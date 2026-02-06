อ่านเพิ่มเติม
14:56 · 6 กุมภาพันธ์ 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดแรงงานแคนาดา และดัชนี Michigan

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ (06/02/2026)

วันนี้ไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจใหญ่ ๆ ทำให้ตลาดได้พักหลังจากเริ่มสัปดาห์ที่เข้มข้น นักลงทุนจะจับตาเพียงข้อมูลสำคัญบางตัว:

  • แคนาดา: รายงานตลาดแรงงาน

  • สหรัฐฯ: ดัชนี Preliminary University of Michigan

  • อื่น ๆ: กิจกรรมภาคน้ำมัน และข้อมูลเครดิตผู้บริโภค

ผลของข้อมูลเหล่านี้อาจมีผลต่อความรู้สึกตลาดเล็กน้อย แต่โดยรวมคาดว่าวันนี้ตลาดจะค่อนข้างสงบ

รายละเอียดเวลา CET:

  • 08:00 เยอรมนี – การค้าต่างประเทศ (ธ.ค.)

    • ดุลการค้า: 17.1 พันล้านยูโร (คาด 14.1)

    • การส่งออก s.a. (m/m): 4% (คาด 1%)

    • การนำเข้า s.a. (m/m): 1.4% (คาด 0.2%)

  • 08:00 เยอรมนี – การผลิตอุตสาหกรรม (ธ.ค.)

    • Production s.a. (m/m): -1.9%

    • Production w.d.a. (y/y): -0.6%

  • 08:00 สวีเดน – ดัชนีราคาผู้บริโภค (ม.ค.)

    • CPI (m/m): 0.1%

    • Core CPI (y/y): 0.4%

  • 08:00 นอร์เวย์ – การประมวลผลอุตสาหกรรม (m/m, ธ.ค.): -0.1%

  • 08:30 ฮังการี – การผลิตอุตสาหกรรมเบื้องต้น (ธ.ค.)

    • s.a. (m/m): -2%

    • y/y: -5.4%

  • 08:45 ฝรั่งเศส – ดุลการค้าต่างประเทศ s.a. (ธ.ค.): -4.1 พันล้านยูโร

  • 09:00 สวิตเซอร์แลนด์ – อัตราว่างงาน (ม.ค.): 3%

  • 09:00 เช็ก – การผลิตอุตสาหกรรม (y/y, ธ.ค.): 3.2%

  • 09:00 เช็ก – ดุลการค้า (ธ.ค.): 10 พันล้าน CZK

  • 09:00 สเปน – การผลิตอุตสาหกรรม w.d.a. (y/y, ธ.ค.): 4.5%

  • 12:00 ชิลี – CPI (m/m, ม.ค.): 0.4%

  • 14:00 โปแลนด์ – บันทึกการประชุม MPC (ม.ค.)

  • 14:30 แคนาดา – ตลาดแรงงาน (ม.ค.)

    • อัตราว่างงาน: 6.8%

    • การจ้างงานรวม: +7.1k

    • งานเต็มเวลา: +50.2k

    • งานพาร์ทไทม์: -42k

  • 16:00 สหรัฐฯ – University of Michigan Preliminary (ก.พ.)

    • Index: 55.2

    • Short-term inflation: 4

    • Long-term inflation: 3.3

  • 16:00 แคนาดา – Ivey PMI s.a. (ม.ค.): 49.9

  • 18:00 สหรัฐฯ – Speech Fed Philip Jefferson

  • 19:00 สหรัฐฯ – Oil Rig Count (รายสัปดาห์): 412

  • 21:00 สหรัฐฯ – Consumer Credit (USD, ธ.ค.): 8.5 พันล้าน

5 กุมภาพันธ์ 2026, 20:56

🔵 การแถลงข่าว ECB (LIVE)
5 กุมภาพันธ์ 2026, 20:44

BREAKING: ECB คงอัตราดอกเบี้ยตามคาด! 💶
5 กุมภาพันธ์ 2026, 20:41

📌 BoE คงดอกเบี้ย | GBPUSD ร่วงเล็กน้อย หลังเสียงโหวตเชิงพิราบ 📉
5 กุมภาพันธ์ 2026, 15:35

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ธนาคารกลางถูกเบนความสนใจโดยความผันผวนของตลาดหุ้น (05.02.2026)
