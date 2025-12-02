Michael Burry ปะทะ Tesla 💡

นักลงทุนชื่อดัง Michael Burry กลับโจมตีหุ้นเทคโนโลยีอีกครั้ง 💡
ใน Substack ใหม่ของเขา “Cassandra Unchained” Burry ระบุว่า Tesla (TSLA.US) ถูก ประเมินมูลค่าเกินจริงอย่างสุดโต่ง (absurdly overvalued) และจัดให้อยู่ในรายการ ฟองสบู่เก็งกำไร ร่วมกับ Nvidia และ Palantir
Burry ปิดกองทุน Scion Asset Management ในเดือนพฤศจิกายน และเปิดตัว newsletter แบบจ่ายเงิน เดือนละ £39 โดยอธิบายว่าการบริหารกองทุนเดิมมีข้อจำกัดด้านกฎระเบียบ ทำให้เขาไม่สามารถสื่อสารได้อย่างอิสระ ปัจจุบันมีผู้สมัครสมาชิกมากกว่า 35,000 คน โดยเขาวางแผนโพสต์ 1–2 ครั้งต่อสัปดาห์
ปัญหาการเจือจางหุ้นของ Tesla
-
Burry ชี้ว่า ผู้ถือหุ้น Tesla สูญเสียมูลค่าประมาณ 3.6% ต่อปี หากไม่มีการซื้อคืนหุ้น (share buyback) ผ่านแพ็กเกจค่าตอบแทนพนักงานที่ออกหุ้นเพิ่ม
-
เทียบกับ Amazon สูญเสีย 1.3% และ Palantir สูญเสีย 4.6%
-
สิ่งที่ Burry เรียกว่า “tragic algebra” คือการสูญเสียมูลค่าของผู้ถือหุ้นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ตลาดมักมองข้ามตรงนี้ เพราะถือว่าค่าตอบแทนหุ้นไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเงินสด
แพ็กเกจค่าตอบแทนของ Elon Musk
-
ผู้ถือหุ้นอนุมัติแพ็กเกจสูงถึง 1 พันล้าน USD ช่วงปลายตุลาคม – พฤศจิกายน
-
อาจได้รับในช่วง 10 ปี หาก Tesla บรรลุเป้าหมายสำคัญ เช่น มูลค่าตลาด 8.5 ล้านล้าน USD
-
Burry มองว่านี่เป็น การรับประกันว่าต้องออกหุ้นเพิ่มอีก
-
Tesla ปัจจุบันมี P/E เกือบ 300 เท่าของกำไร ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสัดส่วน “พาย” ที่เล็กลงเรื่อย ๆ แม้ราคาหุ้นยังสูง
Burry ชี้ ironical pattern ของ Tesla
-
นักลงทุนเคยเข้าหา รถไฟฟ้า จนกว่าคู่แข่งปรากฏ
-
ต่อมาเข้าหา ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ จนกว่าคู่แข่งปรากฏ
-
ล่าสุดเข้าหา หุ่นยนต์ จนกว่าคู่แข่งปรากฏ
-
เมื่อการเติบโตของ Tesla ชะงัก เรื่องราวก็เปลี่ยนไปที่ Cybercab และ Optimus robot
-
ทุกครั้งที่ธุรกิจอ่อนแรง narrative จะเปลี่ยนไปยัง frontier ใหม่
The forward P/E ratio for Tesla shares for the next 12 months is currently hovering around its highest level in five years. Source: Koyfin
TSLA shares are maintaining their long-term upward trend after returning above the 50-day EMA (blue curve on the chart) last week. Source: xStation
