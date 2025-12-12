อ่านเพิ่มเติม
NATGAS ร่วงกว่า 7% 🚨

NATGAS
สินค้าโภคภัณฑ์
ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) กำลังอยู่ในช่วงปรับฐานอย่างรุนแรง ราคาลดลงจากจุดสูงสุดสัปดาห์ที่แล้วที่ $5.5/MMBTU และกำลังทดสอบแนวรับสำคัญราว $4.3 แม้ว่ารายงาน EIA จะออกมาเป็นบวก แต่แรงขายยังคงต่อเนื่อง

ข้อสรุปสำคัญ:

ตลาดเพิกเฉยต่อข้อมูลย้อนหลัง: รายงาน EIA แสดงให้เห็นว่าสต็อกลดลงมากถึง -177 bcf (เทียบกับคาดการณ์ -166 bcf และตัวเลขก่อนหน้า -12 bcf) แม้ว่านี่สะท้อนถึงช่วงต้นเดือนธันวาคมที่หนาวที่สุดตั้งแต่ปี 2017 แต่ตลาดกำลังประเมินอนาคตมากกว่าผลลัพธ์ในอดีต การตอบสนองเชิงลบต่อข้อมูลเชิงบวกแบบนี้เป็นสัญญาณของความต้องการเก็งกำไรที่อ่อนแอ

การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มสภาพอากาศ: ตัวเร่งหลักของแรงขายมาจากการอัปเดตแบบจำลองสภาพอากาศของ NOAA การพยากรณ์ช่วงครึ่งหลังของเดือนธันวาคมคาดว่าจะมีคลื่นความร้อนเคลื่อนจากตะวันตกไปตะวันออกของสหรัฐฯ ซึ่งจะลดจำนวนวันความต้องการความร้อน (HDD) ในช่วงเวลาสำคัญอย่างมาก

 

Sources: NOAA

  • อุปทานยังเป็นภาระ: การผลิตก๊าซสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในสหรัฐฯ ทำให้มีขีดจำกัดต่อการเพิ่มขึ้นของราคาเมื่อแรงกดดันจากสภาพอากาศลดลง

    สถานะทางเทคนิค: ราคากำลังทดสอบแนวรับที่ $4.3/MMBTU ซึ่งตรงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (50-day EMA) ซึ่งตลาดยังไม่ได้ทดสอบตั้งแต่ 20 ตุลาคม อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัด RSI 14 วันล่าสุดยังไม่บ่งชี้ว่าก๊าซอยู่ในภาวะขายมากเกินไป (oversold)

 

Source: xStation

12 ธันวาคม 2025, 15:44

