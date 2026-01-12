รายงาน NFP ล่าสุดบอกอะไรกับเรา?

การตีความข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐเริ่มซับซ้อนขึ้นสำหรับนักวิเคราะห์และนักลงทุน
รายงาน NFP ล่าสุดก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น
ภาพรวมเบื้องต้น
-
รายงานดูเหมือนบวกในระดับแรก แสดงถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานสหรัฐปลายปี 2025
-
แต่เมื่อพิจารณาตัวเลขจริง จะเห็นรายละเอียดและแนวโน้มบางอย่างที่สำคัญ
การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP)
-
เพิ่ม 50,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่ตลาดคาด 60,000 และลดลงจากเดือนก่อน 56,000
-
แม้ไม่ใช่ตัวเลขอ่อนแอหรือวิกฤติ แต่เป็นการ ลดลงต่อเนื่องของการเติบโตการจ้างงาน
-
ย้อนหลังปี 2024 และ 2023 ตัวเลข NFP อยู่ราว 200,000 แสดงให้เห็นว่า การจ้างงานลดลงเกือบ 70% เมื่อเทียบปีต่อปี
-
รายงาน BLS ยืนยันว่า ตลอดปี 2025 การจ้างงานเพิ่ม 584,000 ตำแหน่ง ขณะที่ปี 2024 เพิ่ม 2 ล้านตำแหน่ง
การปรับปรุงข้อมูลย้อนหลัง (Revisions)
-
เดือนตุลาคมปรับลดลง 68,000 ตำแหน่ง
-
เดือนพฤศจิกายนปรับลดเหลือ 56,000 ตำแหน่ง
-
หมายความว่าเศรษฐกิจสร้างงานน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์เกิน 100,000 ตำแหน่ง และสะท้อนการ ประเมินสูงเกินจริงในข้อมูลเบื้องต้น
อัตราการว่างงาน
-
เดือนธันวาคม 2025 ลดลง จาก 4.5% → 4.4% แสดงถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน
-
อย่างไรก็ดี รายละเอียดที่ถูกมองข้ามคือ BLS ใช้หลายเกณฑ์วัดอัตราการว่างงาน:
-
U-4: รวมผู้ว่างงานและ “ผู้ท้อถอย”
-
U-6: วัดกว้างขึ้น รวมถึงผู้ที่ถูกบังคับให้ทำงานพาร์ทไทม์ เพิ่มขึ้น 8.7% ในตุลาคม และ 8.4% ในธันวาคม
-
งานชั่วคราวและ Gig-economy
-
การจ้างงานชั่วคราวเพิ่ม 980,000 ตำแหน่งในปี 2025
-
การเติบโตไม่ได้กระจายอย่างสม่ำเสมอ ส่วนใหญ่เกิดใน ครึ่งหลังของปี
-
งานชั่วคราวทำให้ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่ำ เพราะระบบสนับสนุนจำกัดและมีเงื่อนไขซับซ้อน
การเรียกร้องสวัสดิการต่อเนื่อง
-
เพิ่มขึ้น 1.19 ล้านครั้ง สูงกว่าคาด
-
สะท้อนว่า ผู้ที่ได้รับสวัสดิการอยู่ต่อเนื่อง ยังคงว่างงานนาน
ภาคเอกชน
-
การเติบโตการจ้างงานเพียง 37,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่คาด 64,000
-
แสดงว่า ภาครัฐ อาจเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดแรงงานหลัก แม้ว่ามีการหยุดงานและปลดพนักงานจำนวนมาก
-
อย่างไรก็ตาม ข้อสันนิษฐานนี้ไม่ได้รับการยืนยันจาก BLS
ผลกระทบต่อกลุ่มสังคมต่าง ๆ
-
ปัญหาการว่างงานไม่กระทบทุกกลุ่มเท่ากัน
-
เยาวชนอายุ 16–24 ปี อัตราการว่างงานสูงสุด 10.4%
-
วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 16 ปี สูงถึง 15.7%
ภาคอุตสาหกรรมที่เติบโตสูงสุด
-
เดือนธันวาคม: ค้าปลีกและอาหาร-เครื่องดื่ม
-
แต่ในภาพรวมปี พวกนี้เป็น ภาคที่สูญเสียงานสุทธิสูงสุด
-
ภาคที่เติบโตอย่างสม่ำเสมอ: ดูแลและสาธารณสุข
แนวโน้มและข้อสังเกตสำคัญ
-
ตลาดแรงงานยังคง แข็งแกร่งในภาพรวม แม้อัตราการว่างงานสูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี (ไม่รวมช่วง COVID)
-
ตัวเลขการจ้างงานบางส่วนสะท้อนเพียง งานพาร์ทไทม์ที่ให้รายได้แต่ไม่พึ่งพาตัวเองได้
-
สถานการณ์เยาวชนในตลาดแรงงาน แย่ไปจนถึงขั้นวิกฤติ
-
แนวโน้มการจ้างงานสะท้อน สังคมผู้สูงอายุ และการลงทุนเพิ่มในสาธารณสุขและ AI
-
นโยบายดอกเบี้ยปัจจุบันของสหรัฐ ไม่สะท้อนสภาพแรงงานจริง
-
FED มี พื้นที่ปรับนโยบายจำกัด จากมาตรการ pro-inflation ของรัฐบาลและผลกระทบ AI
สรุปแล้ว NFP ล่าสุดสะท้อนทั้งความแข็งแกร่งและความท้าทาย ของตลาดแรงงานสหรัฐ:
-
การจ้างงานชะลอลง แต่แรงงานยังใกล้เต็มอัตรา
-
งานชั่วคราวและพาร์ทไทม์เพิ่มขึ้น
-
เยาวชนและบางภาคส่วนยังคงประสบปัญหา
-
ตัวเลขนี้บอก นักลงทุนและ Fed ว่าแนวทางนโยบายการเงินจะต้องระมัดระวังมากขึ้น
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
ตลาดยุโรปความเชื่อมั่นปะปน ขณะที่ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง
การใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องไปจนถึงปลายปี 2025 📈📌
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาด Wall Street จับตาข้อมูล ยอดขายปลีกสหรัฐฯ และ PPI 🗽