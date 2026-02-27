ข่าวเด่นวันนี้ 27 ก.พ.

- กลุ่มชิป ดอลลาร์แข็งค่า และน้ำมันพุ่ง กดดันตลาดหุ้น Wall Street
- กลุ่มชิป ดอลลาร์แข็งค่า และน้ำมันพุ่ง กดดันตลาดหุ้น Wall Street
🇪🇺 ตลาดหุ้นยุโรป
-
DAX ปิดบวกเล็กน้อย
-
FTSE 100 ขยับขึ้นเล็กน้อย
-
CAC 40 +0.7%
→ ภาพรวมตลาดยุโรปฟื้นตัวแบบจำกัด
🇺🇸 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
-
ผลประกอบการทำสถิติของ Nvidia ไม่สามารถหนุนตลาดโดยรวมได้
-
Nasdaq 100 -1.4%
-
S&P 500 -0.7%
-
ดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่า กดดันคู่เงิน EUR/USD
💻 กลุ่มเทคโนโลยี & เซมิคอนดักเตอร์
-
Nvidia -5.5%
-
Broadcom -6%
-
หุ้น Big Tech ส่วนใหญ่ปรับตัวลง ยกเว้น Meta Platforms
-
Heico ร่วงกว่า 10% จากความกังวลหนี้สูงและกำไรอ่อนแอ
📊 ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ
-
ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก 212,000 ราย ต่ำกว่าคาดของ Dow Jones
-
ผู้ขอรับสวัสดิการต่อเนื่องลดลง
→ บ่งชี้ว่า Federal Reserve อาจชะลอการลดดอกเบี้ยต่อไป
🛢️ ตลาดพลังงาน (น้ำมัน & ก๊าซ)
-
ราคาน้ำมันปรับขึ้น จากความตึงเครียดระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ อิหร่าน
-
สต็อกก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ ลดลง
-
สัญญา Henry Hub Natural Gas ปรับตัวลงเกือบ 2.4%
💳 หุ้นรายตัวที่น่าสนใจ
-
Semafor ปฏิเสธข่าว Stripe ซื้อกิจการ
-
ส่งผลให้ PayPal ถูกเทขายหนัก
₿ ตลาดคริปโต
-
Bitcoin -2% ใกล้ $67,000
-
Ethereum -2.5%
-
XRP -5%
-
หุ้น Circle Internet Group ปรับขึ้นสวนตลาด
Source: xStation5
GDP แคนาดาพัง; ดัชนีเงินเฟ้อผู้ผลิตสหรัฐฯ เร่งตัว 🚨
GDP แคนาดาพัง; ดัชนีเงินเฟ้อผู้ผลิตสหรัฐฯ เร่งตัว 🚨
เหลือไม่มาก! หุ้น GRAB ฟรี ⏰
🔴LIVE:สัญญาณมือโปรจับจังหวะไม้แรก