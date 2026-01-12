อ่านเพิ่มเติม
รายงาน NFP ล่าสุดบอกอะไรกับเรา?

การตีความข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐเริ่มซับซ้อนขึ้นสำหรับนักวิเคราะห์และนักลงทุน
รายงาน NFP ล่าสุดก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น

ภาพรวมเบื้องต้น

  • รายงานดูเหมือนบวกในระดับแรก แสดงถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานสหรัฐปลายปี 2025

  • แต่เมื่อพิจารณาตัวเลขจริง จะเห็นรายละเอียดและแนวโน้มบางอย่างที่สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP)

  • เพิ่ม 50,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่ตลาดคาด 60,000 และลดลงจากเดือนก่อน 56,000

  • แม้ไม่ใช่ตัวเลขอ่อนแอหรือวิกฤติ แต่เป็นการ ลดลงต่อเนื่องของการเติบโตการจ้างงาน

  • ย้อนหลังปี 2024 และ 2023 ตัวเลข NFP อยู่ราว 200,000 แสดงให้เห็นว่า การจ้างงานลดลงเกือบ 70% เมื่อเทียบปีต่อปี

  • รายงาน BLS ยืนยันว่า ตลอดปี 2025 การจ้างงานเพิ่ม 584,000 ตำแหน่ง ขณะที่ปี 2024 เพิ่ม 2 ล้านตำแหน่ง

การปรับปรุงข้อมูลย้อนหลัง (Revisions)

  • เดือนตุลาคมปรับลดลง 68,000 ตำแหน่ง

  • เดือนพฤศจิกายนปรับลดเหลือ 56,000 ตำแหน่ง

  • หมายความว่าเศรษฐกิจสร้างงานน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์เกิน 100,000 ตำแหน่ง และสะท้อนการ ประเมินสูงเกินจริงในข้อมูลเบื้องต้น

อัตราการว่างงาน

  • เดือนธันวาคม 2025 ลดลง จาก 4.5% → 4.4% แสดงถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน

  • อย่างไรก็ดี รายละเอียดที่ถูกมองข้ามคือ BLS ใช้หลายเกณฑ์วัดอัตราการว่างงาน:

    • U-4: รวมผู้ว่างงานและ “ผู้ท้อถอย”

    • U-6: วัดกว้างขึ้น รวมถึงผู้ที่ถูกบังคับให้ทำงานพาร์ทไทม์ เพิ่มขึ้น 8.7% ในตุลาคม และ 8.4% ในธันวาคม

งานชั่วคราวและ Gig-economy

  • การจ้างงานชั่วคราวเพิ่ม 980,000 ตำแหน่งในปี 2025

  • การเติบโตไม่ได้กระจายอย่างสม่ำเสมอ ส่วนใหญ่เกิดใน ครึ่งหลังของปี

  • งานชั่วคราวทำให้ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่ำ เพราะระบบสนับสนุนจำกัดและมีเงื่อนไขซับซ้อน

การเรียกร้องสวัสดิการต่อเนื่อง

  • เพิ่มขึ้น 1.19 ล้านครั้ง สูงกว่าคาด

  • สะท้อนว่า ผู้ที่ได้รับสวัสดิการอยู่ต่อเนื่อง ยังคงว่างงานนาน

ภาคเอกชน

  • การเติบโตการจ้างงานเพียง 37,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่คาด 64,000

  • แสดงว่า ภาครัฐ อาจเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดแรงงานหลัก แม้ว่ามีการหยุดงานและปลดพนักงานจำนวนมาก

  • อย่างไรก็ตาม ข้อสันนิษฐานนี้ไม่ได้รับการยืนยันจาก BLS

ผลกระทบต่อกลุ่มสังคมต่าง ๆ

  • ปัญหาการว่างงานไม่กระทบทุกกลุ่มเท่ากัน

  • เยาวชนอายุ 16–24 ปี อัตราการว่างงานสูงสุด 10.4%

  • วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 16 ปี สูงถึง 15.7%

ภาคอุตสาหกรรมที่เติบโตสูงสุด

  • เดือนธันวาคม: ค้าปลีกและอาหาร-เครื่องดื่ม

  • แต่ในภาพรวมปี พวกนี้เป็น ภาคที่สูญเสียงานสุทธิสูงสุด

  • ภาคที่เติบโตอย่างสม่ำเสมอ: ดูแลและสาธารณสุข

แนวโน้มและข้อสังเกตสำคัญ

  • ตลาดแรงงานยังคง แข็งแกร่งในภาพรวม แม้อัตราการว่างงานสูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี (ไม่รวมช่วง COVID)

  • ตัวเลขการจ้างงานบางส่วนสะท้อนเพียง งานพาร์ทไทม์ที่ให้รายได้แต่ไม่พึ่งพาตัวเองได้

  • สถานการณ์เยาวชนในตลาดแรงงาน แย่ไปจนถึงขั้นวิกฤติ

  • แนวโน้มการจ้างงานสะท้อน สังคมผู้สูงอายุ และการลงทุนเพิ่มในสาธารณสุขและ AI

  • นโยบายดอกเบี้ยปัจจุบันของสหรัฐ ไม่สะท้อนสภาพแรงงานจริง

  • FED มี พื้นที่ปรับนโยบายจำกัด จากมาตรการ pro-inflation ของรัฐบาลและผลกระทบ AI

สรุปแล้ว NFP ล่าสุดสะท้อนทั้งความแข็งแกร่งและความท้าทาย ของตลาดแรงงานสหรัฐ:

  • การจ้างงานชะลอลง แต่แรงงานยังใกล้เต็มอัตรา

  • งานชั่วคราวและพาร์ทไทม์เพิ่มขึ้น

  • เยาวชนและบางภาคส่วนยังคงประสบปัญหา

  • ตัวเลขนี้บอก นักลงทุนและ Fed ว่าแนวทางนโยบายการเงินจะต้องระมัดระวังมากขึ้น

