Market Wrap: หุ้น SAP พุ่งแรง⚡ ตลาดหุ้นยุโรปกลับมาเป็นบวก🟩

ตลาดและภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค
ดัชนีหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นในวันอังคาร โดยดัชนี DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้นประมาณ 1.3%, CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.9%, FTSE 100 บวกประมาณ 0.7% และดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปปรับขึ้นเกือบ 0.8–0.9% ปัจจัยหลักที่หนุนตลาดคือการที่ประธานาธิบดี Donald Trump ตัดสินใจยกเลิกแผนโจมตีอิหร่าน หลังได้รับคำร้องจากพันธมิตรในอ่าวเปอร์เซีย ได้แก่ Saudi Arabia, Qatar และ United Arab Emirates ที่ต้องการให้โอกาสการเจรจาทางการทูตมากขึ้น
- Trump ระบุว่ามี “โอกาสสูงมาก” ที่จะสามารถบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์กับ Iran ซึ่งช่วยลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางอย่างชัดเจน ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงราว 2% แม้ว่า Brent ยังคงเคลื่อนไหวเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยสัญญาส่งมอบเดือนกรกฎาคมซื้อขายอยู่แถว 109.8 ดอลลาร์ ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าต่อเนื่องหลังรีบาวด์ในวันจันทร์ โดยดัชนี Bloomberg Dollar Spot Index เพิ่มขึ้น 0.3% และ USDIDX เคลื่อนไหวบริเวณ 99.13–99.14 สะท้อนถึงภาวะความเชื่อมั่นของตลาดที่ยังเปราะบาง
- ในกลุ่มอุตสาหกรรมของ Euro Stoxx 50 กลุ่มที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นได้แก่ Transport (+2.61%), Consumer Discretionary (+1.42%), Industrials (+1.36%) และ Health Care (+1.12%) ขณะที่กลุ่ม Energy เป็นเพียงกลุ่มเดียวที่ยังติดลบ (-0.03%) จากแรงกดดันของหุ้น TotalEnergies และ Eni ส่วนกลุ่ม Materials ปรับขึ้นเพียงเล็กน้อยที่ +0.18%
กราฟดัชนีและกลุ่มอุตสาหกรรม – อะไรคือแรงขับเคลื่อนตลาด?
กลุ่ม Communications (+2.61%) รวมถึง Consumer Discretionary (+1.42%) และ Industrials (+1.36%) เป็นแรงขับเคลื่อนหลักที่หนุนดัชนี Euro Stoxx 50 ในวันนี้ ขณะที่กลุ่ม Energy เป็นเพียงกลุ่มเดียวที่ปรับตัวลดลงเล็กน้อย (-0.03%) Source: XTB
กลุ่มเทคโนโลยี (SAP +6.92%, Rheinmetall +5.07%) รวมถึงกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม เป็นผู้นำการปรับตัวขึ้นของดัชนี Euro Stoxx 50 ในวันนี้ ขณะที่ Infineon Technologies (-1.81%) และ ASML (-0.76%) ยังคงเป็นหนึ่งในไม่กี่หุ้นที่เคลื่อนไหวในแดนลบ Source: XTB
ตลาดหุ้นยุโรปวันนี้: หุ้นเด่นและหุ้นอ่อนตัวในดัชนี EuroStoxx 50 และ EU50
บริษัทที่น่าจับตา
- SAP เป็นหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุดในดัชนี Euro Stoxx 50 วันนี้ โดยพุ่งเกือบ +6.9% บริษัทได้รับแรงหนุนชัดเจนจากกระแสความเชื่อมั่นในกลุ่มเทคโนโลยีและการกลับมาของแรงซื้อสินทรัพย์เสี่ยง แม้ว่านับตั้งแต่ต้นปี ราคาหุ้นยังคงติดลบเกือบ 25%
- Rheinmetall ปรับตัวขึ้นมากกว่า 5% ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (+2.5%) เป็นหนึ่งในกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดในยุโรป โดยหุ้น Saab ของสวีเดนเพิ่มขึ้นราว 4–5% หลังยืนยันว่า Sweden จะสั่งซื้อเรือฟริเกตจาก France มูลค่ากว่า 4 พันล้านดอลลาร์ และ Saab จะเป็นผู้พัฒนาระบบเรดาร์และอาวุธ
- Evolution Gaming พุ่งขึ้นมากกว่า 11% หลังประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 2 พันล้านยูโร (ประมาณ 2.4 พันล้านดอลลาร์) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการซื้อหุ้นคืนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท
- Vallourec ร่วงเกือบ 7.8% หลัง ArcelorMittal ขายหุ้นสัดส่วน 10% ในบริษัทผู้ผลิตท่อเหล็กสัญชาติฝรั่งเศสรายนี้ในราคาส่วนลด ส่งผลให้ระดมทุนได้ราว 667 ล้านยูโร
- Uniper ปรับตัวขึ้นประมาณ 1.9–9.3% หลังรัฐบาลเยอรมนีประกาศแผนแปรรูปรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานแห่งนี้ โดยรัฐบาลถือหุ้นอยู่ 99.12% และมีแผนขายหุ้นหรือเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอาจกลายเป็นหนึ่งในดีลใหญ่ที่สุดของยุโรปในปีนี้
- ด้าน Infineon Technologies (-1.81%) และ ASML (-0.76%) ยังคงกดดันกลุ่มเทคโนโลยี แม้ SAP จะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากนักลงทุนยังคงเลือกลงทุนอย่างระมัดระวังในหุ้นกลุ่มชิป ท่ามกลางความไม่แน่นอนของการค้าโลกและผลประกอบการที่กำลังจะประกาศของ Nvidia
