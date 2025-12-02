อ่านเพิ่มเติม
Michael Burry ปะทะ Tesla 💡

นักลงทุนชื่อดัง Michael Burry กลับโจมตีหุ้นเทคโนโลยีอีกครั้ง 💡

ใน Substack ใหม่ของเขา “Cassandra Unchained” Burry ระบุว่า Tesla (TSLA.US) ถูก ประเมินมูลค่าเกินจริงอย่างสุดโต่ง (absurdly overvalued) และจัดให้อยู่ในรายการ ฟองสบู่เก็งกำไร ร่วมกับ Nvidia และ Palantir

Burry ปิดกองทุน Scion Asset Management ในเดือนพฤศจิกายน และเปิดตัว newsletter แบบจ่ายเงิน เดือนละ £39 โดยอธิบายว่าการบริหารกองทุนเดิมมีข้อจำกัดด้านกฎระเบียบ ทำให้เขาไม่สามารถสื่อสารได้อย่างอิสระ ปัจจุบันมีผู้สมัครสมาชิกมากกว่า 35,000 คน โดยเขาวางแผนโพสต์ 1–2 ครั้งต่อสัปดาห์

ปัญหาการเจือจางหุ้นของ Tesla

  • Burry ชี้ว่า ผู้ถือหุ้น Tesla สูญเสียมูลค่าประมาณ 3.6% ต่อปี หากไม่มีการซื้อคืนหุ้น (share buyback) ผ่านแพ็กเกจค่าตอบแทนพนักงานที่ออกหุ้นเพิ่ม

  • เทียบกับ Amazon สูญเสีย 1.3% และ Palantir สูญเสีย 4.6%

  • สิ่งที่ Burry เรียกว่า “tragic algebra” คือการสูญเสียมูลค่าของผู้ถือหุ้นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ตลาดมักมองข้ามตรงนี้ เพราะถือว่าค่าตอบแทนหุ้นไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเงินสด

แพ็กเกจค่าตอบแทนของ Elon Musk

  • ผู้ถือหุ้นอนุมัติแพ็กเกจสูงถึง 1 พันล้าน USD ช่วงปลายตุลาคม – พฤศจิกายน

  • อาจได้รับในช่วง 10 ปี หาก Tesla บรรลุเป้าหมายสำคัญ เช่น มูลค่าตลาด 8.5 ล้านล้าน USD

  • Burry มองว่านี่เป็น การรับประกันว่าต้องออกหุ้นเพิ่มอีก

  • Tesla ปัจจุบันมี P/E เกือบ 300 เท่าของกำไร ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสัดส่วน “พาย” ที่เล็กลงเรื่อย ๆ แม้ราคาหุ้นยังสูง

Burry ชี้ ironical pattern ของ Tesla

  • นักลงทุนเคยเข้าหา รถไฟฟ้า จนกว่าคู่แข่งปรากฏ

  • ต่อมาเข้าหา ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ จนกว่าคู่แข่งปรากฏ

  • ล่าสุดเข้าหา หุ่นยนต์ จนกว่าคู่แข่งปรากฏ

  • เมื่อการเติบโตของ Tesla ชะงัก เรื่องราวก็เปลี่ยนไปที่ Cybercab และ Optimus robot

  • ทุกครั้งที่ธุรกิจอ่อนแรง narrative จะเปลี่ยนไปยัง frontier ใหม่

 

The forward P/E ratio for Tesla shares for the next 12 months is currently hovering around its highest level in five years. Source: Koyfin

 

TSLA shares are maintaining their long-term upward trend after returning above the 50-day EMA (blue curve on the chart) last week. Source: xStation

4 ธันวาคม 2025, 17:26

