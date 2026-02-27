ข่าวเด่นวันนี้ 27 ก.พ.

อ่านเพิ่มเติม
  • กลุ่มชิป ดอลลาร์แข็งค่า และน้ำมันพุ่ง กดดันตลาดหุ้น Wall Street

🇪🇺 ตลาดหุ้นยุโรป

  • DAX ปิดบวกเล็กน้อย

  • FTSE 100 ขยับขึ้นเล็กน้อย

  • CAC 40 +0.7%
    → ภาพรวมตลาดยุโรปฟื้นตัวแบบจำกัด

🇺🇸 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

  • ผลประกอบการทำสถิติของ Nvidia ไม่สามารถหนุนตลาดโดยรวมได้

  • Nasdaq 100 -1.4%

  • S&P 500 -0.7%

  • ดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่า กดดันคู่เงิน EUR/USD

💻 กลุ่มเทคโนโลยี & เซมิคอนดักเตอร์

  • Nvidia -5.5%

  • Broadcom -6%

  • หุ้น Big Tech ส่วนใหญ่ปรับตัวลง ยกเว้น Meta Platforms

  • Heico ร่วงกว่า 10% จากความกังวลหนี้สูงและกำไรอ่อนแอ

📊 ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

  • ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก 212,000 ราย ต่ำกว่าคาดของ Dow Jones

  • ผู้ขอรับสวัสดิการต่อเนื่องลดลง
    → บ่งชี้ว่า Federal Reserve อาจชะลอการลดดอกเบี้ยต่อไป

🛢️ ตลาดพลังงาน (น้ำมัน & ก๊าซ)

  • ราคาน้ำมันปรับขึ้น จากความตึงเครียดระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ อิหร่าน

  • สต็อกก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ ลดลง

  • สัญญา Henry Hub Natural Gas ปรับตัวลงเกือบ 2.4%

💳 หุ้นรายตัวที่น่าสนใจ

  • Semafor ปฏิเสธข่าว Stripe ซื้อกิจการ

  • ส่งผลให้ PayPal ถูกเทขายหนัก

₿ ตลาดคริปโต

  • Bitcoin -2% ใกล้ $67,000

  • Ethereum -2.5%

  • XRP -5%

  • หุ้น Circle Internet Group ปรับขึ้นสวนตลาด

  •  

Source: xStation5

27 กุมภาพันธ์ 2026, 23:22

