ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดแรงงานแคนาดา และดัชนี Michigan

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ (06/02/2026)
วันนี้ไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจใหญ่ ๆ ทำให้ตลาดได้พักหลังจากเริ่มสัปดาห์ที่เข้มข้น นักลงทุนจะจับตาเพียงข้อมูลสำคัญบางตัว:
แคนาดา: รายงานตลาดแรงงาน
สหรัฐฯ: ดัชนี Preliminary University of Michigan
อื่น ๆ: กิจกรรมภาคน้ำมัน และข้อมูลเครดิตผู้บริโภค
ผลของข้อมูลเหล่านี้อาจมีผลต่อความรู้สึกตลาดเล็กน้อย แต่โดยรวมคาดว่าวันนี้ตลาดจะค่อนข้างสงบ
รายละเอียดเวลา CET:
08:00 เยอรมนี – การค้าต่างประเทศ (ธ.ค.)
ดุลการค้า: 17.1 พันล้านยูโร (คาด 14.1)
การส่งออก s.a. (m/m): 4% (คาด 1%)
การนำเข้า s.a. (m/m): 1.4% (คาด 0.2%)
08:00 เยอรมนี – การผลิตอุตสาหกรรม (ธ.ค.)
Production s.a. (m/m): -1.9%
Production w.d.a. (y/y): -0.6%
08:00 สวีเดน – ดัชนีราคาผู้บริโภค (ม.ค.)
CPI (m/m): 0.1%
Core CPI (y/y): 0.4%
08:00 นอร์เวย์ – การประมวลผลอุตสาหกรรม (m/m, ธ.ค.): -0.1%
08:30 ฮังการี – การผลิตอุตสาหกรรมเบื้องต้น (ธ.ค.)
s.a. (m/m): -2%
y/y: -5.4%
08:45 ฝรั่งเศส – ดุลการค้าต่างประเทศ s.a. (ธ.ค.): -4.1 พันล้านยูโร
09:00 สวิตเซอร์แลนด์ – อัตราว่างงาน (ม.ค.): 3%
09:00 เช็ก – การผลิตอุตสาหกรรม (y/y, ธ.ค.): 3.2%
09:00 เช็ก – ดุลการค้า (ธ.ค.): 10 พันล้าน CZK
09:00 สเปน – การผลิตอุตสาหกรรม w.d.a. (y/y, ธ.ค.): 4.5%
12:00 ชิลี – CPI (m/m, ม.ค.): 0.4%
14:00 โปแลนด์ – บันทึกการประชุม MPC (ม.ค.)
14:30 แคนาดา – ตลาดแรงงาน (ม.ค.)
อัตราว่างงาน: 6.8%
การจ้างงานรวม: +7.1k
งานเต็มเวลา: +50.2k
งานพาร์ทไทม์: -42k
16:00 สหรัฐฯ – University of Michigan Preliminary (ก.พ.)
Index: 55.2
Short-term inflation: 4
Long-term inflation: 3.3
16:00 แคนาดา – Ivey PMI s.a. (ม.ค.): 49.9
18:00 สหรัฐฯ – Speech Fed Philip Jefferson
19:00 สหรัฐฯ – Oil Rig Count (รายสัปดาห์): 412
21:00 สหรัฐฯ – Consumer Credit (USD, ธ.ค.): 8.5 พันล้าน
🔵 การแถลงข่าว ECB (LIVE)
BREAKING: ECB คงอัตราดอกเบี้ยตามคาด! 💶
📌 BoE คงดอกเบี้ย | GBPUSD ร่วงเล็กน้อย หลังเสียงโหวตเชิงพิราบ 📉
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ธนาคารกลางถูกเบนความสนใจโดยความผันผวนของตลาดหุ้น (05.02.2026)