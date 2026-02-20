Market Wrap: ยุโรปกลับมาเป็นบวก 🇪🇺 📈 กิจกรรมทางธุรกิจเริ่มเร่งตัวอีกครั้ง ❓

เศรษฐกิจและค่าเงิน
ค่าจ้างยูโรโซน:
ค่าจ้างที่เจรจาได้ในยูโรโซนเพิ่มขึ้น 3% ใน Q4 2025 สอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตค่าจ้างโดยรวม
ยอดค้าปลีกสหราชอาณาจักร:
ยอดขายพุ่ง +4.5% YoY และ +1.8% MoM ในเดือนมกราคม — แข็งแกร่งที่สุดในรอบเกือบ 2 ปี
-
ภาคสินค้าไม่ใช่อาหารนำการเติบโต (+5.3%)
-
ห้างสรรพสินค้าลดลง (-1.3%)
-
ยอดขายน้ำมัน/เชื้อเพลิงคงตัว
PPI เยอรมนี:
ดัชนีราคาผู้ผลิตลดลง -3.0% YoY (-0.6% MoM) เดือนมกราคม
-
ส่วนใหญ่เกิดจากพลังงานลดลง 11.8%
-
หากไม่รวมพลังงาน PPI เพิ่มขึ้น 1.2%
-
สินค้าทุนและโลหะมีค่าแพงขึ้น (+68.2%)
-
ราคาสินค้าอาหารลดลง 1.3% (เนย -43.7%, หมู -14.1%)
PMI ยูโรโซน:
ดัชนี Composite PMI พุ่ง 51.9 ในเดือนกุมภาพันธ์ (สูงสุดในรอบ 3 เดือน)
-
Manufacturing PMI ทำระดับสูงสุดในรอบ 44 เดือน (50.8 pts) กลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก
-
คำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น แต่การจ้างงานลดลงเล็กน้อย
-
ต้นทุนวัตถุดิบพุ่งเร็วที่สุดในรอบเกือบ 3 ปี แต่เงินเฟ้อราคาขายชะลอลง ขณะที่ความเชื่อมั่นธุรกิจเพิ่มขึ้น
ตลาด FX:
-
GBP เคลื่อนไหวเด่นที่สุด ฟื้นตัวจากจุดต่ำหลังตัวเลขค้าปลีกแข็งแกร่ง
-
GBPUSD: +0.1% หลังปรับตัวลด 4 วัน
-
EURGBP: -0.1%
-
GBPJPY: +0.3%
-
-
NZD อ่อนตัว (NZDUSD: -0.3%) จากความเสี่ยงทางการเมืองรอบอิหร่าน และความเห็นผู้ว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์เกี่ยวกับ “การเติบโตโดยไม่เร่งเงินเฟ้อ”
-
ค่าเงินอื่น ๆ ค่อนข้างนิ่ง
-
EURUSD: คงที่ 1.176
-
USDIDX: +0.05%
-
Volatility in the FX market rarely suprasses 0.1% today. Source: xStation5
ดัชนีและบริษัท
ดัชนียุโรป:
ตลาดสิ้นสัปดาห์ด้วย ความเชื่อมั่นสูง หลังข้อมูล PMI แข็งแกร่ง
-
EU50: +0.2%
-
นำโดย ฝรั่งเศสและสเปน (+0.8%)
-
DAX เยอรมนี อยู่ในแดนบวก (+0.2%)
-
Poland W20 ลดลง 0.35% จากแรงขายหุ้น Kruk (-6%) และ Allegro (-3%)
Aston Martin:
ออก Profit Warning ใหม่ คาดขาดทุน EBIT ปี 2025 เกิน £184 ล้าน
-
ยอดขายลด 10%
-
ราคาหุ้นลดครึ่งหนึ่งในปีที่ผ่านมา
-
ดีล £50 ล้าน สำหรับสิทธิ์ชื่อ F1 ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง
-
แต่อุปสรรคหลักยังคงเป็น ภาษีสหรัฐฯ และ หนี้สูง
Air Liquide:
หุ้นพุ่ง +3.6% หลังผลประกอบการเหนือคาด
-
ขึ้น ปันผล 12% (€3.70)
-
ตั้งเป้าปรับปรุงมาร์จิ้น +100 bps ภายใน 2027
-
กำไรจากการดำเนินงานเพิ่ม 3.5%
-
หนี้สุทธิลดเกือบ 9%
Siegfried Holding:
หุ้นร่วง -7.8% หลังแนวทางปี 2026 ออกมาอ่อน
-
แม้ EBITDA ปี 2025 แข็งแกร่ง นักลงทุนกังวล Free Cash Flow ติดลบ และปันผลต่ำกว่าคาด
-
นักวิเคราะห์มองว่าแนวโน้มยัง อนุรักษ์นิยม รอผลสัญญายาใหญ่
Moncler:
หุ้นพุ่ง +13% หลังผลประกอบการสูงกว่าคาดมาก
-
แรงหนุนจาก เอเชีย +11% และความต้องการสูงของแบรนด์ Moncler และ Stone Island
-
รายได้ €3.13 พันล้าน / ปันผล €1.40
-
หนุนตลาด สินค้าหรู ทั้ง LVMH และ Hermes
The jump in risk appetite weighs on more defensive sectors (Health Care, Energy, some Consumer Goods). Source: Bloomberg Finance LP
