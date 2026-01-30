ผลประกอบการ Lockheed Martin: จุดสูงสุดของความตึงเครียดโลกและมูลค่าหุ้น
ก่อนเปิดตลาดวันพฤหัสฯ หนึ่งในยักษ์ใหญ่ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของสหรัฐฯ รายงานผลประกอบการ ทำลายความคาดหวังตลาด ทำให้มูลค่าหุ้นปรับตัวขึ้นทำระดับสูงสุดใหม่ +4% หลังประกาศ
ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และงบประมาณกลาโหมระดับสูง สนับสนุนบริษัทรับเหมากลาโหม Lockheed Martin เองก็ได้รับความสนใจเชิงลบจากรัฐบาลสหรัฐฯ เกี่ยวกับนโยบายปันผลและการซื้อหุ้นคืน
🔹 ข้อมูลทางการเงิน (Q4 2025)
GAAP EPS: 5.80 USD (คาด 5.75 USD)
รายได้: 20.3 พันล้าน USD (คาด 19.85 พันล้าน USD)
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 10.1%
ภาพรวมปี 2025:
ยอดขายเพิ่ม 5% เป็น 75 พันล้าน USD
กำไรเพิ่ม 11% เป็น 6.7 พันล้าน USD → GAAP EPS = 21.49
Backlog โต 17% เป็น 194 พันล้าน USD, Book-to-bill = 1.2
อัตรากำไรจากการดำเนินงานปี = 9%
เงินปันผล 3.1 พันล้าน USD, ซื้อหุ้นคืน 3.0 พันล้าน USD
Free Cash Flow (Non-GAAP) = 6.9 พันล้าน USD
🔹 ธุรกิจตามกลุ่ม
Missiles & Fire Control: โตแรงที่สุด
ยอดขาย 14.4 พันล้าน USD (+14%)
-
กำไร 1.9 พันล้าน USD (+382%)
ระบบหลัก: Patriot, JASSM
-
Aeronautics: ได้แรงหนุนจาก F-35
กำไร Q4 +80% แต่ลดลง -17% เมื่อเทียบปีต่อปี
สาเหตุหลักจากการตัดค่าใช้จ่ายเกินแผนของโปรเจ็กต์ลับ เช่น X-59 และยาน Hypersonic
🔹 Guidance / ปีถัดไป
คาดยอดขายปีหน้า: 77.5–80 พันล้าน USD
คาด EPS ปีเต็ม: 29.35–30.25 USD
Management คาดว่า ยอดขายกลุ่ม Missiles & Fire Control จะเติบโตแบบ double-digit ต่อเนื่อง
หากราคายังคงยืนเหนือจุดสูงสุดล่าสุด ด้วยโมเมนตัมขาขึ้นและโครงสร้างของ EMA 100 และ EMA 200 หุ้นตัวนี้อาจมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อเนื่องไปยังบริเวณ USD 740
ในทางกลับกัน การปรับฐาน (pullback) ซึ่งอาจได้รับแรงหนุนจากสัญญาณเชิงลบของ MACD อาจทำให้ราคาลดลงไปยัง แนวรับระหว่างระดับ Fibonacci 78.6% และ 50% ของการปรับตัวขึ้นล่าสุด
