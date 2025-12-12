ข่าวเด่นวันนี้

-
หุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวหลังจากถูกกดดันจากความอ่อนแอของหุ้นเทคโนโลยี โดย S&P 500 ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย, Nasdaq ลดลง 0.6% และ Russell 2000 ขึ้น 1.1%
หุ้น Oracle ร่วง 9% หลังนักลงทุนกังวลเรื่องการเติบโตของรายได้อย่างระมัดระวังและการลงทุนใน AI อย่างหนัก
หุ้น Broadcom, Costco และ Lululemon Athletica เตรียมรายงานผลประกอบการไตรมาส
Walt Disney (DIS.US) ประกาศความร่วมมือกับ OpenAI ลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์และเป็นพันธมิตรหลักในการใช้แพลตฟอร์ม Sora พร้อมตัวละครกว่า 200 ตัวจาก Disney, Marvel, Pixar และ Star Wars
Eli Lilly (LLY.US) เผยผลการทดลอง Phase III ยาลดน้ำหนัก retatrutide แสดงผลลดน้ำหนักเฉลี่ย 23% และสูงสุดเกือบ 29% ภายใน 68 สัปดาห์
ราคาก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ปรับตัวลดลงราว -9% ทดสอบแนวรับสำคัญที่ $4.2/MMBTU แม้รายงาน EIA จะออกมาสนับสนุน
การยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น 44,000 ราย สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2020 หลังช่วงรัฐบาลปิดทำการทำให้ข้อมูลหยุดชะงักชั่วคราว
Forex: เงินฟรังก์สวิสและยูโรแข็งค่ามากที่สุด ด้านดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง คู่ EURUSD ทำจุดสูงสุดตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม
โลหะมีค่า: SILVER ทำจุดสูงสุดใหม่เพิ่มเกือบ 4% ขณะที่ GOLD ขยับขึ้น 1.3%
คริปโตเคอร์เรนซี: Bitcoin ราคาราว 90,680 ดอลลาร์
หุ้นเด่นรายสัปดาห์ – Jabil Inc
Broadcom (AVGO.US) หุ้นร่วง 5% แม้รายงานผลประกอบการแข็งแกร่งและความต้องการ AI สูง 🗽
สรุปข่าวเช้า
ริเวียน (Rivian) กำลังพัฒนาชิป AI ของตัวเองสำหรับการขับขี่อัตโนมัติ 💡