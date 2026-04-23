Morning Wrap: การหยุดยิงหนุนตลาดวอลล์สตรีทปรับตัวขึ้น แต่ความไม่แน่นอนทางการเมืองยังคงอยู่

- การซื้อขายใน Wall Street เมื่อวานปิดตลาดในโทนบวกอย่างแข็งแกร่ง โดยดัชนีหลักของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นพร้อมกัน การปรับตัวขึ้นครั้งนี้ได้รับแรงหนุนหลักจากข่าว การหยุดยิงที่ประกาศโดย Donald Trump ก่อนการเจรจากับอิหร่าน ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้นประมาณ 1% Nasdaq เพิ่มขึ้นมากกว่า 1.6% และ Dow Jones เพิ่มขึ้น 0.8%
- ตามรายงานจากแหล่งข่าวทำเนียบขาว ประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump ยัง ไม่ได้กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนสำหรับการขยายข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน การไม่มีเส้นตายสะท้อนความต้องการรักษาความยืดหยุ่นในการเจรจา แต่ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความยั่งยืนของข้อตกลง
- Trump ระบุว่า การเจรจากับอิหร่านอาจเริ่มได้เร็วที่สุดในวันศุกร์ ขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของการไกล่เกลี่ยและเงื่อนไขต่าง ๆ สัญญาณปัจจุบันชี้ว่ามีโอกาสเริ่มการพูดคุยภายใน 36–72 ชั่วโมงข้างหน้า แต่สถานการณ์ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเนื่องจากข้อขัดแย้งสำคัญยังไม่ได้รับการแก้ไข
- ฝั่งอิหร่านระบุว่า อุปสรรคหลักของการเจรจาคือ การละเมิดข้อตกลง การคว่ำบาตร และการข่มขู่ พร้อมย้ำว่า การหยุดยิงจะมีความหมายก็ต่อเมื่อมีการยกเลิกข้อจำกัดบางส่วน
- หลังจากความตึงเครียดล่าสุด ราคาน้ำมัน Brent ปรับตัวขึ้นและยังคงอยู่แถวระดับ 97 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- ด้านเศรษฐกิจเยอรมนีได้ ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2026 ลงอย่างรุนแรงจากประมาณ 1% เหลือเพียง 0.5% โดยให้เหตุผลจากผลกระทบของความขัดแย้งอิหร่าน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นกำลังกดดันราคาพลังงานและสร้างแรงกดต่อเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันการส่งออกที่อ่อนแอและเงินเฟ้อที่สูงขึ้นยิ่งชะลอการฟื้นตัว
- ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นสู่ 54.9 ในเดือนเมษายน สูงกว่าคาดการณ์อย่างมาก สะท้อนการขยายตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบระยะเวลานาน โดยได้แรงหนุนจากคำสั่งซื้อใหม่และการผลิต
- ขณะเดียวกัน PMI ของออสเตรเลียปรับขึ้นสู่ 50.1 จาก 46.6 บ่งชี้ว่าภาคเอกชนกลับเข้าสู่ภาวะขยายตัวเล็กน้อย โดยภาคบริการเป็นตัวนำหลัก ขณะที่ภาคการผลิตก็กลับมาเหนือระดับ 50
- ในตลาดค่าเงิน ดอลลาร์สหรัฐยังคง แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่
- ตลาดหุ้นเอเชียยังคงถูกกดดันจากความตึงเครียดสหรัฐฯ–อิหร่าน ซึ่งทำให้ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงลดลง
- ในตลาดโลหะมีค่า บรรยากาศก็อ่อนตัวลงเช่นกัน โดย ทองคำลดลงประมาณ 0.7% ทดสอบระดับ 4,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ เงินร่วงมากกว่า 2.5% หลุดระดับ 76 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- คริปโตเคอร์เรนซีก็อยู่ในภาวะอ่อนตัว โดย Bitcoin ลดลงเล็กน้อย และ Ethereum ลดลงมากกว่า 2%
- ด้านผลประกอบการ Tesla รายงานกำไรดีกว่าคาด โดยเฉพาะในด้านความสามารถในการทำกำไร ซึ่งได้รับการตอบรับเชิงบวกจากนักลงทุน อย่างไรก็ตาม รายงานยังสะท้อนว่า บริษัทกำลังเข้าสู่ ช่วงการพัฒนาที่ท้าทายมากขึ้น โดยเน้นไปที่โครงการที่ใช้เงินลงทุนสูง เช่น AI หุ่นยนต์ และระบบขับขี่อัตโนมัติ
ข่าวเด่นวันนี้ 23 เม.ย.
