อ่านเพิ่มเติม
08:52 · 12 พฤศจิกายน 2025

ข่าวเด่น: ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็กสหรัฐฯ (NFIB) ออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย

ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็กของสหรัฐฯ (NFIB Business Optimism Index) เดือนตุลาคม ออกมาที่ 98.20
(คาดการณ์ 98.3 / ก่อนหน้า 98.80)

 ข้อมูลบ่งชี้ว่า ความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดเล็กในสหรัฐฯ — ซึ่งจ้างงานเกือบครึ่งหนึ่งของแรงงานอเมริกัน — อ่อนตัวลงในเดือนตุลาคม
อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่ต่ำกว่าคาดนี้ถือว่า ต่างจากที่คาดไม่มากนัก

14 พฤศจิกายน 2025, 16:33

ข่าวเด่น: อัตราเงินเฟ้อฝรั่งเศสและสเปนออกมาตรงตามคาด 📌
14 พฤศจิกายน 2025, 14:51

ปฏิทินเศรษฐกิจ: GDP ยูโรโซน และถ้อยแถลงจากสมาชิก FOMC เพิ่มเติม 🎙️
14 พฤศจิกายน 2025, 14:50

สรุปข่าวเช้า
13 พฤศจิกายน 2025, 16:31

ข่าวเด่น: คู่เงิน USDCHF แทบไม่ตอบสนองต่อข้อมูล PPI ของสวิตเซอร์แลนด์

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก