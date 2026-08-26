  
08:57 · 26 สิงหาคม 2026

หุ้นฟื้นตัว ตลาดเริ่มคาดหวังผลประกอบการ Nvidia ที่อาจออกมาโดดเด่นเกินคาด

Kathleen Brooks
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Research Director UK

ประเด็นหลัก
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ประเด็นหลัก
  • ราคาน้ำมันปรับตัวลง แม้อิหร่านขู่ตอบโต้สหรัฐฯ จากมาตรการคว่ำบาตร
  • หุ้น Nvidia ปรับตัวขึ้นก่อนการประกาศผลประกอบการสำคัญ
  • ทองคำได้แรงหนุนจากปัญหาการคลังของสหรัฐฯ
  • กลยุทธ์ Dollar Alt กำลังได้รับความสนใจ
  • DAX ได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจเยอรมนีที่แข็งแกร่งขึ้น

ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นในวันอังคาร โดยฟื้นตัวจากแรงกดดันขาลงที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นสหรัฐฯ ก็ชี้ไปในทิศทางบวกก่อนตลาดเปิด ซึ่งช่วยชดเชยการปรับตัวลงในวันจันทร์ได้บางส่วน

ราคาน้ำมันปรับตัวลง แม้อิหร่านขู่ตอบโต้สหรัฐฯ

บรรยากาศการลงทุนที่ดีขึ้นได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง โดย Brent crude ขณะนี้ซื้อขายต่ำกว่า 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ตลาดยังไม่ให้น้ำหนักมากนักกับคำขู่ของอิหร่านว่าจะตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบล่าสุดของสหรัฐฯ

นอกจากนี้ ตลาดยังมีความหวังว่าผลประกอบการของ Nvidia ซึ่งจะประกาศในคืนวันพุธ จะช่วยฟื้นความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในธีม AI

Nvidia ปรับตัวขึ้นก่อนประกาศผลประกอบการสำคัญ

  • เมื่อวันจันทร์ แรงเทขายหุ้นสหรัฐฯ นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะกลุ่มฮาร์ดแวร์และเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรับตัวลงมากที่สุด หุ้น AI ที่นักลงทุนให้ความสนใจอย่าง SanDisk, Micron และ Super Micro ต่างร่วงลงอย่างหนัก
  • อย่างไรก็ตาม หุ้นเหล่านี้กำลังฟื้นตัวในช่วง Pre-market ขณะที่ Nvidia ปรับตัวขึ้นเกือบ 1% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด เนื่องจากตลาดเริ่มสะท้อนความคาดหวังว่าผลประกอบการอาจออกมาโดดเด่นเกินคาด และช่วยฟื้นความเชื่อมั่นต่อธีม AI
  • หุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดในสหรัฐฯ ขณะนี้ล้วนเป็นหุ้น AI รายใหญ่ เช่น Nvidia, Tesla, Micron และ SanDisk ซึ่งยิ่งตอกย้ำว่าผลประกอบการของ Nvidia จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อทิศทางตลาดและความผันผวนในช่วงปลายสัปดาห์นี้
  • ตลาดพันธบัตรยังคงเป็นอีกประเด็นที่ต้องจับตา หลังเกิดความผันผวนอย่างหนักเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลก รวมถึง Treasury Yields ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวทรงตัวในเช้าวันนี้ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลงเมื่อวันจันทร์ ซึ่งสะท้อนว่าแผนซื้อคืนพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังคงช่วยจำกัดการปรับตัวขึ้นของ Yields ได้ในขณะนี้

ทองคำได้แรงหนุนจากปัญหาการคลังสหรัฐฯ

  • การปรับตัวลงของ Bond Yields ช่วยหนุนราคาทองคำ โดยราคาทองคำพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมในช่วงต้นวันอังคาร ก่อนจะย่อตัวลงเล็กน้อยในช่วงเช้า
  • อย่างไรก็ตาม ทองคำยังคงมีแนวโน้มทำผลงานรายเดือนดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 1999 โดยราคาปรับตัวขึ้นถึง 15% ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา
  • ตลาดน่าจะยังคงจับตาทองคำอย่างใกล้ชิด ก่อนการประชุมธนาคารกลางที่ Jackson Hole ในสัปดาห์นี้ หาก Kevin Warsh แสดงจุดยืนที่ Dovish มากขึ้น ก็อาจเร่งแรงส่งให้ทองคำกลับขึ้นเหนือระดับ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์
  • อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่า Kevin Warsh จะสามารถแสดงจุดยืน Dovish พร้อมกับหลีกเลี่ยงการให้ Forward Guidance ได้อย่างไร
  • ความเสี่ยงสำหรับฝั่ง Bullish ของทองคำคือ หากเขายังคงจุดยืน Hawkish ในปัจจุบัน ก็อาจสร้างแรงกดดันต่อราคาทองคำ ในเชิงเทคนิค SMA 200 วันที่ระดับ 4,530 ดอลลาร์ ถือเป็นแนวรับสำคัญในระยะสั้น
 

ที่มา: XTB

Dollar Alt กำลังได้รับความสนใจ

  • กลยุทธ์ “Dollar Alt” กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดย Bitcoin ทะลุระดับ 80,000 ดอลลาร์ หลังปรับตัวขึ้น 4% ในวันอังคาร
  • ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยในวันอังคาร แต่ยังคงอยู่ในภาวะอ่อนแอ ขณะที่ตลาดเริ่มมองเห็นความเสี่ยงมากขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่หนุนทั้งทองคำและ Bitcoin
  • แม้ Kevin Warsh จะแสดงจุดยืน Hawkish ที่ Jackson Hole ก็อาจไม่เพียงพอที่จะหยุดการอ่อนค่าของดอลลาร์ เพราะอาจยิ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ
  • โดยรวมแล้ว ดอลลาร์กำลังเผชิญสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากลำบาก และเรามองว่าการแข็งค่าของคู่เงินที่มีดอลลาร์เป็นองค์ประกอบอาจเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว

DAX ได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจเยอรมนีที่แข็งแกร่งขึ้น

  • ขณะเดียวกัน ตลาดยังคงประเมินข้อมูล GDP เยอรมนีไตรมาส 2 ที่ออกมาดีกว่าคาด รวมถึงรายงาน IFO ที่แข็งแกร่งกว่าคาด
  • ดัชนี DAX ของเยอรมนี เป็นดัชนีที่ปรับตัวโดดเด่นที่สุดในบรรดาตลาดหุ้นยุโรปในช่วงต้นวันอังคาร
  • สำหรับตลาดสหรัฐฯ มีแนวโน้มฟื้นตัวในวันนี้ แต่ตลาดอาจยังเคลื่อนไหวในกรอบและขาดทิศทางที่ชัดเจน ขณะที่นักลงทุนรอข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ ผลประกอบการของ Nvidia ในวันพุธ และการประชุมธนาคารกลางที่ Jackson Hole ในวันศุกร์

Kathleen Brooks

Research Director UK

Kathleen Brooks is XTB's UK research director with over 20 years of experience working across financial markets. She started specialising in the foreign exchange market before moving into retail trading. Her analysis is widely respected, and she is City AM's Analyst of the Year 2026. Kathleen's analysis is regularly featured across print, digital and broadcast media. She is frequently on BBC, Sky News, LBC and other global media outlets. Her analysis on the economic impact of Brexit, major IPOs, and global economic trends has positioned her as one of the UK's top financial analysts and commentators. 

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