22:56 · 20 กุมภาพันธ์ 2026

Market Wrap: ยุโรปกลับมาเป็นบวก 🇪🇺 📈 กิจกรรมทางธุรกิจเริ่มเร่งตัวอีกครั้ง ❓

เศรษฐกิจและค่าเงิน

ค่าจ้างยูโรโซน:
ค่าจ้างที่เจรจาได้ในยูโรโซนเพิ่มขึ้น 3% ใน Q4 2025 สอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตค่าจ้างโดยรวม

ยอดค้าปลีกสหราชอาณาจักร:
ยอดขายพุ่ง +4.5% YoY และ +1.8% MoM ในเดือนมกราคม — แข็งแกร่งที่สุดในรอบเกือบ 2 ปี

  • ภาคสินค้าไม่ใช่อาหารนำการเติบโต (+5.3%)

  • ห้างสรรพสินค้าลดลง (-1.3%)

  • ยอดขายน้ำมัน/เชื้อเพลิงคงตัว

PPI เยอรมนี:
ดัชนีราคาผู้ผลิตลดลง -3.0% YoY (-0.6% MoM) เดือนมกราคม

  • ส่วนใหญ่เกิดจากพลังงานลดลง 11.8%

  • หากไม่รวมพลังงาน PPI เพิ่มขึ้น 1.2%

  • สินค้าทุนและโลหะมีค่าแพงขึ้น (+68.2%)

  • ราคาสินค้าอาหารลดลง 1.3% (เนย -43.7%, หมู -14.1%)

PMI ยูโรโซน:
ดัชนี Composite PMI พุ่ง 51.9 ในเดือนกุมภาพันธ์ (สูงสุดในรอบ 3 เดือน)

  • Manufacturing PMI ทำระดับสูงสุดในรอบ 44 เดือน (50.8 pts) กลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก

  • คำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น แต่การจ้างงานลดลงเล็กน้อย

  • ต้นทุนวัตถุดิบพุ่งเร็วที่สุดในรอบเกือบ 3 ปี แต่เงินเฟ้อราคาขายชะลอลง ขณะที่ความเชื่อมั่นธุรกิจเพิ่มขึ้น

ตลาด FX:

  • GBP เคลื่อนไหวเด่นที่สุด ฟื้นตัวจากจุดต่ำหลังตัวเลขค้าปลีกแข็งแกร่ง

    • GBPUSD: +0.1% หลังปรับตัวลด 4 วัน

    • EURGBP: -0.1%

    • GBPJPY: +0.3%

  • NZD อ่อนตัว (NZDUSD: -0.3%) จากความเสี่ยงทางการเมืองรอบอิหร่าน และความเห็นผู้ว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์เกี่ยวกับ “การเติบโตโดยไม่เร่งเงินเฟ้อ”

  • ค่าเงินอื่น ๆ ค่อนข้างนิ่ง

    • EURUSD: คงที่ 1.176

    • USDIDX: +0.05%

Volatility in the FX market rarely suprasses 0.1% today. Source: xStation5

 

ดัชนีและบริษัท

ดัชนียุโรป:
ตลาดสิ้นสัปดาห์ด้วย ความเชื่อมั่นสูง หลังข้อมูล PMI แข็งแกร่ง

  • EU50: +0.2%

  • นำโดย ฝรั่งเศสและสเปน (+0.8%)

  • DAX เยอรมนี อยู่ในแดนบวก (+0.2%)

  • Poland W20 ลดลง 0.35% จากแรงขายหุ้น Kruk (-6%) และ Allegro (-3%)

Aston Martin:
ออก Profit Warning ใหม่ คาดขาดทุน EBIT ปี 2025 เกิน £184 ล้าน

  • ยอดขายลด 10%

  • ราคาหุ้นลดครึ่งหนึ่งในปีที่ผ่านมา

  • ดีล £50 ล้าน สำหรับสิทธิ์ชื่อ F1 ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง

  • แต่อุปสรรคหลักยังคงเป็น ภาษีสหรัฐฯ และ หนี้สูง

Air Liquide:
หุ้นพุ่ง +3.6% หลังผลประกอบการเหนือคาด

  • ขึ้น ปันผล 12% (€3.70)

  • ตั้งเป้าปรับปรุงมาร์จิ้น +100 bps ภายใน 2027

  • กำไรจากการดำเนินงานเพิ่ม 3.5%

  • หนี้สุทธิลดเกือบ 9%

Siegfried Holding:
หุ้นร่วง -7.8% หลังแนวทางปี 2026 ออกมาอ่อน

  • แม้ EBITDA ปี 2025 แข็งแกร่ง นักลงทุนกังวล Free Cash Flow ติดลบ และปันผลต่ำกว่าคาด

  • นักวิเคราะห์มองว่าแนวโน้มยัง อนุรักษ์นิยม รอผลสัญญายาใหญ่

Moncler:
หุ้นพุ่ง +13% หลังผลประกอบการสูงกว่าคาดมาก

  • แรงหนุนจาก เอเชีย +11% และความต้องการสูงของแบรนด์ Moncler และ Stone Island

  • รายได้ €3.13 พันล้าน / ปันผล €1.40

  • หนุนตลาด สินค้าหรู ทั้ง LVMH และ Hermes

The jump in risk appetite weighs on more defensive sectors (Health Care, Energy, some Consumer Goods). Source: Bloomberg Finance LP

24 กุมภาพันธ์ 2026, 00:18

