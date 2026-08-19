Market Wrap: หุ้นยุโรปพยายามหยุดการปรับตัวลง 🚩 Heidelberger ร่วง 5% หลังประกาศผลประกอบการ

ตลาดหุ้นยุโรปกำลังพยายาม ทรงตัวหลังจากเทขายอย่างหนักในวันอังคาร แต่ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนของการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง โดย Stoxx Europe 600 ยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ขณะที่ Euro Stoxx 50 เคลื่อนไหวทรงตัว ท่ามกลางการปรับขึ้นพร้อมกันของ Bond Yield ราคาน้ำมัน และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในอ่าวเปอร์เซีย
ปัจจัยกดดันหลักต่อตลาดหุ้นค่อนข้างชัดเจน: อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่สูงขึ้นทำให้ต้นทุนเงินทุนเพิ่มขึ้น และทำให้หุ้นมีความน่าสนใจน้อยลงเมื่อเทียบกับพันธบัตร ขณะเดียวกัน ความกังวลด้านเงินเฟ้อกำลังกลับมา และตลาดเริ่มเพิ่มน้ำหนักต่อความเป็นไปได้ที่ ECB อาจขึ้นดอกเบี้ยเร็วที่สุดในเดือนกันยายน
- Stoxx Europe 600 แทบไม่เปลี่ยนแปลง และยังอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ หลังจากร่วงหนักที่สุดในวันเดียวในรอบเกือบ 1 เดือน
- DAX ลดลงราว 0.2%, CAC 40 เพิ่มขึ้น 0.2% ขณะที่ FTSE 100 และ IBEX 35 เคลื่อนไหวใกล้ระดับทรงตัว
- Yield ของพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นสู่ 3.22% สูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2011 เพิ่มแรงกดดันต่อ Valuation ของหุ้น
- กลุ่มที่อ่อนไหวต่อการเติบโต เช่น Technology, Software และ Real Estate ยังคงเผชิญแรงกดดันจาก Discount Rate ที่สูงขึ้น
- Philip Lane หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ECB ระบุว่าเงินเฟ้อยูโรโซนที่ราว 3% ยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% อย่างชัดเจน ขณะที่ราคาพลังงานที่สูงขึ้นอาจทำให้แรงกดดันด้านราคากลับมาอีกครั้ง
- ตลาด Money Market กำลังสะท้อนโอกาสเกือบเต็มที่สำหรับ การขึ้นดอกเบี้ย ECB 25 bps ในเดือนกันยายน ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากก่อนหน้านี้ที่ตลาดคาดว่า ECB จะคงดอกเบี้ยต่อไป
- นักลงทุนจับตาความเห็นจาก Christine Lagarde และรายงานการประชุม Fed เดือนกรกฎาคม ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางของ Bond, Currency และ Equity
- Futures ของ Wall Street เคลื่อนไหวลดลงเล็กน้อย ขณะที่ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Brent (OIL) ปรับขึ้นเหนือ 92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- ราคาน้ำมัน Brent ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ขณะที่ความเสี่ยงด้านการขนส่งผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ ยังคงหนุน Energy Risk Premium
กราฟ EU50 (D1)
แหล่งที่มา: xStation5
การซื้อขายวันนี้ใน Euro Stoxx 50 สะท้อนภาพของ Sector Rotation อย่างชัดเจน มากกว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวในทิศทาง Risk-on หรือ Risk-off เพียงด้านเดียว
ฝั่งที่ปรับตัวขึ้น หุ้นกลุ่ม Consumer และ Industrial โดดเด่น นำโดย Hermès (+1.5%) ซึ่งอาจสะท้อนการไหลกลับของเงินทุนเข้าสู่แบรนด์คุณภาพสูงหลังจากก่อนหน้านี้อ่อนตัวลง อย่างไรก็ตาม Valuation ยังค่อนข้างสูง โดยมี P/E ราว 36 เท่า
L’Oréal (+1%) ปรับตัวขึ้นเช่นกัน แต่ตลาดยังคงให้ Premium กับหุ้นจากภาพลักษณ์ Defensive และความสม่ำเสมอของกำไร มากกว่าความถูกของ Valuation
ส่วน TotalEnergies (+1.04%) มีปัจจัยพื้นฐานแตกต่างออกไป โดยมี P/E เพียง 12.8 เท่า และให้ผลตอบแทน YTD ที่แข็งแกร่ง นักลงทุนยังคงให้ความสนใจกับหุ้นพลังงาน โดยเฉพาะในสภาวะที่ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูง
ด้านที่ปรับตัวลง Infineon (-2.2%) เป็นหุ้นที่อ่อนแอที่สุด แม้ราคายังคงเพิ่มขึ้นเกือบ 50% YTD ซึ่งอาจสะท้อนแรงขายทำกำไรและแรงกดดันต่อกลุ่ม Semiconductor ที่มี Valuation สูง มากกว่าจะเป็นสัญญาณว่ามุมมองระยะยาวเปลี่ยนไป
ขณะที่ความอ่อนแอของหุ้นกลุ่ม ธนาคารและประกันภัย เช่น BNP Paribas, Munich Re, UniCredit, AXA และ Santander สะท้อนว่าตลาดเริ่มระมัดระวังหุ้นกลุ่มการเงินมากขึ้น หลังจากปรับตัวแข็งแกร่งในปีนี้
อีกตัวที่น่าจับตาคือ Rheinmetall ซึ่งลดลงประมาณ 0.66% ในวันนี้ แม้ยังเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา และมี P/E สูงถึงประมาณ 77 เท่า ทำให้เป็นหนึ่งในหุ้นที่มี Valuation สูงที่สุดในดัชนี
โดยรวม ตลาดยังไม่ได้ปฏิเสธหุ้นยุโรป แต่กำลังเลือกลงทุนอย่างระมัดระวังมากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพงบดุล ความยั่งยืนของการเติบโต และระดับ Valuation
แหล่งที่มา: XTB Research
หุ้นยุโรปยังถูกกดดันจาก Bond Yield ที่พุ่งขึ้น
ปัจจัยกดดันสำคัญที่สุดต่อตลาดหุ้นยุโรปยังคงเป็น การปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของ Bond Yield โดย Yield พันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นสู่ 3.22% สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2011 ขณะที่ Yield พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปีปรับขึ้นเหนือ 5.30%
การเพิ่มขึ้นของ Yield ส่งผลโดยตรงต่อ Discount Rate ที่ใช้ประเมินกระแสเงินสดในอนาคต ทำให้บริษัทที่มีความคาดหวังการเติบโตสูงและกำไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตได้รับแรงกดดันมากที่สุด ขณะเดียวกัน พันธบัตรก็เริ่มมีความน่าสนใจมากขึ้นเมื่อเทียบกับหุ้น โดยเฉพาะเมื่อ Equity Risk Premium เริ่มดูไม่น่าดึงดูด
ราคาน้ำมันกำลังเพิ่มความท้าทายให้ ECB อีกครั้ง
ปัจจัยสำคัญอันดับสองคือ พลังงาน โดยราคาน้ำมัน Brent ยังคงอยู่ใกล้ 91.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซียและปัญหาการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มความเสี่ยงที่ราคาน้ำมันจะปรับตัวขึ้นต่อ
สถานการณ์นี้สร้างความลำบากให้กับ ECB เนื่องจากเงินเฟ้อยูโรโซนยังอยู่ที่ประมาณ 3% โดย Philip Lane ระบุว่าระดับดังกล่าวยังสูงเกินเป้าหมาย 2% ขณะที่น้ำมันที่แพงขึ้นอาจทำให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
ด้วยเหตุนี้ ตลาดจึงปรับมุมมองต่อทิศทางนโยบายการเงินอย่างชัดเจน จากเดิมที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะทรงตัวเป็นเวลานาน ปัจจุบันนักลงทุนเกือบจะ Price in การขึ้นดอกเบี้ย ECB 25 bps ในการประชุมเดือนกันยายนเต็มที่แล้ว
Lagarde และรายงานการประชุม Fed คือปัจจัยสำคัญวันนี้
ปัจจัยที่จะกำหนดทิศทางตลาดต่อไปอาจมาจากความเห็นของ Christine Lagarde โดยนักลงทุนจะจับตาว่า ECB กำลังเตรียมตลาดสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งจริงหรือไม่ แม้โมเมนตัมทางเศรษฐกิจจะเริ่มอ่อนตัวลง
ขณะเดียวกัน รายงานการประชุม Fed เดือนกรกฎาคม จะถูกเผยแพร่ โดยตลาดจะให้ความสนใจว่ากรรมการ FOMC มีความกังวลต่อภาวะตลาดแรงงานที่เริ่มอ่อนแอมากน้อยเพียงใด ก่อนที่ Bond Yield ระยะยาวจะปรับตัวขึ้นล่าสุด
ดังนั้น ภาพรวมของหุ้นยุโรปยังคง ตึงตัว: Yield ที่สูงขึ้นจำกัด Valuation ขณะที่ราคาน้ำมันเพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ และธนาคารกลางอาจต้องใช้นโยบายที่เข้มงวดกว่าที่ตลาดคาดไว้ก่อนหน้านี้
สำหรับตอนนี้ การฟื้นตัวของตลาดวันนี้ดูเหมือนเป็นเพียงการหยุดพักจากแรงขาย มากกว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการรีบาวด์อย่างแข็งแกร่ง
DAX ยังถูกกดดันจาก Bond Yield ที่สูง
การเทขายในตลาดพันธบัตรทั่วโลกเริ่มชะลอลงบ้าง แต่ผลกระทบต่อตลาดหุ้นยุโรปยังคงเห็นได้ชัด โดย DAX เปิดตลาดวันพุธบริเวณ 26,140 จุด และแทบไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ Bond Yield ที่อยู่ในระดับสูงยังคงเป็นข้อจำกัดสำคัญต่อ Valuation
เมื่อวันอังคาร Yield ของพันธบัตรรัฐบาลสำคัญใน สหรัฐฯ เยอรมนี และญี่ปุ่น ปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายปี จากความกังวลด้านเงินเฟ้อ ราคาน้ำมันที่สูง และภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจขนาดใหญ่
สภาพแวดล้อมเช่นนี้อาจไม่ได้ทำให้นักลงทุนเทขายหุ้นในวงกว้างทันที แต่จะ ลดความเต็มใจของนักลงทุนที่จะจ่าย Valuation สูงสำหรับสินทรัพย์เสี่ยง
แรงกดดันยังเห็นได้ในระดับรายหุ้น โดย Heidelberger Druck ร่วงประมาณ 5.5% หลังรายงานผลประกอบการไตรมาสที่อ่อนแอ ซึ่งบริษัทขาดทุนสุทธิ 32 ล้านยูโร เพิ่มขึ้นจาก 11 ล้านยูโรในปีก่อน ส่วนหนึ่งมาจากการสิ้นสุดโครงการเงินอุดหนุนในอิตาลี
หุ้น Heidelberger Druck (HDD.DE, D1)
แหล่งที่มา: xStation5
Heidelberger ถูกกดดันหลังประกาศผลประกอบการ ยอดขายร่วงสองหลัก
ผลประกอบการไตรมาสแรกของ Heidelberger Druckmaschinen ออกมาอ่อนแอลงอย่างชัดเจนในด้านการดำเนินงาน โดยยอดขายลดลง 13% เหลือ 404 ล้านยูโร จาก 466 ล้านยูโรในปีก่อน ขณะที่ Adjusted EBITDA ลดลงเหลือเพียง 1 ล้านยูโร จาก 20 ล้านยูโร ทำให้ Margin อยู่ที่ 0.2% เทียบกับ 4.4% ในปีก่อน
ปัจจัยกดดันหลักมาจากปริมาณการขายที่ลดลง โดยเฉพาะธุรกิจ Print & Packaging Equipment หลังโครงการเงินอุดหนุนของอิตาลีสิ้นสุดลง ซึ่งบริษัทระบุว่าส่งผลให้คำสั่งซื้อลดลงมากกว่า 60 ล้านยูโร
อย่างไรก็ตาม ภาพรวมไม่ได้เป็นลบทั้งหมด เพราะ Order Backlog เพิ่มขึ้นเป็น 762 ล้านยูโร จาก 639 ล้านยูโรในช่วงเริ่มต้นปีงบประมาณ ช่วยเพิ่มความชัดเจนของรายได้ในไตรมาสข้างหน้า ขณะที่ฝ่ายบริหารยังคงยืนยันแนวโน้มปี 2026/2027 และคาดว่ายอดขายจะทรงตัวในภาพรวม พร้อม Margin EBITDA ที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
Margin ถูกกดดันจากปริมาณขาย ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงของโมเดลธุรกิจ
ประเด็นสำคัญคือ การลดลงของกำไรเกิดจาก Volume ที่ลดลงเป็นหลัก มากกว่าการเสื่อมถอยของ Margin ของผลิตภัณฑ์ในเชิงโครงสร้าง
บริษัทระบุว่า Relative Margin กลับปรับตัวดีขึ้นจากการเพิ่มราคา การได้รับเงินคืนจากภาษีศุลกากร และ Product Mix ที่เอื้อประโยชน์มากขึ้น
Heidelberg ยังเดินหน้าลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง โดยจำนวนพนักงานลดลง 2% YoY เหลือ 9,019 คน ขณะที่ต้นทุนบุคลากรลดลงเหลือ 196 ล้านยูโร จาก 208 ล้านยูโร
ในด้านภูมิภาค EMEA เป็นตลาดที่อ่อนแอที่สุด โดยคำสั่งซื้อลดลง 16% และยอดขายลดลง 23%
ขณะที่ Asia-Pacific ทำผลงานได้ดีกว่าอย่างชัดเจน โดยคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 17% และยอดขายเพิ่มขึ้น 3% จากแรงหนุนหลักของจีน
สิ่งนี้บ่งชี้ว่า ความอ่อนแอในไตรมาสแรกกระจุกตัวอยู่ในบางภูมิภาค และส่วนหนึ่งเกิดจากปัจจัยชั่วคราว มากกว่าจะเป็นการหดตัวของความต้องการทั่วโลก
กระแสเงินสดยังเป็นความเสี่ยงสำคัญที่สุด
ผลประกอบการที่อ่อนแอส่งผลโดยตรงต่อการสร้างกระแสเงินสด โดย Free Cash Flow อยู่ที่ ติดลบ 77 ล้านยูโร เทียบกับติดลบ 68 ล้านยูโรในปีก่อน ขณะที่ Operating Cash Flow ลดลงมาอยู่ที่ติดลบ 55 ล้านยูโร
บริษัทขาดทุนสุทธิ 32 ล้านยูโร ในไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้นจากขาดทุน 11 ล้านยูโรในปีก่อน
ฐานะทางการเงินก็อ่อนแอลงเช่นกัน โดย Net Financial Position เปลี่ยนจาก เงินสดสุทธิ 39 ล้านยูโร เป็นหนี้สุทธิ 39 ล้านยูโร ขณะที่ Equity Ratio ลดลงจาก 27.2% เหลือ 24.3%
อย่างไรก็ตาม Heidelberg ยังคงมีสภาพคล่องสำรองที่มีนัยสำคัญ โดยมีวงเงิน Revolving Credit Facility จำนวน 436 ล้านยูโร และยังไม่ได้เบิกใช้ประมาณ 298 ล้านยูโร
ฝ่ายบริหารคาดว่ากระแสเงินสดไหลออกจะลดลงในไตรมาสข้างหน้า แต่ยังคาดว่า Free Cash Flow ทั้งปีจะติดลบ เนื่องจากมีแผนลงทุนเพิ่มเติม
กลยุทธ์ยังมุ่งยกระดับคุณภาพของธุรกิจ
แม้เริ่มต้นปีได้อ่อนแอ แต่ Heidelberg ยังไม่มีแผนเปลี่ยนทิศทางเชิงกลยุทธ์ โดยการเข้าซื้อ Manroland Sheetfed และ POLAR มีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำจากบริการและอะไหล่ รวมถึงเสริมสถานะของบริษัทในฐานะผู้ให้บริการ Production System สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
คาดว่า Manroland จะเพิ่มยอดขายให้บริษัทในระดับ หลายสิบล้านยูโร ตั้งแต่ปีนี้ และหลังการรวมธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ Heidelberg ตั้งเป้ารายได้ประจำต่อปีมากกว่า 100 ล้านยูโร และ EBIT ที่ 10–15 ล้านยูโร
ขณะเดียวกัน บริษัทยังขยายธุรกิจออกจากอุตสาหกรรมการพิมพ์แบบดั้งเดิมไปสู่ Defense, Energy Storage และ E-mobility
ในเชิงพื้นฐาน ไตรมาสแรกถือว่าอ่อนแอ แต่คำถามสำคัญคือ Order Backlog จะสามารถเปลี่ยนเป็นยอดขายและ Margin ที่ฟื้นตัวในช่วงถัดไปได้หรือไม่
หากทำได้ ผลประกอบการครั้งนี้อาจเป็นเพียง จุดต่ำสุดชั่วคราวของการดำเนินงาน แต่หากการฟื้นตัวของ Volume ล่าช้า Free Cash Flow ที่ติดลบและฐานะการเงินที่อ่อนแอลงอาจกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อ Valuation ของบริษัทมากขึ้น
หุ้น Heidelberger Druck (HDD.DE, D1)
Source: xStation5
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