Chart of the Day: สกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งปี 2026 ท่ามกลางเงาของเรื่องอื้อฉาว (19/05/2026)

- The Brazilian real remains the world’s best-performing currency in 2026*.
- However, last week saw a political scandal and a significant weakening of the currency.
- The Central Bank of Brazil’s interest rates remain very high, also in real terms.
- The country is benefiting from higher oil prices as well.
- The Brazilian real remains the world’s best-performing currency in 2026*.
- However, last week saw a political scandal and a significant weakening of the currency.
- The Central Bank of Brazil’s interest rates remain very high, also in real terms.
- The country is benefiting from higher oil prices as well.
สกุลเงินที่ทำผลงานดีที่สุดในปี 2026* อย่างเงินเรียลบราซิล ถูกกดดันอย่างหนักในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2025
กราฟ 1: USDBRL (29/10/2024 - 19/05/2026)
Source: xStation, 19/05/2026
- แม้ว่าเงินควาชาแซมเบีย, รูเบิลรัสเซีย และโคลอนคอสตาริกา จะให้ผลตอบแทนดีกว่าในตารางเปรียบเทียบ แต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มสกุลเงินที่เราติดตามเป็นประจำ
อะไรอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ครั้งนี้?
สาเหตุหลักของการอ่อนค่าของเงินเรียลบราซิลมาจากคลิปเสียงและข่าวที่เผยแพร่โดย The Intercept Brazil ซึ่งพาดพิงถึง Flavio Bolsonaro สมาชิกวุฒิสภาและผู้สมัครสายขวาสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนตุลาคม โดยตามรายงาน Flavio ถูกกล่าวหาว่าเรียกรับเงินหลายล้านดอลลาร์จาก Daniel Vorcaro อดีต CEO ของ Banco Master ซึ่งยอดธุรกรรมที่อยู่ระหว่างการสอบสวนคาดว่ามีมูลค่ามากกว่า 25 ล้านดอลลาร์
Bolsonaro ระบุว่าเงินดังกล่าวมีไว้เพื่อสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์ชีวประวัติเกี่ยวกับบิดาของเขา Jair Bolsonaro อดีตประธานาธิบดีบราซิลที่กำลังถูกคุมขัง โดย Flavio ยืนยันว่าเป็น “การสนับสนุนส่วนตัว 100%” สำหรับโครงการส่วนตัว และทั้ง Vorcaro กับ Banco Master จะไม่ได้รับผลประโยชน์ทางการเมืองใด ๆ ตอบแทน
อย่างไรก็ตาม ตำรวจกลางและศาลฎีกาของ Brazil ได้เริ่มสอบสวนทันที ซึ่งแม้ Flavio จะออกมาชี้แจง แต่คะแนนนิยมของเขาก็เริ่มลดลง ก่อนหน้านี้เขาถูกมองว่าเป็นตัวเต็งในการเลือกตั้ง โดยตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม เขานำหน้า Luiz Inácio Lula da Silva หรือ Lula บนแพลตฟอร์ม Polymarket และในหลายโพลสำรวจความคิดเห็น
ตลาดมองว่าความเป็นไปได้ที่ Lula ฝั่งซ้ายจะกลับมาชนะเลือกตั้ง เป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจ เนื่องจากรัฐบาลอาจขาดความพยายามในการควบคุมวินัยทางการคลัง ทั้งที่งบขาดดุลของประเทศสูงเกิน 8% ของ GDP ต่อเนื่องมาแล้ว 3 ปี อย่างไรก็ตาม ตลาดดูเหมือนจะรับรู้ความเสี่ยงนี้ไปบางส่วนแล้ว ซึ่งช่วยให้เงินเรียลฟื้นตัวได้ช่วงต้นสัปดาห์
อะไรที่ยังคงสนับสนุนค่าเงินเรียล?
อัตราดอกเบี้ยระดับสูง
Banco Central do Brasil ได้ปรับลดดอกเบี้ยไปแล้วสองครั้งในรอบปัจจุบัน แต่ดอกเบี้ยนโยบายยังอยู่ในระดับสูงถึง 14.5% ทำให้เงินเรียลยังคงได้ประโยชน์จากกลยุทธ์ carry trade แม้จะมีโอกาสลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า แต่คาดว่าขนาดการลดจะจำกัด เนื่องจากความคาดหวังเงินเฟ้อยังไม่ถูกควบคุมและนโยบายการคลังยังผ่อนคลาย ซึ่งอาจทำให้เงินเรียลยังคงได้แรงหนุนจาก carry trade ต่อไป
สถานะผู้ส่งออกน้ำมันสุทธิ
บราซิลเป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลก โดยผลิตได้ประมาณ 4.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน แม้จะมีการใช้ภายในประเทศส่วนหนึ่ง แต่ปริมาณส่วนเกินยังมากพอให้ประเทศกลายเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดโลก สร้างรายได้จากการส่งออกน้ำมันมากกว่า 55 พันล้านดอลลาร์ต่อปี
ผู้ซื้อน้ำมันบราซิลรายใหญ่ที่สุดคือ China ซึ่งคิดเป็น 43% ของการส่งออกทั้งหมด ปัจจุบันจีนมีทางเลือกในการเจรจาค่อนข้างจำกัด เนื่องจากโครงสร้างการนำเข้าน้ำมันยังพึ่งพาตะวันออกกลางถึง 55%, Russia 21%, บราซิล 7% และ Angola 5%
กราฟ 2: โครงสร้างการนำเข้าน้ำมันดิบของจีน (2024)
Source: OEC (19/05/2026)
นอกจากนี้ ค่าเงินเรียลยังได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของราคาถั่วเหลือง ซึ่งคิดเป็นมากกว่า 12% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศ
Sentiment เชิงบวกต่อกลุ่มตลาดเกิดใหม่
เดือนเมษายนที่ผ่านมา ตลาดทั้งค่าเงินและหุ้นมีแรงหนุนจากการฟื้นตัวของความเชื่อมั่นต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างชัดเจน แม้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ตลาดเริ่มตั้งคำถามว่าแนวโน้มดังกล่าวจะสามารถดำเนินต่อไปได้หรือไม่
อย่างไรก็ตาม หากคำประกาศของ Donald Trump เกี่ยวกับการเจรจาระหว่าง United States และ Iran กลายเป็นความจริง เงินเรียลบราซิลอาจยังคงแข็งค่าต่อได้ เนื่องจากเป็นสกุลเงินที่มี “High Beta” หรือมีความอ่อนไหวต่อ sentiment ของตลาดค่อนข้างสูง
แม้ในอีกด้านหนึ่ง หากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ก็อาจทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง ซึ่งจะกลายเป็นแรงกดดันบางส่วนต่อค่าเงินเรียลเช่นกัน
—
Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB
Morning Wrap: ตลาดไม่เชื่อคำประกาศของทรัมป์ (19.05.2026)
ข่าวเด่นวันนี้ 18 พ.ค.
ตลาดปิดลบ! หุ้นและโลหะร่วง หลังการประชุม Trump-Xi ยังไร้ทางออกประเด็นอิหร่าน 📉
Market Wrap: การเยือนปักกิ่งของทรัมป์มีความหมายต่อตลาดอย่างไร? 📊