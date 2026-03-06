ปฏิทินเศรษฐกิจ – ทุกสายตาจับตา NFP

📊 ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ – จับตา NFP (06.03.2026)
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้มีหนึ่งในข้อมูลสำคัญที่สุดของเดือน นั่นคือรายงาน การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ (Non-Farm Payrolls – NFP) แม้ว่าตลาดการเงินยังคงให้ความสนใจกับสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเป็นหลัก แต่หากข้อมูลเศรษฐกิจวันนี้ออกมาแข็งแกร่ง อาจทำให้ความคาดหวังที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลดลงอีก
นอกจากนี้ควรสังเกตว่า ตัวเลข NFP ครั้งก่อนออกมาดีกว่าคาดอย่างมาก แม้ก่อนหน้าตลาดจะมีมุมมองค่อนข้างลบ ขณะเดียวกันรายงาน ADP ล่าสุด ก็ปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน
📅 Economic Calendar
🕙 10:00 GMT
🇪🇺 ยูโรโซน – GDP ไตรมาส 4/2025 (ตัวเลขสุดท้าย)
คาดการณ์: 1.3% YoY (ก่อนหน้า: 1.4%)
🕜 13:30 GMT
🇺🇸 สหรัฐ – Non-Farm Payrolls (ก.พ.)
คาดการณ์: 60K (ก่อนหน้า: 130K)
🕜 13:30 GMT
🇺🇸 สหรัฐ – อัตราการว่างงาน (ก.พ.)
คาดการณ์: 4.3% (ก่อนหน้า: 4.3%)
🕜 13:30 GMT
🇺🇸 สหรัฐ – ค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมง (ก.พ.)
คาดการณ์: 3.7% YoY (ก่อนหน้า: 3.7%)
🕜 13:30 GMT
🇺🇸 สหรัฐ – ยอดค้าปลีก (ก.พ.)
คาดการณ์: -0.3% MoM (ก่อนหน้า: 0.0%)
🕜 13:30 GMT
🇺🇸 สหรัฐ – Core Retail Sales (ก.พ.)
คาดการณ์: 0.1% MoM (ก่อนหน้า: 0.0%)
