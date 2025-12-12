ยุคใหม่ของชิป Nvidia: ความปลอดภัยมากขึ้น ความตึงเครียดเพิ่มขึ้น

เอ็นวีเดียกำลังเปิดตัวฟีเจอร์ก้าวล้ำในชิปตระกูล Blackwell นั่นคือระบบยืนยันตำแหน่ง (location verification) ที่ช่วยให้บริษัทสามารถระบุได้ว่าตัวประมวลผลถูกใช้งานอยู่ในประเทศใด และช่วยป้องกันการส่งออกผิดกฎหมายไปยังประเทศที่ถูกจำกัด ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานเป็นอัปเดตซอฟต์แวร์เสริม โดยอาศัยเทเลเมทรีของ GPU และกลไก confidential computing ทำให้ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของชิปได้
โซลูชันดังกล่าวสอดคล้องกับความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นจากรัฐบาลสหรัฐฯ หลังจากตรวจพบความพยายามลักลอบขนชิป H100 และ H200 มูลค่ามากกว่า 160 ล้านดอลลาร์เข้าสู่ประเทศจีน ซึ่งเป็นการละเมิดข้อจำกัดด้านการส่งออกที่มีอยู่
จากมุมมองของตลาด การตัดสินใจนำระบบยืนยันตำแหน่งมาใช้ถือว่าเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ เพราะช่วยเพิ่มความโปร่งใสในการกระจายฮาร์ดแวร์ระดับไฮเอนด์ เสริมความเข้มงวดในการกำกับดูแลการส่งออก และลดความเสี่ยงจากการเคลื่อนย้ายโปรเซสเซอร์ขั้นสูงอย่างไร้การควบคุม ตลาดอาจมองว่านี่เป็นปัจจัยที่ช่วยสร้างเสถียรภาพให้ห่วงโซ่อุปทาน และเป็นมาตรการที่ลดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้น
ในขณะเดียวกัน จีนได้แสดงความคัดค้านต่อกลไกลักษณะนี้มาเป็นเวลานาน หน่วยงานในปักกิ่งให้เหตุผลว่าฟีเจอร์การตรวจสอบอาจเปิดช่องให้สถาบันของรัฐบาลสหรัฐฯ เข้าถึงข้อมูลได้ และองค์ประกอบที่เปิดโอกาสให้มีการควบคุมอุปกรณ์จากภายนอกอาจถูกฝังลึกอยู่ในโค้ดซอฟต์แวร์ แม้ข้อกล่าวหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการยืนยัน แต่ก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวาทกรรมที่จีนใช้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของสหรัฐฯ และมีอิทธิพลต่อระดับความระมัดระวังของหน่วยงานกำกับดูแลและบริษัทท้องถิ่น ความตึงเครียดระหว่างข้อกำหนดด้านความปลอดภัยกับความหวาดระแวงเชิงภูมิรัฐศาสตร์นี้อาจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อและระดับการยอมรับเทคโนโลยีของ Nvidia ในตลาดจีน
ขณะเดียวกัน รัฐบาลสหรัฐฯ อนุญาตให้ Nvidia จำหน่ายชิปรุ่นเก่าอย่าง H200 ให้กับจีนได้อีกครั้ง ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้บริษัทกลับเข้าสู่หนึ่งในตลาดใหญ่ที่สุดสำหรับเทคโนโลยี AI และศูนย์ข้อมูล สำหรับ NVDA นี่เป็นปัจจัยหนุนที่อาจช่วยเพิ่มรายได้ในระยะสั้นถึงกลาง และลดแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ถ่วงมูลค่าบริษัทในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Nvidia จึงมีโอกาสทวงคืนส่วนแบ่งตลาดบางส่วนที่เคยสูญเสียไปจากมาตรการจำกัดการส่งออก
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์มีความซับซ้อนมากกว่าที่เห็น จีนอาจไม่พึงพอใจกับการเข้าถึงเพียงชิปรุ่นเก่า และอาจจำกัดหรือยุติการซื้อชิประดับสูงสุดของ Nvidia โดยบริษัทท้องถิ่น นอกจากนี้ การนำฟีเจอร์ติดตามตรวจสอบมาใช้ในชิปรุ่นใหม่อาจกระตุ้นแรงกดดันทางการเมืองเพิ่มเติมจากหน่วยงานจีน ในระยะยาว ปฏิกิริยาของตลาดจีนต่อมาตรการป้องกันใหม่เหล่านี้ และต่อการเข้าถึงชิปรุ่นถัดไปที่ถูกจำกัด จะเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดศักยภาพยอดขายของ Nvidia ในภูมิภาคนี้
ผลลัพธ์ที่ตามมาคือ ตลาดมองว่าระบบยืนยันตำแหน่งใหม่นี้เป็นก้าวสำคัญสู่ความมั่นคงและความปลอดภัยที่มากขึ้นในการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูง ขณะที่บางประเทศผู้นำเข้า โดยเฉพาะจีน มองว่าระบบดังกล่าวอาจเป็นเครื่องมือสำหรับการกำกับดูแลจากภายนอก ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างข้อกำหนดด้านกฎระเบียบกับความอ่อนไหวเชิงภูมิรัฐศาสตร์นี้ ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลต่อพลวัตของอุปสงค์ในอนาคต และการตัดสินใจใช้งานชิปของ Nvidia ในส่วนที่มีความอ่อนไหวสูงที่สุดของตลาด
