Market Wrap: ยุโรปฟื้นตัว นักลงทุนในบริษัทขายหุ้น กำลังซื้อภาคอุตสาหกรรม EU แข็งแกร่ง

ตลาดยุโรป หลังจากเริ่มต้นช่วงการซื้อขายด้วยความลังเล ได้กลับมาปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจน ดัชนีหลักเกือบทั้งหมดในภูมิภาคนี้กำลังปรับตัวขึ้น
ดัชนีที่ปรับตัวแข็งแกร่งที่สุด ได้แก่ IBEX (+1%), SMI (+1%) และ DAX (+0.8%)
CAC 40 (+0.5%) และ FTSE 100 (+0.7%) ก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน
ดัชนี EURO STOXX ขยับขึ้น 0.6%
นักลงทุนได้รับชุดข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจากยุโรปที่แข็งแกร่ง Markit เผยตัวเลข PMI ภาคการผลิตเดือนมกราคม ของประเทศยุโรปดังนี้:
-
โปแลนด์: 48.8 (คาดการณ์: 49; ก่อนหน้า: 48.5)
-
สวิตเซอร์แลนด์: 48.8 (คาดการณ์: 47.9; ก่อนหน้า: 45.8)
-
ฝรั่งเศส: 51.2 (คาดการณ์: 51; ก่อนหน้า: 50.7)
-
เยอรมนี: 49.1 (คาดการณ์: 48.7; ก่อนหน้า: 45.8)
สวิตเซอร์แลนด์ยังได้เผย ยอดขายค้าปลีก โดยไม่รวมผลกระทบจากฤดูกาล เดือนธันวาคมยอดขายปรับตัวขึ้น 2.9% เทียบกับคาดการณ์ 2%
ในสหราชอาณาจักร PMI ภาคการผลิต อยู่ที่ 51.8 เทียบกับคาดการณ์ 51.6 ส่วน ราคาบ้านในสหราชอาณาจักร ปรับตัวขึ้น 0.3% ในเดือนมกราคม
หุ้นของบริษัทเหมืองแร่และโลหะมีค่าอยู่ภายใต้แรงกดดัน หลังจากตลาดโลหะมีค่าปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในวันศุกร์ Fresnillo -3%, KGHM -7%, และ Rio Tinto ลดลงมากกว่า 1%
Keir Starmer ประกาศว่าสหราชอาณาจักรมีแผนเข้าร่วมกองทุนร่วมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ
มีการปรับตัวลดลงอย่างชัดเจนในหุ้นผู้ผลิตวิดีโอเกม หลังจากการเปิดตัว Gemini 3 รุ่นใหม่ ที่สามารถพัฒนาเกมได้ด้วยตนเอง หุ้น Ubisoft ลดลง 3%
นักวิเคราะห์ของ Deutsche Bank เตือนว่า โครงสร้างการจัดสรรสินทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันกำลังเปลี่ยนแปลง ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเสื่อมถอยของความเชื่อมั่นในความเสี่ยง การขายหุ้นโดยผู้บริหารภายในบริษัทสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2021
ราคาทองคำและเงินพยายามทรงตัวหลังจากปรับตัวลดลงล่าสุด ราคาสัญญาเงินปรับขึ้นเหนือ 80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในขณะที่ ทองคำซื้อขายเหนือระดับ 4,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์
สินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงานปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากการโจมตีอิหร่านที่คาดการณ์ไว้ไม่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ ตลาดได้ปรับลดส่วนของค่าพรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ราคาน้ำมันลดลงประมาณ 5%, น้ำมันดิบ WTI ซื้อขายราว 62 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ก๊าซธรรมชาติก็ลดลง เนื่องจากพยากรณ์อากาศใหม่ที่อบอุ่นกว่ามาก กดดันราคาลง
ในตลาด ค่าเงิน (FX) มีการเคลื่อนไหวที่สำคัญ:
-
ฟรังก์สวิส (CHF) ลดลง 0.7% เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และลดลง 0.4% เทียบกับยูโร
-
ดอลลาร์แคนาดา (CAD) อ่อนค่าลง 0.3% เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
-
ยูโร (EUR) ลดลง 0.2% เทียบทั้งดอลลาร์สหรัฐและเยนญี่ปุ่น
ตลาด คริปโต ฟื้นตัวบางส่วนจากการลดลงล่าสุด Ethereum ปรับขึ้นเหนือ 2,300 ดอลลาร์, Bitcoin อยู่ที่ระดับ 77,000 ดอลลาร์
ข่าวเด่นวันนี้
Tech Sell-Off เร่งตัว❗️ US100 ร่วง 2% 📉
ดอลลาร์ขยับแข็งค่าขึ้น หลังทรัมป์ . สี จิ้นผิง โทรศัพท์หารือ 💸
อินเดีย: สมรภูมิใหม่ของสงครามการค้า?