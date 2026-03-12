อนุญาตจากอิหร่านหรือเสี่ยงถูกโจมตี: ความเป็นจริงใหม่ที่ช่องแคบฮอร์มุซ

ตามรายงานสื่อล่าสุด อิหร่านประกาศว่าเรือที่ต้องการผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะต้องได้รับอนุญาต ซึ่งในทางปฏิบัติหมายถึงความพยายามในการควบคุมหนึ่งในเส้นทางการขนส่งที่สำคัญที่สุดของโลก ขณะเดียวกัน กองกำลังติดอาวุธของอิหร่านเตือนว่าเรือใดที่ข้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจถูกโจมตี ทำให้ผู้ประกอบการเรือหลายรายหลีกเลี่ยงความเสี่ยงสูงนี้
ผลลัพธ์คือ เส้นทางทางทะเลเชิงยุทธศาสตร์นี้แทบหยุดชะงัก การจราจรทางเรือลดลงอย่างมาก และมีเรือหลายลำรออยู่ทั้งสองฝั่งของช่องแคบเพื่อติดตามเหตุการณ์ สถานการณ์ซับซ้อนยิ่งขึ้นเนื่องจาก ก่อนความขัดแย้งปัจจุบัน ประมาณหนึ่งในห้าของการส่งออกน้ำมันและก๊าซทั่วโลกผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของเศรษฐกิจโลก
สถานการณ์นี้มี ผลกระทบมหาศาลต่อตลาดพลังงาน การหยุดชะงักใด ๆ ในการเดินเรือในพื้นที่นี้ส่งผลทันทีต่อ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และค่าขนส่งทางทะเลทั่วโลก แม้เพียงการปิดกั้นบางส่วนของเส้นทางการค้าสำคัญนี้ก็สามารถสร้าง ผลกระทบโดมิโนไปยังเศรษฐกิจโลก เนื่องจากปริมาณมากของการส่งออกน้ำมันจากประเทศในอ่าวเปอร์เซียต้องผ่านช่องทางแคบนี้
นอกจากนี้ มีรายงานว่า อิหร่านอาจวางทุ่นระเบิดทางทะเลในช่องแคบ เพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อประเทศที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง ความเป็นไปได้ของยุทธวิธีเช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่า สถานการณ์มีความรุนแรงและอาจก่อให้เกิดความตึงเครียดเพิ่มขึ้นได้ง่าย
ในขณะเดียวกัน ประเทศที่เกี่ยวข้องมีมุมมองแตกต่างกันต่อแนวทางในอนาคต
สหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่าไม่ต้องการการบานปลายทางทหารอย่างไม่จำกัด ประธานาธิบดี Donald Trump ให้สัมภาษณ์ว่าความเป็นไปได้ในการโจมตีเป้าหมายเพิ่มเติมในอิหร่านมีจำกัดขึ้นเรื่อย ๆ และควรหาวิธียุติความขัดแย้งในช่วงปัจจุบัน
อิสราเอล มีแนวทางแตกต่าง โดยประกาศว่าการปฏิบัติการต่ออิหร่านสามารถดำเนินต่อได้แม้ไม่มีการมีส่วนร่วมโดยตรงของสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่อิสราเอลระบุว่าการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของอิหร่านสามารถดำเนินต่อไปตราบใดที่จำเป็นต่อความมั่นคงของประเทศ
ด้วยเหตุนี้ ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่มีแนวโน้มยุติอย่างรวดเร็ว ตรงกันข้าม การปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่อง ความตึงเครียดทางทะเล และความแตกต่างในแนวทางของแต่ละประเทศชี้ให้เห็นว่า สถานการณ์อาจยังคงไม่เสถียรในระยะยาว การตัดสินใจเพียงครั้งเดียวเกี่ยวกับ ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ อาจส่งผลกระทบไม่เพียงระดับภูมิภาค แต่ยังกระทบ ความมั่นคงทางทะเลและเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกทั้งหมด
