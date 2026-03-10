อ่านเพิ่มเติม
10 มีนาคม 2026

ฝรั่งเศสจะรับประกันการขนส่งปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มุซหรือไม่❓⚓

ฝรั่งเศสประกาศส่งเรือรบ 8 ลำ รวมทั้ง เรือบรรทุกเครื่องบิน และ เรือบรรทุกทหารขึ้นบก 2 ลำ ไปยัง ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, ทะเลแดง และช่องแคบฮอร์มุซ

ประธานาธิบดี Emmanuel Macron ประกาศภารกิจ คุ้มครองเรือเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งสำหรับการเดินเรือ โดยชี้ว่า การโจมตีไซปรัสถือเป็นการโจมตีต่อยุโรปทั้งมวล ซึ่งเป็นเหตุผลที่สนับสนุนการตอบสนองร่วมกันอย่างเข้มแข็ง

วัตถุประสงค์ของปฏิบัติการนี้:

  • เพิ่มความปลอดภัยในการเดินเรือ

  • ปกป้อง เส้นทางอุปทานน้ำมันและก๊าซสำคัญ

หากภารกิจประสบความสำเร็จ จะช่วย เสถียรภาพการไหลเวียนพลังงานไปยุโรป และ ลดแรงกดดันต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์

 

อย่างน่าสนใจ ยุโรปไม่ได้พึ่งพาน้ำมันที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซมากนัก เพียงประมาณ 4% ของความต้องการทั้งหมด

การรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคนี้จึง ส่งผลบวกต่อประเทศในเอเชียมากกว่า เพราะพวกเขายัง ไม่มีความหลากหลายด้านพลังงานเท่ายุโรป

ที่มา: Bloomberg Financial LP

