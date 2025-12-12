DE40 / DAX: ปรับตัวลดเล็กน้อย 📉

ความเชื่อมั่นของตลาดหุ้นเยอรมนีวันนี้อยู่ในระดับ ปานกลางในเชิงบวก แม้ว่าดัชนีจะ ปรับลดส่วนหนึ่งของกำไรที่ผ่านมา ดัชนียังคงอยู่เหนือ 24,000 จุด แต่ลดลงเพียง 0.2% ในวันนี้
หุ้น Rheinmetall ยังคงปรับตัวขึ้นหลังจากได้รับ คำแนะนำเชิงบวกจาก Bernstein ขณะเดียวกัน ยูเครน ได้ส่งแผนสันติภาพฉบับปรับปรุงกับรัสเซียไปยังสหรัฐอเมริกา
หุ้น Carl Zeiss ปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจาก การเติบโตของรายได้
หุ้น Delivery Hero อยู่ภายใต้ แรงกดดัน หลังจากการเปลี่ยนแปลง เรตติ้งจาก Citi และ Cantor Fitzgerald
Audi จะขายหุ้นส่วนใหญ่ในสตูดิโอออกแบบอิตาเลียน Italdesign Giugiaro SpA ให้กับ UST จากสหรัฐอเมริกา
การประกาศ ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญระดับโลกวันนี้ คือ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ เวลา 14:30 CET
ภาคซอฟต์แวร์ยุโรป ทำผลงานได้ดีแม้หุ้น Oracle (ORCL.US) ลดลงมากกว่า 10% หลังรายงานผลประกอบการในสหรัฐฯ
หลังปิดตลาดสหรัฐฯ หุ้น Costco และ Broadcom จะรายงานผลประกอบการ
ดัชนียังคง เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญสองเส้น ได้แก่ EMA50 (เส้นสีส้ม) และ EMA200 (เส้นสีแดง)
Source: xStation5
Carl Zeiss Meditec ภายใต้แรงกดดัน
Carl Zeiss Meditec (AFX.DE) รายงาน รายได้ Q4 2025 เติบโต 7.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 2.228 พันล้านยูโร แม้ตลาดเผชิญความท้าทายและแรงกดดันจาก ภาษีศุลกากรและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (FX) อย่างไรก็ตาม หุ้นปรับตัวลง แตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ วันนี้ ส่วนหนึ่งมาจากผลกระทบของภาษีและการแข่งขันที่รุนแรงจำกัดศักยภาพขาขึ้น
ไฮไลท์สำคัญของผลประกอบการ:
กำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 1.61 ยูโร และ EPS ที่ปรับแล้ว อยู่ที่ 1.90 ยูโร ยืนยันการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ยอดขายอุปกรณ์เติบโต 2.3% ในขณะที่ ยอดขาย consumables พุ่ง 15.2% ช่วยปรับปรุงคุณภาพรายได้อย่างชัดเจน
บริษัททำ รายได้ซ้ำ (Recurring Revenue) 50% เป็นครั้งแรก เสริมความยืดหยุ่นต่อความผันผวนของตลาด
คำสั่งซื้อในมือ (Order Book) เพิ่มขึ้น 18.2% YoY อยู่ที่ 2.288 พันล้านยูโร สะท้อนความต้องการสูงเข้าสู่ปีงบประมาณถัดไป
EBITDA เพิ่มขึ้น 3.5% อยู่ที่ 258 ล้านยูโร แม้มาร์จิ้นลดลงเล็กน้อยจาก 12% เป็น 11.6%
บริษัทยังคง รักษาตำแหน่งแข่งขันในตลาดสำคัญ เช่น จีนและญี่ปุ่น แม้เผชิญแรงกดดันด้านกฎระเบียบและการแข่งขันท้องถิ่นที่สูงขึ้น
การ บูรณาการหน่วยดิจิทัลเข้ากับธุรกิจหลัก คาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเร่งการขยายผลิตภัณฑ์
แนวโน้มปีหน้า: คาด รายได้เติบโตออร์แกนิกแบบกลางตัวเลข อยู่ที่ประมาณ 2.3 พันล้านยูโร โดยเป้าหมาย EBITDA margin ~12.5%
เป้าหมายระยะ 3–5 ปี: เติบโตออร์แกนิกกลางถึงสูง และ EBITDA margin 16–20% แสดงถึงความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจและเพิ่มความสามารถทำกำไร
กลยุทธ์สำคัญ: ย้ำความสำคัญของการรักษาตลาดจีน เพราะการไม่อยู่ในตลาดนี้อาจสร้างความเสี่ยงต่อธุรกิจ
ต้นทุนแรงกดดัน: ภาษีสหรัฐเพิ่มกว่า 10 ล้านยูโร ขณะที่ผลกระทบจาก FX ติดลบมากกว่า 20 ล้านยูโร ส่งผลต่อมาร์จิ้น Q4
ความเสี่ยงต่อเนื่อง: การแข่งขันจากผู้เล่นท้องถิ่นและความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบในจีนยังคงสูง
โมเดล VBP ของจีน (Volume-Based Procurement) ยังคงกดดันราคาขายและมาร์จิ้น เป็นความท้าทายต่อภาค medtech อย่างต่อเนื่อง
Source: xStation5
Bernstein upgraded Rheinmetall (RHM.DE) to “outperform,” with a price target of EUR 2,050 per share. The stock recently hit an all-time high of EUR 2,000 and is currently trading about 20% below that level.
Source: xStation5
Citi lowered its target price for Delivery Hero (DHER.DE) to EUR 19 per share, while Cantor Fitzgerald issued a “neutral” rating with a target of EUR 21.5. Both recommendations suggest limited upside from current levels.
Source: xStation5
