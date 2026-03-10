- ทุกการขึ้นราคาช่วงต้นสัปดาห์ถูกลบออกหมดแล้ว น้ำมัน WTI กลับลงต่ำกว่า 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
กราฟ Oil.WTI กรอบเวลา D1:
ตลาดน้ำมันอยู่ในสภาวะไม่แน่นอนสูง ราคาน้ำมัน Brent เมื่อเช้าวานนี้พุ่งใกล้ 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2022 จากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในความขัดแย้งตะวันออกกลางและความปั่นป่วนบนเส้นทางขนส่งสำคัญผ่านช่องแคบฮอร์มุซ อย่างไรก็ตาม ในช่วงท้ายตลาดเกิดแรงขายหนัก ทำให้ราคาลบล้างการขึ้นทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ ความไม่แน่นอนนี้สะท้อนว่าตลาดน้ำมันยังคงถูกปัจจัยเก็งกำไรครอบงำ นักลงทุนจึงควรระมัดระวังในช่วงเวลานี้
