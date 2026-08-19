น้ำมันร่วงหลังทรัมป์แสดงท่าที ⬇️ เตหะรานจะยอมให้สหรัฐฯ ควบคุมช่องแคบฮอร์มุซหรือไม่? 🚢

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์ข้อความหลายรายการบน Truth Social โดยมีใจความสำคัญดังนี้:
- ไม่มีการเจรจา: ทรัมป์ระบุว่า ขณะนี้ไม่มีการเจรจากับอิหร่าน และไม่มีแผนที่จะจัดการเจรจา
- การปิดล้อมทางทะเลยังดำเนินต่อไป: ปฏิบัติการของกองทัพเรือสหรัฐฯ ที่มุ่งเป้าไปยังท่าเรือของอิหร่านยังคงดำเนินอยู่
- ช่องแคบฮอร์มุซ “เปิดแล้ว”: ทรัมป์ระบุว่าช่องทางเดินเรือยังเปิดใช้งาน และทุ่นระเบิดทางทะเลทั้งหมดถูกนำออกหรือทำลายแล้ว อย่างไรก็ตาม ฝั่งอิหร่านยังยืนยันว่าช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดอยู่
ตลาดตอบรับ: ราคาน้ำมันเริ่มชะลอตัว
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวช่วยคลายแรงกดดันในตลาดน้ำมันชั่วคราว หลังนักลงทุนประเมินว่าความเสี่ยงด้านอุปทานอาจลดลง หากช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดดำเนินการได้ตามที่สหรัฐฯ ระบุ แม้สถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนสูงก็ตาม
ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงเล็กน้อยหลังจากมีแถลงการณ์ดังกล่าว ความเป็นไปได้ในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและการเก็บกู้ทุ่นระเบิดทางทะเล อาจช่วยให้การขนส่งน้ำมันดิบกลับมาเดินหน้าได้ โดยเส้นทางนี้รองรับน้ำมันราว 20% ของอุปทานโลก
ที่มา: xStation
การเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจทางภูมิรัฐศาสตร์
แถลงการณ์ของทรัมป์ยืนยันจุดยืนที่สหรัฐฯ แสดงออกมาอย่างต่อเนื่องว่า สหรัฐฯ ต้องการเข้าควบคุมช่องแคบฮอร์มุซในทางปฏิบัติแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ถึงขั้นเสนอให้ช่องแคบแห่งนี้อยู่ภายใต้เขตอำนาจของสหรัฐฯ
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นการลดทอนอำนาจต่อรองสำคัญของอิหร่าน เพราะที่ผ่านมา การขู่ว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นเครื่องมือหลักที่อิหร่านใช้กดดันตลาดพลังงาน
อิหร่านจะตอบโต้แบบไหน? เกมหมากรุกหรือสงครามแบบอสมมาตร?
สำหรับอิหร่าน การสูญเสียอำนาจควบคุมเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นทั้งความเสียหายต่อภาพลักษณ์และความพ่ายแพ้เชิงยุทธศาสตร์ แม้กองทัพเรืออิหร่านจะอยู่ในสถานะตั้งรับ แต่การตอบโต้กำลังก่อตัวขึ้นและมีแนวโน้มเป็นรูปแบบ สงครามอสมมาตร
ผู้บัญชาการทหารอิหร่านได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบ โดยระบุว่าเรือสามารถผ่านช่องแคบได้อย่างเสรี แต่ “เมื่อออกไปแล้ว อาจพบว่าตัวเรือมีรูอยู่หลายจุด”
สหรัฐฯ กำลังพยายามแสดงให้เห็นว่าจะใช้กำลังทหารเพื่อรักษาเสรีภาพในการเดินเรือ และกดดันเศรษฐกิจอิหร่านผ่านการปิดล้อม ขณะที่อิหร่านซึ่งไม่สามารถเผชิญหน้าโดยตรงกับกองทัพเรือสหรัฐฯ ได้ มีแนวโน้มที่จะหันมาใช้วิธีการอย่าง การก่อวินาศกรรม การโจมตีด้วยโดรน และปฏิบัติการลับ เพื่อแสดงให้เห็นว่า หากไม่ได้รับความยินยอมจากเตหะราน การขนส่งน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียก็ยังไม่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์
ปัจจัยดังกล่าวจึงยังเป็นความเสี่ยงที่อาจจำกัดการปรับตัวลงของราคาน้ำมันในวันนี้
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