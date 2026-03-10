อ่านเพิ่มเติม
10:40 · 10 มีนาคม 2026

น้ำมัน "กลับตัว" ลดแรง

ประเด็นหลัก
-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
ประเด็นหลัก
  • ทุกการขึ้นราคาช่วงต้นสัปดาห์ถูกลบออกหมดแล้ว น้ำมัน WTI กลับลงต่ำกว่า 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

กราฟ Oil.WTI กรอบเวลา D1:

ตลาดน้ำมันอยู่ในสภาวะไม่แน่นอนสูง ราคาน้ำมัน Brent เมื่อเช้าวานนี้พุ่งใกล้ 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2022 จากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในความขัดแย้งตะวันออกกลางและความปั่นป่วนบนเส้นทางขนส่งสำคัญผ่านช่องแคบฮอร์มุซ อย่างไรก็ตาม ในช่วงท้ายตลาดเกิดแรงขายหนัก ทำให้ราคาลบล้างการขึ้นทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ ความไม่แน่นอนนี้สะท้อนว่าตลาดน้ำมันยังคงถูกปัจจัยเก็งกำไรครอบงำ นักลงทุนจึงควรระมัดระวังในช่วงเวลานี้

xStation5

13 มีนาคม 2026, 18:30

🔴LIVE: 3 ปัจจัยที่กำลังขับเคลื่อนตลาด
13 มีนาคม 2026, 14:20

สรุปข่าวเช้า: ไฟเขียวซื้อน้ำมันรัสเซียได้ 30 วัน
12 มีนาคม 2026, 21:33

โคเนื้อฟิวเจอร์สลง หลัง JBS ปิดโรงงาน ราคาข้าวโพด-ตะวันออกกลางกดดัน 📌
12 มีนาคม 2026, 21:30

เข้าร่วม Workshop ปลดล็อกเคล็ดลับเทรดทอง
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก