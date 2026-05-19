ราคา Nickel ปรับตัวขึ้น หลัง Indonesia เตรียมเข้มงวดมาตรการควบคุมการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ 📈

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nickel (NICKEL) ที่ซื้อขายบน London Metal Exchange พุ่งขึ้นแตะเกือบ 19,000 ดอลลาร์ต่อตันในวันนี้ หลังมีรายงานว่า หน่วยงานรัฐของ Indonesia ซึ่งคิดเป็นราว 60% ของกำลังการผลิตนิกเกิลทั่วโลก อาจเตรียมเข้มงวดการควบคุมการส่งออกวัตถุดิบ
ผลจากประเด็นดังกล่าว ทำให้ตลาดเริ่ม price in ความเสี่ยงด้านอุปทานที่อาจลดลง ในช่วงที่ความต้องการนิกเกิลยังคงเติบโตต่อเนื่อง จากอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด รถยนต์ไฟฟ้า และการผลิตเหล็ก
ล่าสุด Goldman Sachs ระบุเป้าหมายราคานิกเกิลไว้ที่ 18,500 ดอลลาร์ต่อตันภายในสิ้นปี 2026 อย่างไรก็ตาม หากเกิดการหยุดชะงักด้านการส่งออกจากอินโดนีเซียอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งถือเป็นกรณีสุดโต่ง ราคานิกเกิลอาจได้รับแรงเก็งกำไรเพิ่มเติม และมีโอกาสทดสอบจุดสูงสุดใหม่บริเวณ 20,000 ดอลลาร์ต่อตัน
ในเชิงเทคนิค ปัจจุบันราคานิกเกิลกำลังเคลื่อนไหวใกล้ระดับ Fibonacci Retracement 38.2% ของรอบขาขึ้นล่าสุด และเปิดตลาดวันนี้ด้วย bullish gap สะท้อนโมเมนตัมเชิงบวกในระยะสั้น
Source: xStation5
Chart of the Day: สกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งปี 2026 ท่ามกลางเงาของเรื่องอื้อฉาว (19/05/2026)
Market Wrap: หุ้น SAP พุ่งแรง⚡ ตลาดหุ้นยุโรปกลับมาเป็นบวก🟩
โบนัสต้อนรับเทรดเดอร์ไทย
ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาค: อัตราการว่างงานอังกฤษเพิ่มขึ้น – ธนาคารกลางอังกฤษจะตอบสนองอย่างไร? (19.05.2026)