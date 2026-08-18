Morning Wrap: น้ำมัน Brent พุ่งทะลุ 91 ดอลลาร์

📈 ตลาดหุ้นและหุ้นรายตัว
- Nvidia ยักษ์ใหญ่ด้านชิปของสหรัฐฯ เตรียมลงทุนสูงสุด 105 พันล้านดอลลาร์ เพื่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ขนาด 8 GW ในรัฐโอไฮโอสำหรับให้ OpenAI เช่า ขณะที่ Microsoft และ Salesforce กำลังพิจารณาเข้าซื้อแพลตฟอร์ม Darwinbox ก่อนเข้าตลาดหุ้น
- รายได้ประจำต่อปี (ARR) ของ Anthropic พุ่งเกิน 65 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้นมากกว่า 7 เท่านับจากสิ้นปีที่แล้ว สร้างความเชื่อมั่นก่อนการ IPO ที่วางแผนไว้
- ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลงแรง: Nikkei 225 ของญี่ปุ่นร่วงกว่า 1.6% จากแรงขายใน Kioxia และ Murata, KOSPI ของเกาหลีใต้ลดลง 1.1% ขณะที่หุ้นเทคโนโลยีจีน เช่น JD.com และ Meituan เผชิญแรงขายเช่นกัน
- Wall Street ปิดตลาดภายใต้แรงกดดันจากแรงขาย: S&P 500 ลดลงสู่ 7,742 จุด (-0.3%), Nasdaq 100 ลดลงสู่ 29,898 จุด (-0.6%) และ Microsoft ร่วงกว่า 3% สู่ 480 ดอลลาร์
- ดัชนี CAC 40 ของยุโรปร่วง 0.79% จากการเพิ่มขึ้นของสถานะ Short ใน พันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศส (OAT) หลังเกิดความขัดแย้งทางการเมืองเกี่ยวกับงบประมาณปี 2027
🏛️ เศรษฐกิจมหภาค
- ตลาดพันธบัตรทั่วโลกเผชิญแรงเทขายอย่างหนัก: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปีแตะ 5.3% สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นสู่ราว 2.95% ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นในรอบ 3 ทศวรรษ
- ปริมาณการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทั่วโลกกำลังลดลงอย่างชัดเจน โดยในเดือนมิถุนายนลดลงสู่ 9.299 ล้านล้านดอลลาร์ จากการลดพอร์ตของนักลงทุนจาก ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และจีน โดยนักวิเคราะห์จาก ING มองว่าแนวโน้มดังกล่าวอาจทำให้แรงเทขายพันธบัตรยืดเยื้อ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนสูงขึ้นและอาจกระทบราคาทองคำ
- Goldman Sachs มองว่าโอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยมีน้อยมาก เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้ออยู่ในระดับอ่อนแอ แต่ตลาดยังจับตาแรงกดดันด้านต้นทุนจากสินค้าโภคภัณฑ์ก่อนการประชุม Jackson Hole
- ทางการจีนเปิดตัวแผนกระตุ้นการบริโภคในระดับท้องถิ่น ขณะที่ PBoC กำลังพิจารณาปรับลดอัตรา LPR และเปลี่ยนเครื่องมือหลักในการเพิ่มสภาพคล่องไปสู่การทำ Reverse Repo อายุข้ามคืน
🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์
- ราคาน้ำมัน Brent พุ่งเหนือ 91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI ยืนเหนือ 84 ดอลลาร์ หลังเกิดเหตุโจมตีเรือพาณิชย์ใน ช่องแคบฮอร์มุซ และข้อตกลงชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านระยะ 60 วันสิ้นสุดลง แม้ข้อตกลงดังกล่าวแทบไม่มีผลในทางปฏิบัติแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนว่าสหรัฐฯ จะเลือกยกระดับการโจมตีในขณะนี้
- แม้ยังไม่มีการเจรจาอย่างเป็นทางการ แต่มีการพูดคุยผ่านตัวแทน โดยมีข่าวลือว่าอิหร่านจะควบคุมเรือที่ เข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่โอมานจะดูแลเรือที่เดินทางออก โดยมีสหรัฐฯ เข้าร่วมด้วย แต่มีรายงานว่าอิหร่านปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว
- Diesel crack spread ของสหรัฐฯ พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 102.20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการที่เพิ่มขึ้นในภาคเกษตรกรรมและการขนส่ง
- ทองคำปรับตัวลงสู่ราว 4,392 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังเผชิญแนวต้านทางเทคนิคสำคัญที่ 4,500 ดอลลาร์ แม้ธนาคารกลางทั่วโลกเข้าซื้อทองคำเกือบ 300 ตันในไตรมาส 2 และ Wells Fargo ยังคงเป้าหมายราคาทองคำปี 2026 ที่ 4,900–5,100 ดอลลาร์
- ทองแดง กำลังเผชิญภาวะอุปทานตึงตัวและ Spread ในตลาด LME ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ BHP ระบุว่าทองแดงได้แซงหน้าแร่เหล็กขึ้นมาเป็นสินค้าที่สร้างผลกำไรหลักของบริษัท
- ตลาดสินค้าเกษตรปรับตัวขึ้นแรง โดย โกโก้เพิ่มขึ้น 5.09% (+9.94% ในรอบสัปดาห์) และ น้ำส้มเพิ่มขึ้น 3.18%
💱 ตลาดเงินตรา
- ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) เข้าแทรกแซงตลาดค่าเงิน ด้วยการขายดอลลาร์เพื่อช่วยลดแรงกดดันต่อเงินรูปี หลัง USDINR เคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุด จากเงินทุนไหลออกและราคาน้ำมันที่สูง
- USDJPY เคลื่อนไหวบริเวณ 159.7 ใกล้ระดับต่ำสุดของเงินเยนในรอบ 2 สัปดาห์ หลังผลจากการแทรกแซงตลาดร่วมระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นครั้งก่อนเริ่มลดลง
- NZDUSD ร่วงต่ำกว่า 0.5900 หลังข้อมูลเศรษฐกิจจีน เช่น ยอดค้าปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคมออกมาน่าผิดหวัง
- นักวิเคราะห์สถาบันมองว่า ดอลลาร์สหรัฐอาจอ่อนค่าลงในระยะกลาง เมื่อเทียบกับ EUR และ GBP (Westpac) ขณะที่ Morgan Stanley มองว่า Carry Trade ใน EURAUD ยังน่าสนใจ โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.53
₿ คริปโตเคอร์เรนซี
- Bitcoin ยังคงทรงตัวเหนือระดับ 64,000 ดอลลาร์ โดย Fundstrat คาดว่าความผันผวนอาจเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 30% ในช่วง 2 เดือนข้างหน้า
- ตลาด Altcoin เผชิญแรงขาย โดย Gala ร่วง 15.53% และ Filecoin ลดลง 7.76%
🌍 ภูมิรัฐศาสตร์
- เกิดเหตุระเบิดบนเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ห้องเครื่องได้รับความเสียหายและมีลูกเรือเสียชีวิต 1 ราย เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกับการสิ้นสุดข้อตกลงพักรบระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงคำขู่จากวอชิงตัน ส่งผลให้ความเสี่ยงในการยกระดับความขัดแย้งเพิ่มขึ้นอย่างมาก
- โดรนกว่า 180 ลำถูกยิงตกเหนือภูมิภาคมอสโก ในการโจมตีครั้งใหญ่ ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายคือศูนย์โลจิสติกส์ของ Wildberries
🔭 ตลาดที่น่าจับตา
- WTI Crude ได้รับผลโดยตรงจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ใน ช่องแคบฮอร์มุซ และกำลังทดสอบระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์เหนือ 84 ดอลลาร์
- Copper มีค่า Z-score สูงมาก (+3.23) ขณะที่ Spread ในตลาด LME ตึงตัว และโครงสร้างกำไรของ BHP เปลี่ยนจากแร่เหล็กมาเป็นทองแดง
- Gala ราคาปรับตัวลงแรง ส่งผลให้ Z-score ต่ำกว่าค่าปกติอย่างมาก (-1.45) ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเทขายแบบ Panic หรือเปิดโอกาสให้เกิด Short Squeeze
- Nikkei 225 ดัชนีร่วง 1.62% แม้มี Z-score สูงถึง +3.49 ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี
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