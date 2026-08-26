หุ้นฟื้นตัว ตลาดเริ่มคาดหวังผลประกอบการ Nvidia ที่อาจออกมาโดดเด่นเกินคาด

- ราคาน้ำมันปรับตัวลง แม้อิหร่านขู่ตอบโต้สหรัฐฯ จากมาตรการคว่ำบาตร
- หุ้น Nvidia ปรับตัวขึ้นก่อนการประกาศผลประกอบการสำคัญ
- ทองคำได้แรงหนุนจากปัญหาการคลังของสหรัฐฯ
- กลยุทธ์ Dollar Alt กำลังได้รับความสนใจ
- DAX ได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจเยอรมนีที่แข็งแกร่งขึ้น
- ราคาน้ำมันปรับตัวลง แม้อิหร่านขู่ตอบโต้สหรัฐฯ จากมาตรการคว่ำบาตร
- หุ้น Nvidia ปรับตัวขึ้นก่อนการประกาศผลประกอบการสำคัญ
- ทองคำได้แรงหนุนจากปัญหาการคลังของสหรัฐฯ
- กลยุทธ์ Dollar Alt กำลังได้รับความสนใจ
- DAX ได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจเยอรมนีที่แข็งแกร่งขึ้น
ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นในวันอังคาร โดยฟื้นตัวจากแรงกดดันขาลงที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นสหรัฐฯ ก็ชี้ไปในทิศทางบวกก่อนตลาดเปิด ซึ่งช่วยชดเชยการปรับตัวลงในวันจันทร์ได้บางส่วน
ราคาน้ำมันปรับตัวลง แม้อิหร่านขู่ตอบโต้สหรัฐฯ
บรรยากาศการลงทุนที่ดีขึ้นได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง โดย Brent crude ขณะนี้ซื้อขายต่ำกว่า 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ตลาดยังไม่ให้น้ำหนักมากนักกับคำขู่ของอิหร่านว่าจะตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบล่าสุดของสหรัฐฯ
นอกจากนี้ ตลาดยังมีความหวังว่าผลประกอบการของ Nvidia ซึ่งจะประกาศในคืนวันพุธ จะช่วยฟื้นความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในธีม AI
Nvidia ปรับตัวขึ้นก่อนประกาศผลประกอบการสำคัญ
- เมื่อวันจันทร์ แรงเทขายหุ้นสหรัฐฯ นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะกลุ่มฮาร์ดแวร์และเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรับตัวลงมากที่สุด หุ้น AI ที่นักลงทุนให้ความสนใจอย่าง SanDisk, Micron และ Super Micro ต่างร่วงลงอย่างหนัก
- อย่างไรก็ตาม หุ้นเหล่านี้กำลังฟื้นตัวในช่วง Pre-market ขณะที่ Nvidia ปรับตัวขึ้นเกือบ 1% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด เนื่องจากตลาดเริ่มสะท้อนความคาดหวังว่าผลประกอบการอาจออกมาโดดเด่นเกินคาด และช่วยฟื้นความเชื่อมั่นต่อธีม AI
- หุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดในสหรัฐฯ ขณะนี้ล้วนเป็นหุ้น AI รายใหญ่ เช่น Nvidia, Tesla, Micron และ SanDisk ซึ่งยิ่งตอกย้ำว่าผลประกอบการของ Nvidia จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อทิศทางตลาดและความผันผวนในช่วงปลายสัปดาห์นี้
- ตลาดพันธบัตรยังคงเป็นอีกประเด็นที่ต้องจับตา หลังเกิดความผันผวนอย่างหนักเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลก รวมถึง Treasury Yields ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวทรงตัวในเช้าวันนี้ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลงเมื่อวันจันทร์ ซึ่งสะท้อนว่าแผนซื้อคืนพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังคงช่วยจำกัดการปรับตัวขึ้นของ Yields ได้ในขณะนี้
ทองคำได้แรงหนุนจากปัญหาการคลังสหรัฐฯ
- การปรับตัวลงของ Bond Yields ช่วยหนุนราคาทองคำ โดยราคาทองคำพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมในช่วงต้นวันอังคาร ก่อนจะย่อตัวลงเล็กน้อยในช่วงเช้า
- อย่างไรก็ตาม ทองคำยังคงมีแนวโน้มทำผลงานรายเดือนดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 1999 โดยราคาปรับตัวขึ้นถึง 15% ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา
- ตลาดน่าจะยังคงจับตาทองคำอย่างใกล้ชิด ก่อนการประชุมธนาคารกลางที่ Jackson Hole ในสัปดาห์นี้ หาก Kevin Warsh แสดงจุดยืนที่ Dovish มากขึ้น ก็อาจเร่งแรงส่งให้ทองคำกลับขึ้นเหนือระดับ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่า Kevin Warsh จะสามารถแสดงจุดยืน Dovish พร้อมกับหลีกเลี่ยงการให้ Forward Guidance ได้อย่างไร
- ความเสี่ยงสำหรับฝั่ง Bullish ของทองคำคือ หากเขายังคงจุดยืน Hawkish ในปัจจุบัน ก็อาจสร้างแรงกดดันต่อราคาทองคำ ในเชิงเทคนิค SMA 200 วันที่ระดับ 4,530 ดอลลาร์ ถือเป็นแนวรับสำคัญในระยะสั้น
ที่มา: XTB
Dollar Alt กำลังได้รับความสนใจ
- กลยุทธ์ “Dollar Alt” กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดย Bitcoin ทะลุระดับ 80,000 ดอลลาร์ หลังปรับตัวขึ้น 4% ในวันอังคาร
- ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยในวันอังคาร แต่ยังคงอยู่ในภาวะอ่อนแอ ขณะที่ตลาดเริ่มมองเห็นความเสี่ยงมากขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่หนุนทั้งทองคำและ Bitcoin
- แม้ Kevin Warsh จะแสดงจุดยืน Hawkish ที่ Jackson Hole ก็อาจไม่เพียงพอที่จะหยุดการอ่อนค่าของดอลลาร์ เพราะอาจยิ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ
- โดยรวมแล้ว ดอลลาร์กำลังเผชิญสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากลำบาก และเรามองว่าการแข็งค่าของคู่เงินที่มีดอลลาร์เป็นองค์ประกอบอาจเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว
DAX ได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจเยอรมนีที่แข็งแกร่งขึ้น
- ขณะเดียวกัน ตลาดยังคงประเมินข้อมูล GDP เยอรมนีไตรมาส 2 ที่ออกมาดีกว่าคาด รวมถึงรายงาน IFO ที่แข็งแกร่งกว่าคาด
- ดัชนี DAX ของเยอรมนี เป็นดัชนีที่ปรับตัวโดดเด่นที่สุดในบรรดาตลาดหุ้นยุโรปในช่วงต้นวันอังคาร
- สำหรับตลาดสหรัฐฯ มีแนวโน้มฟื้นตัวในวันนี้ แต่ตลาดอาจยังเคลื่อนไหวในกรอบและขาดทิศทางที่ชัดเจน ขณะที่นักลงทุนรอข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ ผลประกอบการของ Nvidia ในวันพุธ และการประชุมธนาคารกลางที่ Jackson Hole ในวันศุกร์
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