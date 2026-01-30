อ่านเพิ่มเติม
ผลประกอบการ Lockheed Martin: จุดสูงสุดของความตึงเครียดโลกและมูลค่าหุ้น

ก่อนเปิดตลาดวันพฤหัสฯ หนึ่งในยักษ์ใหญ่ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของสหรัฐฯ รายงานผลประกอบการ ทำลายความคาดหวังตลาด ทำให้มูลค่าหุ้นปรับตัวขึ้นทำระดับสูงสุดใหม่ +4% หลังประกาศ

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และงบประมาณกลาโหมระดับสูง สนับสนุนบริษัทรับเหมากลาโหม Lockheed Martin เองก็ได้รับความสนใจเชิงลบจากรัฐบาลสหรัฐฯ เกี่ยวกับนโยบายปันผลและการซื้อหุ้นคืน

🔹 ข้อมูลทางการเงิน (Q4 2025)

  • GAAP EPS: 5.80 USD (คาด 5.75 USD)

  • รายได้: 20.3 พันล้าน USD (คาด 19.85 พันล้าน USD)

  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 10.1%

ภาพรวมปี 2025:

  • ยอดขายเพิ่ม 5% เป็น 75 พันล้าน USD

  • กำไรเพิ่ม 11% เป็น 6.7 พันล้าน USD → GAAP EPS = 21.49

  • Backlog โต 17% เป็น 194 พันล้าน USD, Book-to-bill = 1.2

  • อัตรากำไรจากการดำเนินงานปี = 9%

  • เงินปันผล 3.1 พันล้าน USD, ซื้อหุ้นคืน 3.0 พันล้าน USD

  • Free Cash Flow (Non-GAAP) = 6.9 พันล้าน USD

🔹 ธุรกิจตามกลุ่ม

  • Missiles & Fire Control: โตแรงที่สุด

    • ยอดขาย 14.4 พันล้าน USD (+14%)

    • กำไร 1.9 พันล้าน USD (+382%)

    • ระบบหลัก: Patriot, JASSM

  • Aeronautics: ได้แรงหนุนจาก F-35

    • กำไร Q4 +80% แต่ลดลง -17% เมื่อเทียบปีต่อปี

    • สาเหตุหลักจากการตัดค่าใช้จ่ายเกินแผนของโปรเจ็กต์ลับ เช่น X-59 และยาน Hypersonic

🔹 Guidance / ปีถัดไป

  • คาดยอดขายปีหน้า: 77.5–80 พันล้าน USD

  • คาด EPS ปีเต็ม: 29.35–30.25 USD

  • Management คาดว่า ยอดขายกลุ่ม Missiles & Fire Control จะเติบโตแบบ double-digit ต่อเนื่อง

 

หากราคายังคงยืนเหนือจุดสูงสุดล่าสุด ด้วยโมเมนตัมขาขึ้นและโครงสร้างของ EMA 100 และ EMA 200 หุ้นตัวนี้อาจมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อเนื่องไปยังบริเวณ USD 740

ในทางกลับกัน การปรับฐาน (pullback) ซึ่งอาจได้รับแรงหนุนจากสัญญาณเชิงลบของ MACD อาจทำให้ราคาลดลงไปยัง แนวรับระหว่างระดับ Fibonacci 78.6% และ 50% ของการปรับตัวขึ้นล่าสุด

31 มกราคม 2026, 00:56

