6 พฤศจิกายน 2025

McDonald’s ปรับขึ้น 3% หลังประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025

  • แม้ McDonald’s จะสามารถฝ่าภาวะตลาดที่ผันผวนในภาคธุรกิจอาหาร แต่จำนวนลูกค้ากลุ่มรายได้ต่ำกำลังลดลงอย่างมาก

หุ้น McDonald’s ปรับขึ้น 3% หลังบริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025 ออกมาแบบผสม นักลงทุนมองว่าการเติบโตของยอดขายเทียบเท่า (comparable sales) เป็นสัญญาณบวก แม้ภาคธุรกิจโดยรวมยังเผชิญความยากลำบากในการขยายตัว

McDonald's
 

 

ตัวเลขสำคัญจากผลประกอบการ McDonald’s ไตรมาส 3 ปี 2025

  • รายได้รวม: $7,078 ล้าน เพิ่มขึ้น 3% YoY แต่ต่ำกว่าคาดการณ์ 0.36%

  • EBIT: $3,357 ล้าน เพิ่มขึ้น 5% YoY

  • กำไรต่อหุ้นปรับปรุง (Adjusted EPS): $3.22 เท่าเดิม YoY ลดลง 3% จากคาดการณ์

ภาพรวมตลาดและการเติบโต
หุ้น McDonald’s ปรับขึ้นในช่วงเปิดตลาดหลังรายงานผลประกอบการ โดยบริษัทรายงานการเติบโตของรายได้ในทุกภาคส่วน

  • ยอดขายเทียบเท่าร้าน (Global comparable sales): เพิ่มขึ้น 3.6% YoY ในไตรมาส 3/2025 โดยมาจากธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น 4.7%

  • ธุรกิจที่บริษัทเป็นเจ้าของ: เติบโต 2.4%

  • ธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ: เติบโต 4.3%

  • ยอดขายรวม: เพิ่มขึ้น 6% ที่อัตราแลกเปลี่ยนคงที่

การเติบโตของยอดขายเทียบเท่าเป็นตัวชี้วัดที่ดีสำหรับบริษัทที่มีความเป็นผู้ใหญ่ในตลาดแข่งขันสูง ซึ่งหลายบริษัทเลือกใช้กลยุทธ์ลดราคา

กลยุทธ์และการตอบสนองตลาด

  • จำนวนลูกค้ากลุ่มรายได้ต่ำในสหรัฐฯ ลดลงสองหลัก ขณะที่กลุ่มรายได้สูงเพิ่มขึ้นสองหลักในไตรมาสเดียวกัน ช่วยชดเชยผลกระทบ

  • McDonald’s เปิดตัวสินค้าพิเศษราคาต่ำเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด

  • ขยายส่วนเครื่องดื่ม เช่น Cold Brew Coffee และเครื่องดื่มผลไม้สดชื่น ตรงโจมตี Starbucks ที่กำลังเผชิญความท้าทาย

  • กลยุทธ์นี้ช่วยสร้างรายได้หลากหลายและชดเชยความอ่อนแอของภาคธุรกิจ

กำไรและอัตราผลตอบแทน

  • การเติบโตของกำไรช้ากว่าการเติบโตของยอดขาย เนื่องจากดอกเบี้ยและภาษีสูงขึ้น

  • อย่างไรก็ตามในเชิงปฏิบัติ McDonald’s มีไตรมาสที่มั่นคง

หุ้นและมูลค่า

  • หุ้นปรับขึ้นเพียง 3% ในปีนี้ แต่ยังซื้อขายที่อัตราส่วน P/E >25

  • สะท้อนความมั่นคงของบริษัทและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการเติบโตในระยะยาว แม้ตลาดจะเผชิญความท้าทาย

Source: xStation5
 

 

 

