุบัน Oracle มี P/E อยู่ที่ประมาณ 21 เท่า ต่ำกว่า S&P 500 ซึ่งอยู่เหนือ 25 เท่า และในเชิงเทคนิค RSI อยู่ในระดับต่ำมากที่ 17

สินทรัพย์จริงกลับมาได้รับความสนใจ

  • ดัชนียุโรปเป็นกลุ่มที่ทำผลงานดีที่สุด โดย FTSE 100 เพิ่มขึ้นมากกว่า 1%
  • ตลาดอังกฤษได้รับแรงหนุนจากสองปัจจัย ได้แก่ สัดส่วนหุ้นเทคโนโลยีที่ต่ำกว่า และประโยชน์จากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น
  • ในสหรัฐฯ ความอ่อนแอของหุ้นเทคโนโลยีช่วยเพิ่มความต้องการในกลุ่มพลังงาน อสังหาริมทรัพย์ และสินค้าอุปโภคบริโภค
  • สินทรัพย์จริงกำลังกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งในช่วงเข้าสู่ไตรมาส 3

ปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตาในตลาด

1. ฤดูกาลประกาศผลประกอบการเข้าสู่ช่วงเข้มข้น

  • Google และ Tesla เป็นบริษัทสำคัญที่นักลงทุนจับตาในสัปดาห์นี้ โดยมีบริษัทใน S&P 500 จำนวน 77 แห่งที่จะรายงานผลประกอบการ
  • Tesla จะประกาศผลหลังตลาดปิดในวันพุธ โดยตลาดจะจับตาประเด็นกระแสเงินสด การผลิต และความคืบหน้าของ Cybercab
  • Google จะเป็นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่รายแรกที่รายงานผลประกอบการ โดยนักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษกับ Google Cloud และแผนการลงทุนด้าน AI
  • ตัวเลข Capex จะเป็นข้อมูลสำคัญที่สุด เพราะตลาดต้องการเห็นว่าการลงทุนมหาศาลด้าน AI จะสร้างผลตอบแทนกลับมาได้จริงหรือไม่

2. นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักร

  • สหราชอาณาจักรกำลังจะมีนายกรัฐมนตรีคนที่ 7 ในรอบ 10 ปี หลัง Andy Burnham เข้ารับตำแหน่งที่ 10 Downing Street
  • อย่างไรก็ตาม เขาอาจเผชิญความท้าทายอย่างมาก เนื่องจากต้องบริหารประเทศท่ามกลางข้อจำกัดด้านงบประมาณและแรงกดดันจากค่าครองชีพ
  • ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทำให้ Burnham เข้ารับตำแหน่งในช่วงที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษอายุ 10 ปีอยู่ใกล้ระดับ 5%
  • อย่างไรก็ตาม เงินปอนด์เริ่มต้นสัปดาห์ในระดับแข็งแกร่ง โดยซื้อขายที่ประมาณ $1.3475 ต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน

Chart 1: ราคาน้ำมันดิบ Brent

 

Source: XTB

Chart 2: GBP/USD

 

Source: XTB 

Kathleen Brooks

Research Director UK

Kathleen Brooks is XTB's UK research director with over 20 years of experience working across financial markets. She started specialising in the foreign exchange market before moving into retail trading. Her analysis is widely respected, and she is City AM's Analyst of the Year 2026. Kathleen's analysis is regularly featured across print, digital and broadcast media. She is frequently on BBC, Sky News, LBC and other global media outlets. Her analysis on the economic impact of Brexit, major IPOs, and global economic trends has positioned her as one of the UK's top financial analysts and commentators. 

ไปที่หน้าผู้เชี่ยวชาญ 

รับ Welcome Bonus 10% เมื่อเริ่มเทรดกับ XTB

รับ Welcome Bonus 10% เมื่อเริ่มเทรดกับ XTB

เริ่มต้นง่าย ๆ เพียงเปิดบัญชีและฝากเงินครั้งแรก ก็รับโบนัสสูงสุด 10 USD เข้าบัญชีเทรดของคุณโดยตรง พร้อมเทรด ฟอเร็กซ์ ทองคำ ดัชนีและสินทรัพย์อื่น ๆ อีกมากมาย 

รับโบนัส 10% รับโบนัส 10% รับโบนัส 10%  รับโบนัส 10% 
20 กรกฎาคม 2026, 11:03

🔴Live: ทองโลกพุ่ง $4,100?!
13 กรกฎาคม 2026, 11:00

🔴Live: ทองโลกจะแตะ $4,000 หรือไม่?
10 กรกฎาคม 2026, 13:55

GOLD - ปรับฐานเพื่อสะสมแรงขึ้นต่อ?
8 กรกฎาคม 2026, 14:53

ตัวอย่างบทวิเคราะห์ผลประกอบการ: ยุโรปจะลดช่องว่างกับสหรัฐฯ ได้หรือไม่?
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก