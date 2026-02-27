ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อยุโรปและดัชนี PPI สหรัฐฯ เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องจับตา

วันนี้มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญจากหลายประเทศ ได้แก่ France, Spain, Germany, United States และ Canada
โดยตลาดจะโฟกัสไปที่ตัวเลข เงินเฟ้อ (Inflation) และ GDP เป็นหลัก
ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยสะท้อนสุขภาพเศรษฐกิจ ภาวะราคา การบริโภค และทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศหลักในยุโรปและอเมริกาเหนือ
ในฝรั่งเศสและสเปน นักลงทุนจับตาตัวเลขเงินเฟ้อเบื้องต้น รวมถึง PPI และ HICP ซึ่งสะท้อนแรงกดดันด้านราคาในระบบเศรษฐกิจ
ส่วนเยอรมนีจะรายงานราคานำเข้า เงินเฟ้อผู้บริโภค และข้อมูลตลาดแรงงาน
ทางฝั่งสหรัฐฯ ตลาดจะติดตาม ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI), ดัชนี PMI และการใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง
ขณะที่แคนาดาจะเผยแพร่ GDP รายไตรมาสและรายเดือน เพื่อประเมินโมเมนตัมการเติบโตของเศรษฐกิจ
📅 ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ (CET)
08:00 – Sweden
• ยอดค้าปลีก (m/m) ม.ค. 0.1% | ก่อนหน้า -0.6%
• ยอดค้าปลีก (y/y) ม.ค. 4.1% | ก่อนหน้า 2.3%
• ดุลการค้าต่างประเทศ 6.3 พันล้าน SEK | ก่อนหน้า 5.8 พันล้าน
08:00 – Germany
• ราคานำเข้า (m/m) 1.1% | คาด 0.6%
• ราคานำเข้า (y/y) -2.3%
08:00 – Norway
• ยอดค้าปลีกไม่รวมรถยนต์ (m/m) 1.1%
08:00 – Turkey
• อัตราว่างงาน 8.1%
08:30 – Hungary
• PPI (m/m) -0.4%
• PPI (y/y) -3.4%
• อัตราว่างงาน 4.4%
08:45 – France
• เงินเฟ้อเบื้องต้น (CPI/HICP) เดือนก.พ.
• PPI เดือนม.ค.
• GDP ไตรมาส 4 (q/q) คาด 0.2%
• การใช้จ่ายผู้บริโภค (m/m) 0.3%
09:00 – Spain
• เงินเฟ้อเบื้องต้น (CPI/HICP)
• CPI (y/y) คาด 2.2%
09:00 – Switzerland
• GDP ไตรมาส 4 (q/q) 0.2%
09:00 – Poland
• ดัชนีตลาดแรงงาน 77.5
09:55 – Germany
• อัตราว่างงาน 6.3%
13:00 – Chile
• การผลิตภาคอุตสาหกรรม (y/y) 0.1%
• อัตราว่างงาน 8%
14:00 – Germany
• เงินเฟ้อเบื้องต้นเดือนก.พ.
• CPI (y/y) 2%
14:30 – Canada
• GDP ไตรมาส 4 (annualized) 0.0%
• GDP รายเดือน (m/m) 0.1%
14:30 – United States
• PPI (m/m) 0.3%
• Core PPI (m/m) 0.3%
• PPI (y/y) 2.6%
• Core PPI (y/y) 3%
15:45 – Chicago, United States
• Chicago PMI 52.8
16:00 – United States
• การลงทุนก่อสร้าง (m/m)
19:00 – United States
• จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันรายสัปดาห์ 406 แท่น
GDP แคนาดาพัง; ดัชนีเงินเฟ้อผู้ผลิตสหรัฐฯ เร่งตัว 🚨
