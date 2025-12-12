อ่านเพิ่มเติม
15:44 · 12 ธันวาคม 2025

ข่าวเด่นวันนี้

  • หุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวหลังจากถูกกดดันจากความอ่อนแอของหุ้นเทคโนโลยี โดย S&P 500 ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย, Nasdaq ลดลง 0.6% และ Russell 2000 ขึ้น 1.1%

    • หุ้น Oracle ร่วง 9% หลังนักลงทุนกังวลเรื่องการเติบโตของรายได้อย่างระมัดระวังและการลงทุนใน AI อย่างหนัก

    • หุ้น Broadcom, Costco และ Lululemon Athletica เตรียมรายงานผลประกอบการไตรมาส

  • Walt Disney (DIS.US) ประกาศความร่วมมือกับ OpenAI ลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์และเป็นพันธมิตรหลักในการใช้แพลตฟอร์ม Sora พร้อมตัวละครกว่า 200 ตัวจาก Disney, Marvel, Pixar และ Star Wars

  • Eli Lilly (LLY.US) เผยผลการทดลอง Phase III ยาลดน้ำหนัก retatrutide แสดงผลลดน้ำหนักเฉลี่ย 23% และสูงสุดเกือบ 29% ภายใน 68 สัปดาห์

  • ราคาก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ปรับตัวลดลงราว -9% ทดสอบแนวรับสำคัญที่ $4.2/MMBTU แม้รายงาน EIA จะออกมาสนับสนุน

  • การยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น 44,000 ราย สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2020 หลังช่วงรัฐบาลปิดทำการทำให้ข้อมูลหยุดชะงักชั่วคราว

  • Forex: เงินฟรังก์สวิสและยูโรแข็งค่ามากที่สุด ด้านดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง คู่ EURUSD ทำจุดสูงสุดตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม

  • โลหะมีค่า: SILVER ทำจุดสูงสุดใหม่เพิ่มเกือบ 4% ขณะที่ GOLD ขยับขึ้น 1.3%

  • คริปโตเคอร์เรนซี: Bitcoin ราคาราว 90,680 ดอลลาร์

