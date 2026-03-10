ข่าวเด่นวันนี้ 10 มี.ค.

- สรุปรายวัน: ความตึงเครียบตะวันออกกลางจุดชนวนตลาดน้ำมัน
เป็นอีกวันที่ความขัดแย้งใน อ่าวเปอร์เซีย ดำเนินต่อไป และสถานการณ์ในภูมิภาคยังคง ตึงเครียดสูง
หลังจากการยกระดับความขัดแย้งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว แตะระดับประมาณ 115–120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ชั่วคราว โดยเป็นผลจากการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านโดย สหรัฐฯ และอิสราเอล และการตอบโต้ของอิหร่านต่อ แหล่งน้ำมันในภูมิภาค ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับ ความไม่แน่นอนด้านอุปทานน้ำมันโลก
กลุ่ม G7 ประกาศความพร้อมที่จะ ปล่อยคลังสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ หากตลาดมีความจำเป็น โดยเป้าหมายของมาตรการนี้คือ ควบคุมการพุ่งขึ้นอย่างฉับพลันของราคา และบรรเทาผลกระทบจากความไม่แน่นอนด้านอุปทานที่เกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
เพียงแค่การประกาศความเป็นไปได้ของการเข้ามาแทรกแซงจาก G7 ก็ช่วย คลายความตึงเครียดในตลาดบางส่วน และทำให้ ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง จนเหลือต่ำกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่าเขากำลัง วิเคราะห์ทางเลือกต่าง ๆ เพื่อจำกัดราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง พร้อมกล่าวว่าเขามีแผนเพื่อหยุดการขึ้นราคาน้ำมันเพิ่มเติม แต่ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียด
ดัชนีวอลล์สตรีท ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน แม้ว่าบางส่วนของการปรับตัวลดลงก่อนหน้านี้จะถูกชดเชยเล็กน้อย ขณะนี้ก่อนเวลา 20:00 น. ดัชนี Dow Jones ลดลงประมาณ 0.7%, S&P 500 ลดลงราว 0.3%, ขณะที่ Nasdaq ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
ตลาดยุโรป ซื้อขายภายใต้แนวโน้มการขายชัดเจนวันนี้ FTSE 100 ของอังกฤษลดลงกว่า 0.3%, CAC 40 ของฝรั่งเศสลดเกือบ 1%, DAX ของเยอรมนีลดประมาณ 0.8%, และ IBEX 35 ของสเปนลดลงกว่า 0.7%
ในเดือนมกราคม ภาคอุตสาหกรรมเยอรมนี บันทึกคำสั่งซื้อที่ลดลงอย่างมาก 11.1% ต่อเดือน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.5% ชดเชยการเพิ่มขึ้น 6.4% ในเดือนธันวาคม โดย คำสั่งซื้อภายในประเทศลดลง 16.2%, คำสั่งซื้อจากต่างประเทศลด 7.1%, ขณะที่ การผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง 0.5%
ตลาดโลหะมีค่า:
-
ทองคำ ลดลงราว 0.5% อยู่ที่ประมาณ 5,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์
-
โลหะเงิน ปรับตัวขึ้นประมาณ 1.7% แตะใกล้ 85 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั้ง
-
แพลเลเดียมและแพลทินัม ปรับตัวขึ้นเช่นกัน มากกว่า 4% ในวันนี้
ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ลดลงมากกว่า 6% ในการซื้อขายวันนี้
ตลาดคริปโตเคอร์เรนซี:
-
ความเชื่อมั่นเป็นบวก ส่วนใหญ่ Altcoins ปรับตัวขึ้น
-
Bitcoin เพิ่มขึ้นมากกว่า 3.5% เหนือ 68,000 ดอลลาร์
-
Ether เพิ่มขึ้นมากกว่า 4% ทะลุ 2,000 ดอลลาร์
