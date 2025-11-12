ข่าวเด่น: ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็กสหรัฐฯ (NFIB) ออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย

ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็กของสหรัฐฯ (NFIB Business Optimism Index) เดือนตุลาคม ออกมาที่ 98.20
(คาดการณ์ 98.3 / ก่อนหน้า 98.80)
ข้อมูลบ่งชี้ว่า ความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดเล็กในสหรัฐฯ — ซึ่งจ้างงานเกือบครึ่งหนึ่งของแรงงานอเมริกัน — อ่อนตัวลงในเดือนตุลาคม
อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่ต่ำกว่าคาดนี้ถือว่า ต่างจากที่คาดไม่มากนัก
ข่าวเด่น: อัตราเงินเฟ้อฝรั่งเศสและสเปนออกมาตรงตามคาด 📌
ปฏิทินเศรษฐกิจ: GDP ยูโรโซน และถ้อยแถลงจากสมาชิก FOMC เพิ่มเติม 🎙️
สรุปข่าวเช้า
ข่าวเด่น: คู่เงิน USDCHF แทบไม่ตอบสนองต่อข้อมูล PPI ของสวิตเซอร์แลนด์