สัปดาห์ข้างหน้า: ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น ขณะที่ตลาดหุ้นเผชิญบททดสอบจากผลประกอบการ

- ช่องแคบฮอร์มุซแทบหยุดชะงัก การขนส่งน้ำมันสะดุดหนัก
- ราคาน้ำมันพุ่ง สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาค
- ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเริ่มถูกจำกัด
- ฝั่งกระทิงเริ่มสูญเสียการควบคุมตลาด
- อนาคตของ SpaceX จะเป็นอย่างไร?
- นักลงทุนสายล่าหุ้นราคาถูกอยู่ที่ไหน?
- สินทรัพย์จริงกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง
- ฤดูกาลประกาศผลประกอบการเริ่มเข้มข้นขึ้น
- Burnham เตรียมเป็นนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรคนใหม่อีกครั้ง
- ช่องแคบฮอร์มุซแทบหยุดชะงัก การขนส่งน้ำมันสะดุดหนัก
- ราคาน้ำมันพุ่ง สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาค
- ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเริ่มถูกจำกัด
- ฝั่งกระทิงเริ่มสูญเสียการควบคุมตลาด
- อนาคตของ SpaceX จะเป็นอย่างไร?
- นักลงทุนสายล่าหุ้นราคาถูกอยู่ที่ไหน?
- สินทรัพย์จริงกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง
- ฤดูกาลประกาศผลประกอบการเริ่มเข้มข้นขึ้น
- Burnham เตรียมเป็นนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรคนใหม่อีกครั้ง
ช่วงต้นสัปดาห์นี้ ราคาน้ำมันกลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้ง โดย Brent ปรับตัวขึ้นมากกว่า 3% และกำลังทดสอบระดับ $91 ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน
- ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยกองกำลังสหรัฐฯ ดำเนินการโจมตีอิหร่านต่อเนื่องเป็นวันที่ 9 ในวันจันทร์ ขณะที่ตลาดกังวลว่าช่องแคบฮอร์มุซอาจถูกปิดอย่างสมบูรณ์ หลังอิหร่านระบุว่าเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำถูกโจมตีและไม่สามารถเดินเรือต่อได้
ช่องแคบฮอร์มุซ การขนส่งชะลอตัวจนแทบหยุดนิ่ง
- ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวกำลังคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่อง และช่องแคบฮอร์มุซมีแนวโน้มที่จะเห็นปริมาณการเดินเรือลดลงจนเกือบหยุดชะงักจากความตึงเครียดรอบใหม่
- มีรายงานว่าเจ้าของเรือบางรายยังคงพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบดังกล่าว แต่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่สูงขึ้น รวมถึงต้นทุนประกันภัยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ประกอบการรายอื่นหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้
- อีกหนึ่งสัญญาณของความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นคือ อิหร่านได้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของพันธมิตรสหรัฐฯ ในภูมิภาค รวมถึงคูเวต ซึ่งสะท้อนว่าการโจมตีจากสหรัฐฯ อาจดำเนินต่อไปในระยะใกล้
ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งผลต่อเศรษฐกิจมหภาค
- ราคาน้ำมัน Brent ปรับตัวขึ้น 8% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยความเสี่ยงทางการเมืองทำให้ราคาน้ำมันทะลุระดับ $90 ต่อบาร์เรล และเพิ่มความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งหลังของปี
- สถานการณ์ดังกล่าวยังทำลายมุมมองเดิมที่ว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางสิ้นสุดลงแล้ว และราคาพลังงานจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
- หากแรงกดดันด้านราคาพลังงานเริ่มส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในช่วงหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนข้างหน้า ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์อาจกลับมาเป็นปัญหาสำคัญสำหรับธนาคารกลางทั่วโลกอีกครั้ง
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเริ่มถูกจำกัด
- หลังตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเผชิญสัปดาห์ที่ขาดทุน ดัชนีฟิวเจอร์สยังเคลื่อนไหวค่อนข้างทรงตัว โดย Nasdaq futures ส่งสัญญาณบวกเล็กน้อย ขณะที่ S&P 500 มีแนวโน้มเปิดตลาดลดลงเล็กน้อย
- ตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปรับตัวลงในช่วงเช้า หลังตลาดเอเชียเผชิญแรงขายอีกครั้ง โดย Nikkei และ Kospi ต่างร่วงลง 4% ในวันจันทร์
- เมื่อเข้าสู่สัปดาห์ใหม่ ความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน นักลงทุนเริ่มลดความกระตือรือร้นต่อหุ้น AI บางกลุ่ม และไตรมาส 3 กำลังพิสูจน์ว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากกว่าช่วงไตรมาส 2
- นักลงทุนกำลังเปลี่ยนจากความคาดหวังเชิงบวกในไตรมาสก่อน ไปสู่การประเมินพื้นฐานของบริษัทมากขึ้น โดยต้องการเห็นผลลัพธ์ที่แท้จริงจากบริษัท AI ชั้นนำก่อนที่จะกลับเข้าลงทุนในรอบใหม่
ฝั่งกระทิงเริ่มสูญเสียการควบคุมตลาด
- นี่เป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับตลาดหุ้นทั่วโลก และเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่ฝั่งกระทิงไม่ได้เป็นฝ่ายควบคุมตลาด
- สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดการหมุนเวียนเงินลงทุนครั้งใหญ่จากหุ้นเทคโนโลยี โดย Nasdaq 100 ลดลงเกือบ 3.5% เทียบกับ S&P 500 ที่ลดลง 1.2% และ Russell 2000 ที่ลดลง 1%
- แรงขายรุนแรงที่สุดเกิดขึ้นในกลุ่มชิป โดยดัชนี Philadelphia Semiconductor Index ร่วงเกือบ 9% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และลดลง 14% ในช่วงหนึ่งเดือนล่าสุด
- ปัจจัยหลักมาจากข่าวว่า Google อาจเลื่อนการเปิดตัวโมเดล AI รุ่นล่าสุด ซึ่งสร้างความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของการลงทุนด้าน AI ในไตรมาสต่อ ๆ ไป
- นอกจากนี้ TSMC ยังรายงานต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความกังวลว่าแรงกดดันด้านต้นทุนในห่วงโซ่ AI อาจเพิ่มขึ้น และอาจกระทบต่อความต้องการในอนาคต
อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปกับ SpaceX?
- ในช่วงต้นสัปดาห์ นักลงทุนควรจับตา 2 ปัจจัยสำคัญ
- ประการแรกคือทิศทางของ SpaceX หลังราคาหุ้นลดลงต่ำกว่าราคา IPO ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปิดตลาดต่ำกว่า $124 ต่อหุ้น หลังร่วงลง 5.4% ในวันศุกร์
- หุ้น SpaceX ลดลง 17% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และต่ำกว่าจุดสูงสุดประมาณ 40%
- ประการที่สอง หลังจากหุ้น AI ถูกเทขายอย่างหนัก หุ้นบางตัวเริ่มเข้าสู่ภาวะ oversold แต่คำถามสำคัญคือ นักลงทุนจะกลับเข้าซื้อหรือไม่ หลังระดับมูลค่าหุ้นเริ่มน่าสนใจมากขึ้น
นักลงทุนสายล่าหุ้นราคาถูกอยู่ที่ไหน?
- หุ้น AI ที่ถูกขายอย่างหนัก ได้แก่ Oracle ซึ่งลดลง 15% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้จะฟื้นตัวขึ้น 1.7% ในวันศุกร์
- Super Micro ก็ลดลง 15% เช่นกัน ขณะที่ IBM เผชิญแรงขายครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยร่วงลงมากกว่า 28%
- ราคาหุ้น Oracle เริ่มปรับตัวลงหลังบริษัทประกาศว่ากระแสเงินสดอิสระจะติดลบในปีนี้ ขณะเดียวกันบริษัทกำลังระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายการลงทุนด้าน AI
- นักลงทุนไม่ชอบแนวทางการบริหารเงินลักษณะนี้ และตลาดกำลังจับตาว่าการปรับตัวลงอย่างรุนแรงจะเพียงพอที่จะดึงดูดนักลงทุนกลับเข้ามาหรือไม่
- ปัจจุบัน Oracle มี P/E อยู่ที่ประมาณ 21 เท่า ต่ำกว่า S&P 500 ซึ่งอยู่เหนือ 25 เท่า และในเชิงเทคนิค RSI อยู่ในระดับต่ำมากที่ 17
สินทรัพย์จริงกลับมาได้รับความสนใจ
- ดัชนียุโรปเป็นกลุ่มที่ทำผลงานดีที่สุด โดย FTSE 100 เพิ่มขึ้นมากกว่า 1%
- ตลาดอังกฤษได้รับแรงหนุนจากสองปัจจัย ได้แก่ สัดส่วนหุ้นเทคโนโลยีที่ต่ำกว่า และประโยชน์จากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น
- ในสหรัฐฯ ความอ่อนแอของหุ้นเทคโนโลยีช่วยเพิ่มความต้องการในกลุ่มพลังงาน อสังหาริมทรัพย์ และสินค้าอุปโภคบริโภค
- สินทรัพย์จริงกำลังกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งในช่วงเข้าสู่ไตรมาส 3
ปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตาในตลาด
1. ฤดูกาลประกาศผลประกอบการเข้าสู่ช่วงเข้มข้น
- Google และ Tesla เป็นบริษัทสำคัญที่นักลงทุนจับตาในสัปดาห์นี้ โดยมีบริษัทใน S&P 500 จำนวน 77 แห่งที่จะรายงานผลประกอบการ
- Tesla จะประกาศผลหลังตลาดปิดในวันพุธ โดยตลาดจะจับตาประเด็นกระแสเงินสด การผลิต และความคืบหน้าของ Cybercab
- Google จะเป็นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่รายแรกที่รายงานผลประกอบการ โดยนักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษกับ Google Cloud และแผนการลงทุนด้าน AI
- ตัวเลข Capex จะเป็นข้อมูลสำคัญที่สุด เพราะตลาดต้องการเห็นว่าการลงทุนมหาศาลด้าน AI จะสร้างผลตอบแทนกลับมาได้จริงหรือไม่
2. นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักร
- สหราชอาณาจักรกำลังจะมีนายกรัฐมนตรีคนที่ 7 ในรอบ 10 ปี หลัง Andy Burnham เข้ารับตำแหน่งที่ 10 Downing Street
- อย่างไรก็ตาม เขาอาจเผชิญความท้าทายอย่างมาก เนื่องจากต้องบริหารประเทศท่ามกลางข้อจำกัดด้านงบประมาณและแรงกดดันจากค่าครองชีพ
- ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทำให้ Burnham เข้ารับตำแหน่งในช่วงที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษอายุ 10 ปีอยู่ใกล้ระดับ 5%
- อย่างไรก็ตาม เงินปอนด์เริ่มต้นสัปดาห์ในระดับแข็งแกร่ง โดยซื้อขายที่ประมาณ $1.3475 ต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน
Chart 1: ราคาน้ำมันดิบ Brent
Source: XTB
Chart 2: GBP/USD
Source: XTB
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