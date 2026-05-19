อ่านเพิ่มเติม
20:42 · 19 พฤษภาคม 2026

ราคา Nickel ปรับตัวขึ้น หลัง Indonesia เตรียมเข้มงวดมาตรการควบคุมการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ 📈

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nickel (NICKEL) ที่ซื้อขายบน London Metal Exchange พุ่งขึ้นแตะเกือบ 19,000 ดอลลาร์ต่อตันในวันนี้ หลังมีรายงานว่า หน่วยงานรัฐของ Indonesia ซึ่งคิดเป็นราว 60% ของกำลังการผลิตนิกเกิลทั่วโลก อาจเตรียมเข้มงวดการควบคุมการส่งออกวัตถุดิบ

ผลจากประเด็นดังกล่าว ทำให้ตลาดเริ่ม price in ความเสี่ยงด้านอุปทานที่อาจลดลง ในช่วงที่ความต้องการนิกเกิลยังคงเติบโตต่อเนื่อง จากอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด รถยนต์ไฟฟ้า และการผลิตเหล็ก

ล่าสุด Goldman Sachs ระบุเป้าหมายราคานิกเกิลไว้ที่ 18,500 ดอลลาร์ต่อตันภายในสิ้นปี 2026 อย่างไรก็ตาม หากเกิดการหยุดชะงักด้านการส่งออกจากอินโดนีเซียอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งถือเป็นกรณีสุดโต่ง ราคานิกเกิลอาจได้รับแรงเก็งกำไรเพิ่มเติม และมีโอกาสทดสอบจุดสูงสุดใหม่บริเวณ 20,000 ดอลลาร์ต่อตัน

ในเชิงเทคนิค ปัจจุบันราคานิกเกิลกำลังเคลื่อนไหวใกล้ระดับ Fibonacci Retracement 38.2% ของรอบขาขึ้นล่าสุด และเปิดตลาดวันนี้ด้วย bullish gap สะท้อนโมเมนตัมเชิงบวกในระยะสั้น

Source: xStation5

19 พฤษภาคม 2026, 20:41

Chart of the Day: สกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งปี 2026 ท่ามกลางเงาของเรื่องอื้อฉาว (19/05/2026)
19 พฤษภาคม 2026, 20:39

Market Wrap: หุ้น SAP พุ่งแรง⚡ ตลาดหุ้นยุโรปกลับมาเป็นบวก🟩
19 พฤษภาคม 2026, 20:00

โบนัสต้อนรับเทรดเดอร์ไทย
19 พฤษภาคม 2026, 15:10

ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาค: อัตราการว่างงานอังกฤษเพิ่มขึ้น – ธนาคารกลางอังกฤษจะตอบสนองอย่างไร? (19.05.2026)
สินค้าโภคภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก